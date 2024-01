Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Hawks : 122-138

Pacers @ Celtics : 124-129

Jazz @ Knicks : 103-118

Raptors @ Bulls : 118-107

Sixers @ Warriors : 107-119

- Les Warriors se sont refait un peu la cerise lors de la venue des Sixers dans la Bay Area. Philadelphie a subi une quatrième défaite de suite, perdant Joel Embiid en cours de route après que Jonathan Kuminga soit retombé sur lui. Le Camerounais passera une IRM dans les prochaines heures...

Joel Embiid is down and holding his knee pic.twitter.com/Aigap7Ch4l — NBACentral (@TheDunkCentral) January 31, 2024

Sur le terrain, deux hommes ont fait la différence pour Golden State : Stephen Curry, auteur de 37 points, 8 rebonds et 7 passes avec 8 paniers primés, et Kuminga, dont les 26 points (à 11/19) et l'activité ont été précieux. Les Warriors restaient sur deux courtes défaites à domicile et avaient besoin de ce succès pour ne pas retomber dans la déprime. Pour reprendre ce que disait Antoine Pimmel, sans le contexte du classement, Golden State peut parfois donner l'impression de toujours être l'une des meilleures équipes NBA, comme cette nuit dans une rencontre où les Dubs étaient pourtant privés de Klay Thompson, malade.

Touché aux ischios, Nicolas Batum n'a pas participé à la rencontre. Idem pour Tyrese Maxey, dont la cheville n'est pas encore opérationnelle.

- Les Lakers sont un peu dans le dur et ont enregistré une deuxième large défaite en deux jours cette nuit à Atlanta. Sans Anthony Davis, touché à la hanche, Los Angeles n'a pas vraiment vu le jour contre des Hawks qui ont planté 138 points, dans le sillage de Trae Young (26 pts), insolent à 3 points (il a rentré ses 6 premières tentatives), et Dejounte Murray (24 pts, 9 asts). Austin Reaves (28 pts) et LeBron James (20 pts, 9 rbds, 8 asts) ont un peu surnagé, mais c'était insuffisant pour rendre ce match vraiment compétitif.

- Boston a accentué son avance en tête de la Conférence Est en disposant d'Indiana au TD Garden. Les Celtics ont compté jusqu'à 20 points d'avance, mais sont tombés sur des Pacers combatifs qui les ont obligés à s'employer défensivement dans le money time. Jayson Tatum (30 pts) a ainsi décisif en contrant Myles Turner et Aaron Nesmith dans les 30 dernières secondes de la partie, alors que Boston n'avait que 3 points d'avance. Les Celtics ont récupéré Kristaps Porzingis (17 pts, 12 rbds) après sa blessure à la cheville et très bien limité Tyrese Haliburton (13 pts, 10 asts à 5/16), lui aussi de retour dans le cinq de son équipe.

Jayson Tatum in a 129-124 win vs. the Pacers : 30 points (12-19 shooting, 4-9 from 3 & 2-3 from the FT line), 7 rebounds, 7 assists & 2 blocks in 39 minutes pic.twitter.com/pminlgoCad — Lee Harvey (@MusikFan4Life) January 31, 2024

- Les Knicks ont bouclé un mois de janvier magique pour eux en battant le Jazz au Madison Square Garden cette nuit. Avec un bilan de 14-2, New York n'avait plus fait aussi bien depuis un 14-0 en mars 1994. Malgré les absences de Julius Randle et OG Anunoby, les hommes de Tom Thibodeau ont nettement dominé le Jazz, portés par la Villanova Connexion : Donte DiVincenzo avait la main chaude (33 pts), Josh Hart a fini en triple-double pour la première fois de sa carrière avec 10 points, 10 passes et 10 rebonds, et Jalen Brunson a a jouté 29 points.

Avec la défaite des Sixers à Golden State, les Knicks prennent la troisième place de la Conférence Est et n'ont finalement qu'une victoire de moins que les Bucks, 2e.

- Sans deux de leurs récentes recrues, RJ Barrett et Immanuel Quickley, blessées, les Raptors ont mis fin à leur série de 5 défaites consécutives. Sur le parquet des Bulls, Toronto a d'abord raté son début de match (-10 à la pause), avant de se reprendre grâce à Gary Trent Jr (24 pts), Bruce Brown (19 pts, 7 rbds), Jordan Nwora (17 pts en 19 min) et Dennis Schröder (16 pts, 10 asts).