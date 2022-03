Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Hornets : 113-109

Magic @ Cavs : 101-107

Hawks @ Pacers : 132-123

Kings @ Heat : 100-123

Bulls @ Knicks : 104-109

Celtics @ Raptors : 112-115, après prolongation

Spurs @ Rockets : 123-120

Warriors @ Grizzlies : 95-123

Thunder @ Blazers : 134-131, après prolongation

- La victoire de Cleveland à domicile contre Orlando a un arrière-goût amer. Certes, Darius Garland (25 points, 12 passes) et ses camarades ont dominé le Magic pour rester à une victoire d'une place directement qualificative pour les playoffs, mais ils ont perdu Evan Mobley dans l'opération. L'intérieur rookie a dû quitter ses partenaires en première mi-temps après s'être méchamment tordu la cheville dans un contact avec Franz Wagner.

- Les Cavs ont vu Chicago se déliter au Madison Square Garden malgré les 37 points de DeMar DeRozan. Le réveil des Knicks est tardif, mais notable, en cette fin de saison et il risque d'y avoir quelques regrets pour RJ Barrett (28 pts), Evan Fournier (5 pts, 3 pds) et leurs coéquipiers au moment de faire les comptes.

En une nuit et à cause d'une petite défaite en prolongation contre des Raptors désormais revenus dans les places avec strapontin automatique pour les playoffs, les Celtics ont déjà abandonné la tête de la Conférence Est. Pour leur premier match depuis la blessure de Robert Williams III, les joueurs d'Ime Udoka ont pris Pascal Siakam de plein fouet. Complètement en feu depuis quelques semaines, "Spicy-P" a remis le couvert cette nuit avant de sortir pour 6 fautes, en signant son record de points en NBA cette saison : 40 pts, 13 rbds.

Petit détail notable, Boston avait laissé Jayson Tatum et Jaylen Brown au repos. On comprend mieux...

- Le Heat avait vraisemblablement d'une mini-crise de résultats et de la perte très provisoire de la première place à l'Est pour retrouver ses esprits. Après 4 défaites de suite, Miami s'est remis la tête à l'endroit en l'emportant à la maison contre Sacramento. Jimmy Butler (27 pts) et Bam Adebayo (22 pts, 15 rbds) ont fait le gros du boulot pour mettre fin à cette délicate période où les esprits se sont échauffés, mais sans doute au bon moment.

The @MiamiHEAT were led by Bam, Jimmy, and Tyler Herro as they all scored 20+ points to power the HEAT to the win at home! #HEATCulture@JimmyButler: 27 PTS, 5 REB, 7 AST@Bam1of1: 22 PTS, 15 REB, 2 STL@raf_tyler: 20 PTS, 5 REB, 6 AST, 4 3PM pic.twitter.com/My0SyXc6ds — NBA (@NBA) March 29, 2022

- Les Lakers ont suivi avec anxiété le court déplacement des Spurs à Houston. Ils sont ressortis du match déçus et toujours aussi inquiets. San Antonio s'est imposé et a égalé le nombre de victoires des Californiens (31) qui conservent leur 10e place de justesse à la faveur d'un bilan avec une défaite de moins...

Les Spurs ont dominé la peinture et ont profité du record de points en NBA du All-Star Dejounte Murray (33 pts, 11 pds, 7 rbds) et de l'impact de Keldon Johnson (21 pts) et Jakob Poeltl (17 pts, 13 rbds).

Si sa cheville le lui permet, LeBron James n'aura donc pas d'autre choix que de jouer la nuit prochaine pour tenter d'aider les Lakers à sauver ce qui peut encore l'être.

Dejounte Murray set a new career-high with 33 PTS to extend the @spurs win streak to 4! #PorVida@DejounteMurray: 33 PTS, 7 REB, 11 AST, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/rbabvOQz3x — NBA (@NBA) March 29, 2022

- On parlait récemment du ball handling de Kyrie Irving, mais ce que Trae Young (14 points, 16 passes lors de la victoire des Hawks face à Indiana) est capable de faire peut aussi être totalement ahurissant. Regardez sa vitesse d'exécution et d'enchaînement sur cette action...

Trae Young off the dribble...TOUGH ATL finishes Q1 with 10 made threes. Watch Q2 Here: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/xRy9HSrp4d — NBA (@NBA) March 28, 2022

- Nikola Jokic a enregistré son 19e triple-double de la saison pour tracter Denver jusqu'à la victoire sur le parquet de Hornets. Le Serbe a compilé 26 points, 19 rebonds et 11 passes dans ce match accroché dont les Nuggets ressortent avec la sensation que le Jazz, qui a perdu ses 4 derniers matches, n'est plus un obstacle insurmontable dans la lutte pour le top 5.

Nikola Jokic dropped his 19th triple-double of the season to propel the @nuggets to the win! #MileHighBasketball 🃏 26 PTS | 19 REB | 11 AST | 2 STL pic.twitter.com/bTAQyRvwxD — NBA (@NBA) March 29, 2022

- Les Warriors sont moribonds et ils n'ont ni pu retrouver du plaisir, ni empêcher Memphis de signer une cinquième victoire de suite pendant que Ja Morant se repose. Privé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, tous les trois blessés ou au repos, Jordan Poole (25 pts) était trop seul pour contrarier la troupe de Taylor Jenkins, encore emmenée par Desmond Bane (22 pts) et Dillon Brooks (21 pts) avant que les cadres n'aillent faire la sieste.

- En tant que fans français, on est ravis de voir que Théo Maledon a de nouveau été excellent (28 points, 6 passes, 5 rebonds) lors de la victoire en prolongation d'OKC à Portland. Si on était fans du Thunder, en revanche, on commencerait à se demander si notre équipe n'est pas en train de saborder ses chances d'avoir accès à un top pick lors de la Draft 2022. Maledon, Olivier Sarr (12 pts, 5 rbds, 2 stls) et leurs camarades ont battu l'équipe C des Blazers, mais sont en train de sortir du podium de la loterie...

Pendant que ses deux amis tricolores vont de mieux en mieux avec l'équipe fanion, Jaylen Hoard poursuit lui son chantier en G-League avec OKC. L'ancien Blazers, membre du Team France, a enregistré un nouveau double-double (10 points, 17 rebonds et 6 passes) face aux Sioux Falls Skyforce.