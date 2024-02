Les résultats de.la nuit en NBA

Warriors @ Pacers : 131-109

Spurs @ Magic : 121-127

Cavs @ Nets : 118-95

Mavs @ Knicks : 122-108

Bulls @ Grizzlies : 118-110

Wolves @ Bucks : 129-105

Jazz @ Suns : 115-129

Nuggets @ Lakers : 114-106

Pistons @ Blazers : 128-122 (OT)

- On a bien cru que Stephen Curry allait se lancer à la conquête du record de son pote Klay Thompson en son absence. Finalement, le meneur des Warriors s'est contenté d'un feu d'artifice plus modeste contre les Pacers. Après avoir démarré sur un 7/7 à 3 points et avoir inscrit 29 de ses 42 points en première mi-temps, Curry a fini avec 11 paniers primés (à 11/16).

Steph Curry started the night 7/7 from 3... and ended up hitting 11 of them on way to 42 points and a win! 42 PTS / 15-22 FGM / 11-16 3PM pic.twitter.com/i86VQ4BeTX — NBA (@NBA) February 9, 2024

- Luka Doncic a lâché l'une des plus belles passes de la saison cette nuit, lors de la victoire des Mavs sur le parquet des Knicks. Face à une équipe de New York qui s'est retrouvée en sous-nombre à cause de blessures et des trades des dernières heures, le Slovène a régalé avec 39 points et ce bijou d'assist pour Dwight Powell.

Luka MAGIC with a behind-the-back dime! Mavs-Knicks on TNT pic.twitter.com/Hr3DNF2W9C — NBA (@NBA) February 9, 2024

- Match à oublier pour Victor Wembanyama lors de la défaite contre Orlando : 15 points, 1 seul rebond, 3 contres et 5 pertes de balle en 23 minutes. C'est la 6e défaite de suite pour les Spurs, lâchés en première mi-temps avant un sursaut d'orgueil signé Devin Vassell (30 pts). Franz Wagner a été le meilleur joueur de ce match avec une copie à 34 points, 7 passes et 7 rebonds.

- Cleveland continue d'être intraitable et a décroché une 8e victoire de suite (et une 16e en 17 matches) en battant des Nets déplumés par les trades. Donovan Mitchell (27 pts), Evan Mobley (14 pts, 12 rbds), Jarrett Allen (14 pts, 10 rbds) et Darius Garland (14 pts) ont été les plus productifs.

- Menés d'un point à l'entame du 4e QT, les Bulls ont réussi à se défaire des Grizzlies. DeMar DeRozan (30 pts), Andre Drummond (21 pts, 13 rbds), Nikola Vucevic (20 pts, 10 rbds) et Coby White (20 pts) ont formé un quatuor productif. Billy Donovan a joué très grand en laissant Vucevic et Drummond ensemble pendant un temps important pour dominer le secteur intérieur.

- Les Bucks ont perdu pour la 4e fois en 5 matches depuis l'arrivée de Doc Rivers, après leur nouveau revers concédé cette fois à domicile, pour la première du Doc à la maison contre Minnesota. Privés de Damian Lillard, Khris Middleton et Brook Lopez, Giannis et ses coéquipiers n'avaient pas ce qu'il fallait pour répondre à Minny, qui a repris la tête de l'Ouest provisoirement grâce à ce succès orchestré par Anthony Edwards (26 pts) et facilité par un méchant 21/41 à 3 points.

- Privés de Devin Booker, gêné par sa hanche, les Suns se sont sereinement appuyés sur Kevin Durant (31 pts) et Bradley Beal (30 pts) pour s'imposer face au Jazz. Phoenix n'a jamais couru après le score et poursuit sa belle dynamique avec une 12e victoire en 15 matches grâce à une adresse assez folle (60%) et 37 passes en équipe.

- Denver a calmé la bonne forme des Lakers, qui restaient sur trois victoires de suite. Les Nuggets, qui ont toujours été devant au tableau d'affichage, ont dilapidé 15 points d'avance en 2e mi-temps, mais ont su trouver les ressources pour finir sur un 10-2 et remporter le match. Jamal Murray (29 pts), Michael Porter Jr (27 pts) et Nikola Jokic (24 pts, 13 rbds, 9 asts) ont formé un trio compliqué à gérer pour les Californiens, même devant leur public et avec 57 points en cumulé du duo LeBron James-Anthony Davis.

- Quelques heures après avoi remodelé leur effectif, en coupant notamment Killian Hayes et en accueillant (provisoirement ?) Evan Fournier, les Pistons ont enregistré une deuxième victoire de suite dans un affrontement entre cancres. Detroit a dominé Portland après prolongation malgré les 49 points de Jerami Grant dans le camp adverse. Jalen Duren a fait un match de glouton (27 pts, 22 rbds) et Marcus Sasser (17 pts, 11 asts) a justifié la confiance que lui ont accordé les Pistons en sortie de banc.