- Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Wizards : 119-109

Cavs @ Hawks : 101-112

Grizzlies @ Sixers : 115-109

Clippers @ Rockets : 122-116

Bulls @ Jazz : 119-117

Bucks @ Warriors : 90-125

Thunder @ Blazers : 128-120

Kings @ Lakers : 130-120

Le classement

- On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec les Kings en ce moment. C'est leur bonne version que l'on a vu lors du déplacement chez les Lakers. L.A. avait l'occasion de revenir à hauteur de Sacramento ou presque en cas de victoire, mais a laissé passer l'occasion. LeBron James et les siens sont tombés sur des Kings tranchants et qui ont exploité leurs failles. Après un 1er quart-temps serein (37-28), les Lakers ont pris une tornade et un -24 dans le deuxième, pour accuser un retard qu'ils n'auront jamais réussi à combler ensuite. L'homme du match et MVP de la nuit est à trouver du côté de Sacto. De'Aaron Fox a été sans pitié et a fini avec 44 points (19/32) au compteur, enchainant les paniers à chaque fois que les Lakers pensaient pouvoir se rapprocher au score dans le 4e QT.

LeBron (31 pts, 13 asts) et Rui Hachimura (29 pts) ont compensé le match moins abouti d'Anthony Davis (14 pts et un souci de fautes), mais les largesses défensives des Lakers ont fait trop mal, dans un match où ils ont tout de même shooté à 51%, pendant que leurs adversaires faisaient encore plus fort (55%).

- OKC est revenu à bilan égal avec les Wolves grâce à à sa victoire à Portland cette nuit. Le Thunder a été embêté par les Blazers, revenus à deux points à 4 de la fin, mais Shai Gilgeous-Alexander (37 pts, 5 asts à 13/23) et les siens ont fini comme il fallait, avec de très bonnes copies pour Jalen Williams (31 pts à 4/5 à 3 pts) et Chet Holmgren (21 pts, 14 rbds, 5 asts).

Le match a été marqué par une frayeur autour de Bismack Biyombo, l'intérieur du Thunder, qui a fait un malaise lors d'un temps mort. Le Congolais allait mieux après la rencontre mais va passer des examens dans les heures qui viennent.

Rayan Rupert a joué 18 minutes en sortie de banc pour Portland, avec moins de réussite qu'en début de semaine : 3 pts à 1/6, 2 asts, 1 rbd, 1 stl.

- Dans la bataille pour la 2e place à l'Est, personne n'avait envie de gagner cette nuit :

Milwaukee a pris une torgnole (-35) sur le parquet des Warriors malgré le retour de Giannis Antetokounmpo (23 pts), avec un 4e quart-temps apocalyptique (32-9 pour Golden State) et une bonne soirée pour Stephen Curry (29 pts à 10/18) et Jonathan Kuminga (20 pts). Les Bucks restaient sur 6 victoires consécutive, alors que les Californiens avaient encore les joues rougies par leur énorme défaite à Boston.

Cleveland, au sortir de son exploit à Boston, a calé sur le parquet des Hawks. Les Cavs ont encore trouvé les ressources pour effacer 21 points de retard en revenant dans le 3e quart-temps, mais les absences conjuguées de Donovan Mitchell et Evan Mobley se sont payées dans le 4e, où Atlanta et la paire Saddiq Bey-Bogdan Bogdanovic (23 pts chacun) a fait le job. Cleveland n'a marqué que 12 points dans le dernier quart-temps.

- Les Clippers ont fait un match de traînards à Houston, en se faisant violence après avoir compté jusqu'à 20 points de retard. Los Angeles n'a pris les devants dans ce match qu'à 3 minutes de la fin, grâce au trio Leonard (28 pts), George (21 pts), Harden (21 pts), mais aussi au bel apport de Mason Plumlee (8 pts, 11 rbds, 3 blks et +18) en sortie de banc.

Le superbe triple-double d'Alperen Sengun (23 pts, 19 rbds, 14 asts), décidément bouillant, n'a pas suffit pour les Rockets.

- Les Wizards étaient en chemin pour éviter une 16e défaite consécutive, puis... patatras. Orlando s'est repris, a fermé les vannes (44 pts encaissés en deuxième mi-temps) et a comblé son retard de 21 points accusé dans le 2e quart-temps pour finir comme il se doit. Le Magic est en forme (8e victoire en 9 matches, 5e de suite) et a pu compter sur Franz Wagner (28 pts) et Paolo Banchero (25 pts) pour ne pas redonner le sourire à Washington.

Bilal Coulibaly était titulaire côté Wizards et a joué 28 minutes pour 7 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre, à 2/7.

- Il va être compliqué pour les Sixers d'éviter le play-in s'ils perdent des matches à la maison contre des équipes de bas de tableau. Memphis aime bien emmerder le monde dans cette fin de saison en roue libre, et Tyrese Maxey manquait de nouveau à l'appel, mais Philadelphie aurait tout de même pu faire le job à domicile contre les Grizzlies. Les joueurs de Nick Nurse menaient de 12 points à l'entame du 4e quart-temps, moment choisi par les visiteurs pour placer un 11-0 initié par Jaren Jackson Jr (30 pts, 11 rbds, 6 blks) et Jake LaRavia (19 pts, 13 rbds) et prendre confiance.

Nicolas Batum était titulaire et a compilé 10 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. Les Sixers pointent au 7e rang à l'Est, avec une victoire de retard sur le Heat, 6e.

- DeMar DeRozan (29 pts) a été clutch et a inscrit le panier pour permettre aux Bulls de virer définitivement en tête contre le Jazz à 1 minute de la fin du match. Chicago a globalement dominé les débats, avec 25 pts de Coby White et un double-double pour Nikola Vucevic (23 pts, 12 rbds), avant de se faire peur dans le 4e quart-temps.

Le rookie du Jazz Brice Sensabaugh fêtait sa première titularisation en NBA et s'est montré à son avantage avec 15 points et 12 rebonds.