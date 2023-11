Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Thunder : 127-123

Heat @ Nets : 97-112

Hawks @ Wizards : 136-108

Lakers @ Cavs : 121-115

Pelicans @ Jazz : 100-105

Mavs @ Clippers : 88-107

- Les Clippers ont décroché leur quatrième succès en cinq matches face à des Mavs catastrophiques. Dallas n'a inscrit que 88 points (56 pour le duo Luka Doncic-Kyrie Irving) et a échoué pour la première fois de la saison à atteindre la barre des 100 points. Paul George a été le métronome de Los Angeles avec 25 points, Russell Westbrook apportant de bonnes choses en sortie de banc (14 pts, 8 rbds, 7 asts) après un début de mandat compliqué avec ce statut.

Richaun Holmes était titulaire en l'absence de Dereck Lively côté Dallas, mais l''ancien joueur des Kings n'a pas vraiment apporté les mêmes garanties que le rookie.

- Les Lakers sont allés s'imposer à Cleveland pour l'énième retour de LeBron James chez lui. Anthony Davis a sonné la charge (32 pts, 13 rbds) avec sa meilleure performance offensive de la saison, avant de laisser Austin Reaves (15 pts, 10 asts) et le King lui-même (22 pts, 6 rbds, 6 asts) prendre le relais en fin de partie. Les Cavs ont recollé dans le money time, avant que Donovan Mitchell ne fasse des choix discutables/joue pour sa pomme en ratant plusieurs paniers importants.

AD dropped a season-high 32 PTS in the Lakers' W in Cleveland 😤 32 PTS \ 13 REB \ 3 AST \ 3 BLK pic.twitter.com/PkL1JdEtnh — NBA (@NBA) November 26, 2023

- OKC a livré une belle bataille avec les Sixers, mais c'est bien Philadelphie qui l'a emporté sur le parquet du Thunder, avec encore un tandem Joel Embiid (3( pts, 11 rbds, 9 asts) - Tyrese Maxey (28 pts) dominant. Il fallait bien ça pour répondre au meilleur match offensif en NBA de l'épatant Chet Holmgren. L'intérieur rookie continue de faire course en tête pour décrocher le titre de RoY et cette copie à 33 points, 6 rebonds et 3 contres à 13/21 (5/11 à 3 pts) a confirmé cette dynamique. A noter : le shoot à 3 points décisif dans le corner de De'Anthony Melton pour assurer la victoire à 1:19 du terme.

Joel Embiid and Chet Holmgren DUELED in OKC ⚔️ Joel: 35 PTS, 11 REB, 9 AST

Chet: 33 PTS, 6 REB, 5 3PM Sixers got the W in a close one. pic.twitter.com/SRpR9fVraV — NBA (@NBA) November 26, 2023

- Atlanta a repris confiance après trois défaites en quatre matches. Il a suffi d'un déplacement à Washington, qui en est désormais à 9 défaites de suite, pour se requinquer. Trae Young (26 pts, 10 asts) et DeAndre Hunter (20 pts) ont mené le bal et ont compté jusqu'à 29 points d'avance.

Bilal Coulibaly a joué 32 minutes en sortie de banc pour 7 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 3/5.

- Après trois victoires de suite, les Pelicans ont rechuté sans Zion Williamson, laissé au repos pour éviter le back to back. Le Jazz, pourtant privé de Lauri Markkanen et Jordan Clarkson, a réussi un quatrième quart-temps de feu (37-23) dans le sillage de Collin Sexton (10 de ses 16 pts dans le 4e). Les deux équipes se rejouent en début de semaine prochaine.

- Le Heat avait décidé de laisser Jimmy Butler et Bam Adebayo au repos contre les Nets. Brooklyn en a profité avec une victoire marquée du sceau de la défense (97 pts encaissés, 17 pertes de balles provoquées) et de l'efficacité (50% d'adresse). Mikal Bridges (24 pts) et Cam Johnson (19 pts, 10 rbs) ont été les Nets les plus prolifiques. Ces derniers restaient sur trois revers consécutifs.