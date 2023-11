Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pacers : 116-121

Knicks @ Bucks : 105-110

Wizards @ Heat : 114-121

Nets @ Bulls : 109-107

Warriors @ Thunder : 141-139

Mavs @ Nuggets : 114-125

Grizzlies @ Blazers : 113-115, après prolongation

Victor Wembanyama choque l'Amérique

C'était le début des rencontres de NBA Cup cette nuit, à savoir des matches qui comptent à la fois pour la saison régulière, mais aussi pour un classement annexe, où les équipes réparties par poules tentent de se qualifier pour une phase à élimination directe de ladite coupe. Si vous n'avez pas tout compris à cette nouvelle compétition, rien de grave. Dites-vous pour le moment qu'il s'agit juste de matches avec des parquets flashy, où les coaches géreront sans doute avec prudence les minutes jouées par leurs stars. En attendant, il s'est quand même passé des choses intéressantes cette nuit dans les différentes poules.

- La NBA, qui cherche à pousser le public à s'intéresser à cette Cup, peut déjà remercier les Warriors et Stephen Curry. Golden State a livré un match spectaculaire et incertain face au Thunder, avec un finish à la dramaturgie curryesque parfait pour l'audience. Sur la dernière possession du match, alors que les deux équipes s'en était données à coeur joie offensivement, Stephen Curry (30 points en 31 minutes) a plié l'affaire à... 0.2 seconde du terme. Pas sur un shoot lunaire, mais bien sur un drive, suivi d'un floater avec la planche pour méduser Luguentz Dort, l'un des meilleurs défenseurs de toute la ligue. Le panier a initialement été refusé parce que les arbitres avaient jugé le comportement de Draymond Green irrégulier (offensive goaltending), mais le recours à la vidéo a inversé cette décision.

STEPHEN CURRY FOR THE LEAD!!! pic.twitter.com/b5qBFd7jd0 — Golden State Warriors (@warriors) November 4, 2023

OKC jouait sans Shai Gilgeous-Alexander, laissé au repos pour soigner son genou, mais a tout de même donné du fil à retordre aux Californiens, notamment par l'intermédiaire de Josh Giddey, auteur de 14 de ses 18 points dans le 4e quart-temps, et de Chet Holmgren (24 pts, 8 rbds, 5 asts à 7/9).

- Il n'y a plus qu'une seule équipe invaincue en NBA cette saison. Les Boston Celtics ont vu les Dallas Mavericks s'incliner à Denver après cinq victoires de suite. Malgré le retour de Kyrie Irving (22 pts, 7 asts) après deux matches d'absence, les Mavs ont logiquement plié face aux champions en titre et à Nikola Jokic (33 points, 14 rebonds, 9 passes à 88%). Les Nuggets menaient de 20 points dans le 3e quart-temps avant de relâcher un peu l'étreinte et de laisser Luka Doncic (34 pts, 10 rbds, 8 asts) et les siens revenir un peu dans la partie.

Nikola Jokic dominated in Denver's West Group B opening W 💪 33 PTS \ 14 REB \ 9 AST \ 88% FG The @nuggets next NBA In-Season Tournament matchup is Tuesday, 11/14 vs. LAC on TNT 🏆 pic.twitter.com/oRrY57stP0 — NBA (@NBA) November 4, 2023

- Damian Lillard (30 pts) s'est montré décisif pour les Bucks lors de la venue des Knicks. L'ancien meneur des Blazers a rentré des tirs costauds, notamment celui pour virer en tête à 1 minute de la fin du match à 3 points, puis un panier avec la faute sur une passe de Giannis Antetokounmpo. Milwaukee ne s'en serait pas sorti sans l'apport de Brook Lopez, phénoménal en défense (et les Bucks en avaient besoin !) avec notamment 8 contres. Jalen Brunson (45 pts) était incandescent pour New York, mais ça n'a pas suffi à éviter une quatrième défaite en six matches.

- Malgré les retours de Darius Garland et Jarrett Allen, ainsi que les 38 points de Donovan Mitchell, les Cavs n'ont pas réussi à repartir d'Indianapolis avec la victoire. Cleveland avait pourtant gommé un retard de 18 points pour prendre les commandes dans le 4e quart-temps. Au finish, Myles Turner (27 pts), Tyrese Haliburton (18 pts, 13 asts) et leurs camarades ont infligé une quatrième défaite en six matches aux hommes de JB Bickerstaff.

- Le début de saison des Grizzlies est dur à regarder pour leurs fans. Toujours pas de victoire et un 0-6 qui fait mal, au-delà de difficultés que l'on pouvait envisager pour Memphis sans Ja Morant. Les joueurs de Taylor Jenkins se sont inclinés en prolongation à Portland, une équipe pourtant dans leurs cordes. Shaedon Sharpe (22 pts) a été crucial avec deux lancers et un contres qui ont poussé le match en overtime, avant que Jerami Grant (26 pts) ne porte le coup de semonce à 3 points, là aussi en prolongation. Les 63 points de la paire Bane-JJJ n'ont pas suffi et Memphis est bon dernier de la NBA.

- Tyler Herro est passé à une passe du triple-double lors de la victoire du Heat contre Washington. L'arrière de Miami a compilé 20 points, 9 passes et 10 rebonds pour épauler Jimmy Butler et Bam Adebayo. Les Floridiens se sont relâchés dans le 4e QT après avoir fait grimper l'addition. Bilal Coulibaly a joué 26 minutes et s'est montré efficace (9 points, 3 rebonds et 3 passes à 4/5).

Bilal Coulibaly. 🇫🇷 9 points

4-5 FG

3 rebonds

3 passes Les Wizards s'inclinent à Miami pour leur premier match de #NBAInSeasonTournament pic.twitter.com/GTgz9Ttl3R — NBA France (@NBAFRANCE) November 4, 2023

- Les Nets se sont sortis d'une fin de match accrochée pour l'emporter à Chicago. Le trio Mikal Bridges-Cam Thomas-Dorian Finney-Smith a posé des problèmes aux Bulls, qui n'ont pas pu prendre le dessus dans le money time malgré les efforts de Zach LaVine (24 pts) notamment.