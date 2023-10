Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Hornets : 133-121

Bulls @ Pacers : 112-105

Celtics @ Wizards : 126-107

Wolves @ Hawks : 113-127

Blazers @ Raptors : 99-91

Mavs @ Grizzlies : 125-110

Heat @ Bucks : 114-122

Warriors @ Pelicans : 130-122

Pistons @ Thunder : 112-124

Jazz @ Nuggets : 102-110

Magic @ Lakers : 103-110

James Harden envoyé aux Clippers !

Les invaincus

- Pour la deuxième saison de suite, Boston démarre par un 3-0. Les Celtics se sont promenés sur le parquet des Wizards, avec une paire Jaylen Brown (36 pts à 8/13 à 3 pts) - Jayson Tatum (33 pts) particulièrement saignante. Bilal Coulibaly est devenu, à cette occasion, le plus jeune joueur titulaire dans un match NBA sous le maillot des Wizards. Le rookie français a fait de son mieux : 9 points, 5 rebonds, 2 interceptions, un contre en 28 minutes, dans une rencontre où Wes Unseld Jr a rapidement ouvert son banc.

- Même privés de Kyrie Irving, touché au pied, les Mavs sont eux aussi à 3-0. Dallas a dominé Memphis avec un gros triple-double des familles pour Luka Doncic (35 points, 12 rebonds et 12 passes à 50%), bien trop fort pour une équipe des Grizzlies en grande difficulté (0-4) dans ce début de saison.

- Les Nuggets ont poursuivi leur entame de saison parfaite (4-0) avec une quatrième victoire de rang, cette fois sur le terrain du Jazz. Nikola Jokic a signé son deuxième triple-double (27 points, 11 passes, 10 rebonds) de la saison et son 107e en carrière, ce qui le place à égalité avec LeBron James et Jason Kidd au quatrième du classement all-time. Jamal Murray a lui apporté 18 points et 14 passes.

Le reste

- Stephen Curry monte en régime petit à petit et ça commence déjà à faire mal. Le meneur des Warriors a assommé les Pelicans à NOLA avec un récital au scoring dont il a le secret : 42 points en 30 minutes, avec 7 paniers à 3 points. Après une première mi-temps accrochée, Golden State a passé la seconde et pris le large. Chris Paul a bien mené le second unit (13 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 steals). En face, Zion Williamson et CJ McCollum ont tous les deux été limités à 19 points.

- Les Bucks se sont fait quelques frayeurs contre Miami. Alors qu'ils menaient de 25 points à un peu plus de 10 minutes de la fin du match, les joueurs d'Adrian Griffin ont vu le Heat revenir à 6 points dans le money time. Il a fallu que Giannis Antetokounmpo (33 pts) réussissent une action à deux points avec la faute pour que Milwaukee plie l'affaire. Dans cette partie, Damian Lillard a ajouté 25 points. Les Floridiens, qui ont perdu 3 de leurs 4 premiers matches, ne sont pas encore entrés dans leur saison.

- Menés à la pause, les Lakers ont freiné Orlando grâce à une bonne deuxième mi-temps et un finish de qualité de la part d'Anthony Davis (26 pts, 19 rbds), LeBron James (9 de ses 17 pts dans le dernier QT) et D'Angelo Russell (12 de ses 28 pts dans le dernier QT).

- Après un démarrage poussif, les Hawks sont sur les bons rails. Cette nuit, portés par Dejounte Murray (41 pts, record personnel en NBA égalé), ils ont pris le dessus sur Minnesota en renversant les Wolves, qui menaient de 19 points en première mi-temps. Rudy Gobert (14 pts, 13 rbds, 2 blks) et les siens se sont écroulés après le repos et finissent la deuxième mi-temps sur un 67-34...

- OKC a réagi après la petite désillusion contre Denver. Shai Gilgeous-Alexander a vite gommé son match difficile face aux Nuggets. Malgré la défense impressionnante d'Ausar Thompson (15 pts, 10 rbds, 3 blks), le Canadien a guidé les siens avec 32 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, épaulé par Josh Giddey (21 pts), Jalen Williams (19 pts) et Chet Holmgren (14 pts à 4/5 à 3 pts).

Killian Hayes (10 pts, 7 asts en 27 min) était titulaire, alors que ses compatriotes Ousmane Dieng (10 pts à 4/4, 2 asts, 1 rbd) et Olivier Sarr (2 pts, 9 rbds, 3 blks) sont sortis du banc et se sont plutôt distingués pour le Thunder.

- Les Nets ont démarré fort contre Charlotte avec un 1er quart-temps du tonnerre (42-23) et ont géré leur avance par la suite. Cam Thomas (33 pts) et Mikal Bridges (24 pts) ont fait le gros du boulot pour Brooklyn. En face, Brandon Miller a montré une vraie activité (22 pts, 9 rbds, 2 asts à 7/16) en sortie de banc.

- Portland a décroché sa première victoire de la saison dans un match assez fade contre Toronto. Les Blazers ont profité des 22 points de Jerami Grant et du record en carrière de Deandre Ayton aux rebonds (23 prises) pour s'imposer sur le parquet des Raptors. Scoot Henderson a fini avec 11 points, 7 passes, 4 rebonds et 2 interceptions.

- Les Bulls ont renversé les Pacers dans le dernier quart-temps pour passer à l'équilibre (2-2). Nikola Vucevic a été saignant dans le 4e quart-temps avec 9 de ses 24 points du soir inscrits sur cette période. Chicago a limité l'influence de Tyrese Haliburton (19 pts, 13 asts) autant que possible, avec succès.