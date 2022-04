Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Nets : 126-134

Wizards @ Hornets : 108-124

Bucks @ Cavs : 115-133

Hawks @ Rockets : 130-114

Celtics @ Grizzlies : 139-110

Raptors @ Knicks : 94-105

Heat @ Magic : 111-125

Pistons @ Sixers : 106-118

Bulls @ Wolves : 124-120

Spurs @ Mavs : 120-130

Thunder @ Clippers : 88-138

Warriors @ Pelicans : 128-107

Kings @ Suns : 116-109

Jazz @ Blazers : 111-80

Lakers @ Nuggets : 146-141, après prolongation

Ben Simmons, une vidéo et les fans s'emballent sur son possible retour en Playoffs

- C'était mal parti, mais Brooklyn va finalement bien disputer le play-in en tant que #7, avec la simple obligation de battre Cleveland à domicile, ce qui est a priori dans les cordes de Kevin Durant et de ses coéquipiers, qui se sont imposés à domicile contre les Pacers en clôture de la régulière. KD a fini en triple-double en battant son record de passes (16) en carrière, pour aller avec ses 20 points et 10 rebonds, pendant que Kyrie posait 35 points.

Les Cavs, avec Evan Mobley, dont la cheville semble aller bien, ont terminé sur une bonne note en battant assez facilement Milwaukee grâce notamment aux 32 points de Kevin Love. Les Bucks avaient évidemment mis tout le monde au repos et ont laissé l'opportunité à Sandro Mamukelashvili (28 pts, 13 rbds) et Thanasis Antetokounmpo (27 pts) de se dégourdir les jambes.

- Boston a validé sa 2e place à l'Est en jouant le coup sérieusement face à Memphis. Jayson Tatum (31 pts) et les siens se sont promenés avant de laisser Ime Udoka vider son banc. Yves Pons a eu droit à 26 minutes de jeu en sortie de banc avec les Grizzlies, le temps pour lui de caler 3 contres avec ses 6 points.

- Sans jouer, Joel Embiid a remporté le titre de meilleur scoreur de la saison en NBA. Les Sixers l'ont emporté sans lui contre Detroit, avec 30 pts de Shake Milton et 50 points pour la paire Tyrese Maxey - Paul Reed (25 pts chacun). Philadelphie n'a pu faire mieux que 4e à l'Est et retrouvera Toronto au 1er tour. Les Raptors ont chuté au Madison Square Garden, où Obi Toppin a fait un festival (42 pts, 10 rbds à 16/28) pour confirmer sa montée en puissance.

- Klay Thompson (41 pts) était en chaleur pour affronter les Pelicans et aider les Warriors à préserver leur 3e place à l'Ouest grâce à une large victoire. Il fallait bien ça pour contenir la pression à distance des Mavs.

Dallas, justement, est en train de connaître quelques sueurs froides. Certes, les Mavs l'ont emporté face à San Antonio et affronteront Utah au 1er tour. Mais Luka Doncic, finalement présent après avoir sa 16e faute technique de la saison être annulée, s'est blessé au mollet durant la partie. On espère qu'il ne s'agissait que d'une précaution, mais l'absence du Slovène pour les playoffs serait évidemment catastrophique.

- Les Lakers ont bouclé cette saison pourrie sur une victoire de prestige en prolongation face à Denver. Les Nuggets avaient bien entendu mis leurs cadres, Nikola Jokic en tête, au repos. Malik Monk (41 pts, record en carrière) a rappelé qu'il avait taffé toute l'année pour contribuer à maintenir le navire à flot, sans vraie reconnaissance au final. La performance la plus étonnante est venue d'Austin Reaves, auteur de son premier triple-double en NBA avec 31 points, 16 rebonds et 10 passes. Comme un symbole, ce sont les deux joueurs, hors LeBron, qui ont sans doute été le plus fiables tout au long de la saison...

🔥 Austin Reaves steal & score sends it to overtime! 🔥 Watch on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/YtCUfs70Su — NBA (@NBA) April 11, 2022

- Le Thunder a été atomisé par les Clippers, mais on retiendra surtout le double-double de Jaylen Hoard, qui continue de montrer un sens du rebond exceptionnel depuis son retour en NBA. Le Français a compilé 14 points et 15 rebonds avec 3 passes, 1 interception et 1 contre. On aurait presque aimé pour lui que la saison compte encore une petite dizaine de matches pour lui permettre de continuer sur cette impressionnante dynamique.

- Sans Chris Paul, ni Devin Booker, Phoenix a perdu son dernier match de la saison contre les Kings et reste donc à 64 victoires, soit le meilleur bilan de son histoire.

- Rudy Gobert a achevé sa saison régulière sur un nouveau double-double (18 pts, 13 rbds, 2 blks) face à Portland, avant de retrouver Dallas au 1er tour des playoffs pour une affiche incertaine compte-tenu des difficultés d'Utah cette saison.

- Atlanta a conservé sa 9e place et l'avantage du terrain sur le premier barrage du play-in à venir face à Charlotte, en disposant sans surprise de Houston grâce à Trae Young (28 pts, 11 pds) et Danilo Gallinari (26 pts). Dans le même temps, les Hornets avaient fait le job en s'occupant de Washington sous l'impulsion de la paire LaMelo Ball-Terry Rozier (49 pts en cumulé).

Jalen Green finit lui sa saison rookie sur un record personnel avec 41 points et une belle dynamique au scoring après des débuts poussifs en NBA.

🚀 @JalenGreen closes out his rookie season with a career-high 41 points! pic.twitter.com/DBaNyDAKmV — NBA (@NBA) April 10, 2022

- C'était la dernière nuit de saison régulière en NBA et on connaît maintenant les affiches et différentes intrigues du play-in tournament et des playoffs. Voilà les prochains rendez-vous :

Play-in tournament à l'Est

Brooklyn (7) vs Cleveland (8)

Atlanta (9) vs Charlotte (10)

Playoffs à l'Est

Miami (1) vs Brooklyn, Cleveland, Atlanta ou Charlotte

Boston (2) vs Brooklyn ou Cleveland

Milwaukee (3) vs Chicago (6)

Philadelphie (4) vs Toronto (5)

Play-in tournament à l'Ouest

Minnesota (7) vs LA Clippers (8)

New Orleans (9) vs San Antonio (10)

Playoffs à l'Ouest

Phoenix (1) vs Minnesota, LA Clippers, New Orleans ou San Antonio

Memphis (2) vs Minnesota ou LA Clippers

Golden State (3) vs Denver (6)

Dallas (4) vs Utah (5)