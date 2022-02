Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pistons : 103-106

Celtics @ Nets : 129-106

Hawks @ Bulls : 108-112

Grizzlies @ Wolves : 114-119

Suns @ Thunder : 124-104

Warriors @ Blazers : 132-95

Nuggets @ Kings : 128-110

- La folle série de DeMar DeRozan continue et on est en manque de superlatifs. La star des Bulls a été clutch avec 5 de ses 37 points inscrit dans la dernière minute pour renverser les Hawks et enregistrer une 6e victoire de rang.

DeRozan, qui a shooté à 15/21 et en est donc à 8 matches de suite à au moins 35 points tout en tirant à 50% minimum. C'est vertigineux ! Son énième game winner de la saison pue encore la classe.

This angle of DeMar DeRozan’s go ahead bucket 🔥 (via @dylanorrelI) pic.twitter.com/fZQ4MJ4eYE — Overtime (@overtime) February 25, 2022

- Petite gueule de bois pour Cleveland après le week-end du All-Star Game. Les Cavs ont été surpris à Detroit dans un match qui s'est joué dans le money time. Cade Cunningham (17 pts à 4/16) a montré du sang froid en réussissant quatre lancers dans la dernière minute de jeu. Cleveland a eu trois balles pour shooter à 3 points et partir en prolongation, mais le cercle était capricieux, notamment sur le tir au buzzer de Brandon Goodwin, qui se demande encore comment son tir ouvert n'a pas fini en panier primé.

- Ah bah voilà les gars, vous avez compris comment on tankait ! C'était pas si compliqué, si ? Les Blazers ont pris une avoine à domicile contre les Warriors, après avoir enchaîné beaucoup trop de victoires pour des gars qui viennent de perdre CJ McCollum et vont jouer sans Damian Lillard jusqu'à la fin de la saison.

A la fin du premier quart-temps, remporté par Portland, on commençait à se dire qu'ils n'avaient encore pas compris la consigne, surtout Anfernee Simons (24 pts). Puis les choses se sont gâtées et Golden State, avec 8 joueurs entre 10 et 18 points mais personne au-dessus, a pris le contrôle de la partie. Les 14 passes décisives de Stephen Curry ont pesé.

Steph Curry dished out a season-high 14 assists as 8 @warriors players score in double digits to best the @Trailblazers!@StephenCurry30: 18 PTS | 5 AST | 14 AST pic.twitter.com/bxqWDLRc0U — NBA (@NBA) February 25, 2022

- Même avec les retours prochains de Kevin Durant et Ben Simmons, et la levée de l'obligation vaccinale à New York attendue sous peu, les Nets ne sont pas encore au bout de leur peine. Cette nuit, ils ont chuté fort logiquement à domicile contre les Celtics de Jayson Tatum (30 pts), qui n'ont pas tremblé une seconde face à Seth Curry (22 pts) et compagnie.

Jayson Tatum drops a 30 piece to lead the @celtics to the win in NYC! #BleedGreen@jaytatum0: 30 PTS, 7 REB, 4 AST, 4 3PM pic.twitter.com/6iI43Xkzbn — NBA (@NBA) February 25, 2022

- Les Nuggets ont disposé des Kings en avançant dans leur sillage de leur MVP, Nikola Jokic, encore passé tout près d'un triple-double (25 pts, 12 rbds, 9 pds). L'accélération du Joker dans le dernier quart-temps a permis à Denver d'écarter Sacramento sans trop de stress. Will Barton, qui n'est plus qu'à trois longueurs du record de paniers à 3 points sous ce maillot, a ajouté 31 pts à 11/17.

🃏 Nikola Jokic filled the stat sheet as he led the @nuggets to their 4th-straight win! #MileHighBasketball Nikola Jokic: 25 PTS, 12 REB, 9 AST, 4 STL pic.twitter.com/18uvkEMJP3 — NBA (@NBA) February 25, 2022

- Toute équipe qui se retrouve opposée aux Wolves peut généralement se frotter les mains si Karl-Anthony Towns est limité par un problème de fautes et Anthony Edwards passe une mauvaise nuit en shootant à 1/11. Les Grizzlies n'en ont pas profité et sont tombés sur un D'Angelo Russell que l'on n'avait plus vu aussi fort individuellement depuis longtemps.

Grâce notamment à "D-Lo" (37 points, 9 passes) et en profitant des difficultés inhabituelles et de la blessure à la hanche de Ja Morant (7/25) - les Wolves l'ont emporté pour la 7e fois en 10 matches. Russell a fait un 4e quart-temps de feu avec 23 de ses 37 points marqués sur cette période.

LOADING... D'Angelo Russell lifted the @Timberwolves to the comeback victory dropping 23 points in just the fourth-quarter! #RaisedByWolves@Dloading: 37 PTS, 9 AST pic.twitter.com/BKFBYLafUm — NBA (@NBA) February 25, 2022

No CP3, no problem. Pour l'instant, en tout cas. Pour leur premier match depuis la blessure de Chris Paul, les Suns ont fait le job sur le parquet d'Oklahoma City. Devin Booker a été rayonnant avec 25 points, 12 passes et 6 interceptions. Cam Johnson et Mikal Bridges, 21 points tous les deux, ont apporté leur écot pour permettre à Phoenix d'enregistrer une 8e victoire de rang et de continuer à caracoler en tête de la NBA.