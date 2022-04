Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Sixers : 97-112

Jazz @ Mavs : 104-110

Nuggets @ Warriors : 106-126

- Les Mavs sont des durs à cuire. Encore privés de Luka Doncic pour le game 2 contre Utah, les Texans donnaient l'impression d'être dans la panade et de ne pas avoir les arguments pour éviter un 0-2 fâcheux. C'était mal connaître le mental de Jalen Brunson et du groupe de Jason Kidd.

Dallas a renversé la situation en deuxième mi-temps après avoir compté jusqu'à 10 points de retard. Il a fallu un feu d'artifice signé Brunson (41 points, record personnel en NBA) et un 22 banderilles à 3 points pour faire plier le Jazz. L'autre grand acteur du match se nomme Maxi Kleber. L'Allemand a claqué 25 points en inscrivant 8 paniers primés, dont deux consécutifs en fin de partie pour faire passer son équipe en tête.

Du côté du Jazz, on peut l'avoir mauvaise, tant l'opportunité de prendre un avantage déjà décisif était à portée de main. Donovan Mitchell a encore pris 30 shoots pour finir avec 34 points, pendant que Rudy Gobert finissait avec 8 points, 17 rebonds et 2 contres à 2/5. Mike Conley (0/7) est passé à côté de son match.

- Petite prise de vue en direct depuis le domicile de l'agent de Jalen Brunson en prévision de sa fin de contrat cet été :

via GIPHY

- Il y a pour le moment un monde d'écart entre les Warriors et les Nuggets. On n'aurait pas été surpris par ce constat en début de saison, lorsque Golden State roulait sur la NBA, mais il fait très mal aujourd'hui, alors que Denver se voyait bien semer le doute chez les Californiens au premier tour des playoffs. Le game 2 disputé cette nuit à San Francisco a donné lieu à une démonstration assez époustouflante des Warriors, souverains en défense et terrifiants de justesse en attaque.

Stephen Curry a pu continuer de retrouver des jambes dans le rôle de 6e homme - qui l'eut cru - et a été phénoménal en sortie de banc : 34 points en... 23 minutes à 12/20 dont 5/10 à 3 points. Si la rencontre a été un peu plus serrée en première mi-temps, notamment grâce aux efforts de Nikola Jokic (26 pts, 11 rbds), trop seul, les hommes de Steve Kerr ont passé la seconde après le repos.

Chef Curry with the pot 👨‍🍳 Steph Curry is up to 34 points for the @warriors.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/KqjkL5hVhE — NBA (@NBA) April 19, 2022

Jordan Poole (29 pts) a encore montré qu'il aurait sans doute dû être au moins sur le podium du MIP et Klay Thompson a ajouté 21 points à l'équation.

Jokic, frustré du manque de soutien de ses coéquipiers et de la défense éreintante de Draymond Green, a craqué en 2e mi-temps et s'est fait expulser pour une deuxième faute technique.

- Les Raptors n'ont toujours pas de réponse à apporter à la domination des Sixers. Philadelphie a remporté le game 2 de la série avec une relative sérénité, puisque les joueurs de Doc Rivers ont compté jusqu'à 27 points d'avance avant de baisser de pied dans le 4e quart-temps.

Toronto a essayé de maltraiter Joel Embiid physiquement, mais le Camerounais a tout de même posé 31 points et 11 rebonds pour relayer Tyrese Maxey (23 points, 9 rebonds, 8 passes), encore excellent, et Tobias Harris, en double-double (20 pts, 10 rbds).

Philadelphie n'a toujours pas eu besoin que James Harden se fasse violence (14 pts, 6 pds en 31 min). La donne sera peut-être différente une fois la série disputée au Canada, sans Matisse Thybulle, mais les Raptors n'ont pour le moment pas montré l'abnégation et les qualités qu'on leur prêtait dans cette opposition.