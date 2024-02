Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 99-122

Knicks @ Magic : 100-118

Heat @ Sixers : 109-104

Nets @ Celtics : 86-136

Bulls @ Cavs : 105-108

Pacers @ Raptors : 127-125

Rockets @ Grizzlies : 113-121

Wizards @ Pelicans : 126-133

Spurs @ Mavs : 96-116

Kings @ Nuggets : 102-98

Pistons @ Suns : 100-116

Lakers @ Jazz : 138-122

Clippers @ Warriors : 130-125

- Le MVP de la nuit se nomme Deni Avdija (voilà 4 ans que certains membres de la rédac attendaient ça !). Malgré la défaite des Wizards à New Orleans, l'Israélien a réalisé le meilleur match de sa carrière en NBA avec une partition à 43 points et 15 rebonds. Avdija a shooté à 13/24 et terminé avec un différentiel de +14 dans une partie où son équipes s'est inclinée de 7 points. Cette career night n'a pas empêché NOLA, avec Zion Williamson (36 pts) et CJ McCollum (26 pts) affutés, de l'emporter. Ce bilan de 33-22 est le meilleur des Pelicans avant un break du All-Star Game depuis 2008. C'est la 8e défaite de suite pour les Wizards, pour lesquels Bilal Coulibaly était titulaire. Le Français n'a pas particulièrement brillé (6 pts, 3 rbds, 1 ast, 1 stl) en 27 minutes.

Deni Avdija left it all on the floor in a career night 👏 ▪️ 43 PTS (career high)

▪️ 6 3PM (career high)

▪️ 15 REB Wizards fell 126-133 in New Orleans. pic.twitter.com/wnSZNR5mYz — NBA (@NBA) February 15, 2024

- En l'absence de LeBron James, mis dans le formol avant de disputer son 20e All-Star Game, les Lakers ont trouvé les ressources pour vaincre le Jazz. Le tandem Anthony Davis (37 pts, 15 rbds) - Rui Hachimura (36 pts, record personnel en NBA) a mis le feu à la défense d'Utah. A noter que c'est la première fois depuis Shaq et Kobe que deux joueurs des Lakers marquent au moins 35 points dans le même match.

Anthony Davis (37 PTS) and Rui Hachimura (career-high 36 PTS) are the first Lakers duo to record 35+ points each in a game, since Kobe Bryant and Shaquille O’Neal! Lakers win their 3rd in a row 📈 pic.twitter.com/rVIxhnZ8XJ — NBA (@NBA) February 15, 2024

- Les Clippers sont venus climatiser le Chase Center grâce à une fin de match haletante sur le parquet des Warriors. Golden State avait le match en main et un Stephen Curry inspiré (41 pts à 15/31 avec 9 paniers primés), mais ça n'a pas compensé le délitement défensif total observé dans le 4e quart-temps. Les Clippers, Norman Powell en tête (21 pts), ont allumé les Warriors pour renverser totalement la situation en milieu de 4e QT.

En l'absence de Kawhi Leonard, des joueurs sont montés au créneau, à l'image d'Amir Coffey, auteur d'un panier à 3 points décisif dans le corner et du rebond (avec l'aide de Mann) qui a privé Golden State d'une dernière munition. Les Warriors ont pris... 44 points dans le 4e QT, eux qui restaient sur 5 victoires consécutive. Klay Thompson a de nouveau été benché en fin de match au profit du toujours très bon Brandon Podzemski (25 pts).

- Malgré la grosse première mi-temps de Victor Wembanyama (20 de ses 26 pts, auxquels il a ajouté 9 rebonds et 3 contres), les Spurs ont perdu à Dallas. Les Mavs ont fait le trou dans le 3e quart-temps grâce à Kyrie Irving (34 pts) et Luka Doncic (27 pts), qui a quitté le terrain après 30 minutes pour soigner des douleurs à la nuque.

