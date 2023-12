CQFR-NBA Cup : LeBron King in the Fourth, on connaît le Final Four

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Bucks : 122-146

Suns @ Lakers : 103-106

- Les Knicks n'ont pas choisi le bon jour pour être fébriles en défense. Le déplacement à Milwaukee, pour le compte des quarts de finale de la NBA Cup, a vu New York subir les foudres offensives des Bucks et quitter la compétition. Le groupe coaché par Adrian Griffin a réussi sa plus grosse perf au scoring (146 points), en shootant à 60% au global et à 3 points. Dans ces conditions, et même avec un Julius Randle de gala (41 pts, 6 rbds, 5 asts), difficile de rivaliser.

Milwaukee, qui n'a toujours pas perdu cette saison dans le contexte de ce in-season tournament, a pu compter sur Giannis Antetokounmpo (35 points, 10 passes) et Damian Lillard (28 pts, 7 asts) pour piloter ce petit feu d'artifice.

On notera que Quentin Grimes a exprimé sa frustration quant à la manière dont il est utilisé, avec peu de touches de balle et une sanction quasi immédiate lorsqu'il rate un tir. Tom Thibodeau n'aimant pas trop les états d'âme publics, pas sûr que Grimes soit dans le cinq lors du prochain match...

- Les Lakers ont rejoint Milwaukee, Indiana et New Orleans dans le club des équipes qui voyageront à Las Vegas en fin de semaine pour le Final Four de la NBA Cup. L.A. a dominé Phoenix sur le fil, grâce notamment à un LeBron James très inspiré dans le 4e quart-temps (15 de ses 31 pts) et à l'impact, défensif notamment, d'Anthony Davis (27 pts, 15 rbds, 2 blks). Cette recette fonctionne généralement bien, surtout quand LeBron est capable d'ajouter 11 passes, 8 rebonds et 5 interceptions pour produire une prestation difficile à contrer. Le King a ainsi inscrit 15 des 19 premiers points des Lakers dans le 4e quatrième quart-temps, pour obliger Kevin Durant (31 pts) et Devin Booker (21 pts, 11 rbds, 6 asts) à élever leur niveau. "KD" avait une balle de prolongation sur la dernière possession mais n'a pas réussi à déclencher un assez bon tir.

Les Lakers peuvent remercier Austin Reaves, qui a dégainé à 15 secondes de la fin à 3 points pour répondre à Devin Booker et donner 4 points d'avance aux Californiens.

Lakers got this timeout call on what seemed to be a loose ball 👀 pic.twitter.com/j1xdODEgNo — Bleacher Report (@BleacherReport) December 6, 2023

L'autre fait marquant de la fin de match, c'est cette décision arbitrale défavorable pour les Suns : alors que Reaves semblait avoir perdu la balle à -2 et à 7 secondes de la fin, un temps mort a été accordé aux Lakers...

- Le programme du Final Four de la NBA Cup est donc connu :

Milwaukee affrontera Indiana (jeudi à 23h) et Los Angeles sera opposé à New Orleans quelques heures plus tard (3h).