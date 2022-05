Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Heat : 103-119

Mavs @ Suns : 109-129

Miami Heat - Philadelphie Sixers : 2-0

En l'état actuel des choses, les Sixers ne sont pas en mesure d'inquiéter le Heat. On en a eu la confirmation cette nuit, avec un game 2 maîtrisé de la tête et des épaules par les joueurs d'Erik Spoelstra. L'absence de Joel Embiid continue évidemment de peser lourdement sur les capacités de son équipe à être dangereuse, mais Miami paraît dans tous les cas supérieur collectivement.

Les Floridiens ont sereinement pris le gain du game 2 à la maison, sans donner l'impression de forcer ou de puiser dans leurs ressources. Kyle Lowry n'a toujours pas été activé mais ses camarades ont continué de lui offrir une convalescence tranquille. Bam Adebayo (23 pts), Jimmy Butler (22 points, 12 passes) et le tandem du banc Victor Oladipo (19 pts) - Tyler Herro (18 pts) ont fait le job, prodiguant l'effort qu'il fallait dans le 4e quart-temps pour tuer toute tentative de révolte dans l'oeuf.

Victor Oladipo getting it done on BOTH ends of the floor!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/ZdkHXMaJ46 — NBA (@NBA) May 5, 2022

Pour la deuxième fois de suite, on attendait de voir si James Harden serait capable d'être plus agressif en attaque et de passer en mode MVP 2018 en attendant le comeback d'Embiid. On attend toujours.

Harden a certes fini avec 20 points et 9 passes au compteur, mais a 6/15 et en laissant Tyrese Maxey tenter d'éviter la noyade à son équipe. Le sophomore a encore été au niveau et a bouclé son match avec 34 points à 12/22, aidé par Tobias Harris, régulier en attaque depuis le début de playoffs, à défaut d'être aussi impactant de l'autre côté du terrain.

Les stats ne plaident pas en faveur de Philadelphie pour un retournement de situation. Les 18 fois où le Heat a mené 2-0 dans une série de playoffs NBA dans son histoire, il s'est qualifié pour la suite. Les 19 fois où les Sixers ont été menés 2 à 0 dans une série de playoffs NBA, ils n'ont pas réussi à inverser la tendance.

Joel Embiid, merci, mais non merci

Phoenix Suns - Dallas Mavericks : 2-0

Jason Kidd avait tenté de titiller tous ses joueurs dont le nom n'était pas Luka Doncic, au sortir du game 1. Il risque d'en faire de même après le game 2 contre Phoenix, au cours duquel le Slovène a de nouveau semblé un peu seul. Il faut dire qu'il y a une vraie différence de niveau collectif depuis le début de cette série. Les Suns ont livré leur prestation la plus impressionnante depuis quelques semaines à l'occasion de cette deuxième manche, indépendamment de ce qu'ont pu proposer les Mavs.

Pendant une mi-temps, les Texans ont fait mieux que tenir le choc et sont même rentrés au vestiaire avec un court avantage et l'impression qu'il y avait un coup à jouer. La deuxième mi-temps, particulièrement le 4e quart-temps, celui au cours duquel les Suns oblitèrent généralement leurs adversaires en NBA, a été d'un tout autre ton.

On va commencer à manquer de superlatifs pour Chris Paul, qui s'apprête à fêter ses 37 ans mais a encore été monstrueux après le repos, notamment dans l'ultime période que l'on va finir par appeler le CP3 time tant il y est souverain. Si ce match est devenu à sens unique et que le tableau d'affichage indique un tel écart, c'est parce que le meneur des Suns l'a décidé et a oeuvré en conséquence.

Chris Paul a inscrit 14 de ses 28 points dans le 4e quart-temps, avec 6 paniers consécutifs qui ont inspiré Devin Booker (30 pts) et ses camarades. CP3 finit avec 28 points, 8 passes et 6 rebonds à 11/16. Ce jeu clinique a contaminé positivement toute l'équipe, puisque Phoenix a shooté à 64.5% (52% à 3 pts), ce qui est évidemment insurmontable, quel que soit l'adversaire.

Chris Paul had 8 points at halftime before dominating the second half, scoring 20 points (9/10 FGM) to lead the @Suns to the Game 2 win to take a 2-0 series lead! #ValleyProud@CP3: 28 PTS, 6 REB, 8 AST 🏀 Game 3: Friday, 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/RFbdoGo9LB — NBA (@NBA) May 5, 2022

Comme dit en préambule, Luka Doncic a tout de même fait de son mieux. Après ses 45 points du game 1, la superstar de Dallas a posé 35 points, 7 passes et 5 rebonds à 11/22. Le talent défensif des Suns l'a poussé à commettre 7 pertes de balle et à ne pas avoir d'opportunités de changer la donne lorsque l'écart a commencé à grimper.

Il faudra que les Mavs proposent autre chose que de la bonne volonté et Luka Doncic sur la ligne de départ lors des deux prochaines rencontres à domicile. Sans quoi cette série risque d'être expéditive.