- Les Cavs ont pris deux victoires d'avance sur Milwaukee à la 2e place de la Conférence Est. Après avoir vu leur série de victoires s'interrompre, les hommes de JB Bickerstaff sont repartis de l'avant en renversant les Bulls à domicile. Mené de 17 points, Cleveland a cravaché pour repasser en tête, grâce à trois lancers de Donovan Mitchell (30 pts) dans le money time. Les Cavs ont remporté 18 de leurs 20 derniers matches et restent l'équipe la plus en forme de la ligue.

- L'autre équipe en pleine bourre à l'Est n'est autre que le leader Boston. Les Celtics ont atomisé Brooklyn pour décrocher la 100e victoire de Joe Mazzulla comme head coach et infliger aux Nets la deuxième plus lourde défaite de leur histoire (-50). Payton Pritchard (28 pts) et Derrick White (27 pts) sont les deux meilleures marqueurs du soir pour les C's, qui caracolent en tête de l'Est après cette 6e victoire consécutive.

- Les Hornets n'avaient jamais gagné trois matches de suite cette saison. C'est chose faite après leur nette victoire à domicile contre Atlanta. Le lifting pré-deadline a l'air de fonctionner et les cinq recrues de Charlotte sont pour le moment invaincues. Tre Mann (21 pts, 8 rbds, 6 asts) a encore été rayonnant, alors que Grant Williams a fini en double-double (15 pts, 10 rbds) et que Vasilije Micic a apporté 13 points et 5 passes en sortie de banc. Brandon Miller a été le plus saignant avec 26 points.

- Les Knicks sont décimés et dans le dur. New York a subi une 4e défaite de suite avant le break du All-Star Game en s'inclinant sur le parquet d'Orlando. Malgré un gros premier QT et les 33 pts de Jalen Brunson, les joueurs de Thibodeau n'ont pas su contenir Paolo Banchero (36 pts) et ont laissé le Magic shooter à 63%.

- En revanche, ça va beaucoup mieux pour Miami, qui a décroché une 4e victoire en 5 matches en allant gagner à Philadelphie. Bam Adebayo (23 pts, 14 rbds) a été le moteur du Heat avec Tyler Herro (23 pts) et Duncan Robinson (20 pts) en l'absence, entre autres de Jimmy Butler. Tyrese Maxey (30 pts) et Buddy Hield (22 pts, 10 asts) ont fait de leur mieux pour les Sixers, 5e et sous la menace d'Indiana.

- Les Pacers, justement, se sont rapprochés de Philadelphie grâce à une victoire à Toronto. Pour son retour dans l'Ontario, Pascal Siakam (23 pts, 7 asts) a été accueilli chaleureusement, mais a tout de même refroidi la salle avec un panier décisif à 25 secondes de la fin, dans la foulée d'un panier manqué de Scottie Barnes (29 pts, 12 rbds).

- Memphis a retrouvé le goût de la victoire après 9 défaites de suite. Les Grizzlies ont surpris Houston, grâce notamment aux 20 points du rookie GG Jackson et au réveil tardif de Jaren Jackson Jr, qui a inscrit 11 de ses 18 points dans le 4e QT. Pas banal : quatre joueurs des Rockets ont inscrit exactement 19 points.

- Evan Fournier a inscrit 10 points en sortie de banc lors de la défaite des Pistons à Phoenix, à l'occasion du retour de Monty Williams dans son ancienne franchise. Malgré l'expulsion rapide de Devin Booker pour deux fautes techniques, les Suns ont maîtrisé leur sujet grâce à Kevin Durant (25 pts) notamment.

- Après quelques résultats contrariants, les Kings ont réussi un gros coup en allant s'imposer à Denver. Menés de 16 points en 2e mi-temps, Domantas Sabonis (20 pts, 13 rbds) et les siens ont renversé la situation et totalement éteint l'attaque des Nuggets (39%). Nikola Jokic lui-même n'était pas dans un grand soir : 15 pts, 8 asts à 6/17. C'est la deuxième fois en quelques jours que Sacramento se paye Denver.