Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Hornets : 118-104

Grizzlies @ Pistons : 110-108

Nets @ Pacers : 111-133

Blazers @ Magic : 103-104

Hawks @ Bulls : 113-101

Suns @ Pelicans : 124-111

Le classement

- C'est fou à quel point Devin Booker aime affronter les Pelicans. L'arrière des Suns a signé le cinquième match le plus prolifique de sa carrière en NBA cette nuit, lors de la victoire de Phoenix en Louisiane. Booker a inscrit 52 points à 19/28, avec 9 passes décisives et 8 paniers à 3 points (son record personnel en NBA), après que ses deux derniers affrontements avec NOLA l'aient vu marquer le même nombre de points en janvier dernier et 58 points en décembre 2022.

Booker a bien choisi son soir, puisqu'en battant Zion Williamson (30 pts) et sa bande, les Suns reviennent à une longueur d'eux au classement à l'Ouest. Phoenix a compté jusqu'à 25 points d'avance dans le 3e quart-temps et a surfé sur un démarrage canon. D'un soir à l'autre, cette équipe passe vraiment d'un niveau médiocre à une forme de toute puissance offensive qui la rend imprévisible.

Devin Booker WENT OFF for 52 PTS (37 in the 1H) as he led the Suns to a W in New Orleans! 52 PTS, 9 AST

19/28 FGM

8 3PM (career-high) pic.twitter.com/I6NXF3J9Y6 — NBA (@NBA) April 2, 2024

- Boston s'est rapproché un peu plus des 60 victoires avec un succès à Charlotte. Jayson Tatum (25 pts, 10 rbds), Sam Hauser (25 pts avec 7 paniers primés), Kristaps Porzingis (20 pts) et Derrick White (19 pts) se sont partagés le boulot en attaque, pour décrocher une 11e victoire en 13 matches et venger la défaite de novembre dernier sur un game winner de Miles Bridges.

- Le Magic remercie Deandre Ayton d'avoir manqué le panier de la gagne cette nuit, dans le match étonnamment serré entre Orlando et Portland. Le pivot des Blazers a eu la balle de match mais a manqué de précision et permet à Orlando, bousculé mais vivant, de revenir à hauteur de New York dans la course à la 4e place à l'Est. Franz Wagner (20 pts) et Wendell Carter Jr (17 pts, 13 rbds, 5 asts, 3 stls) ont été les Floridiens les plus en vue du soir.

I couldn’t catch the Celtics game tonight but I saw Deandre Ayton (almost) hit the game winner in Orlando pic.twitter.com/f93yRkKV9q — Main Celtics Fan ☘️ (@MainCelticsFan) April 2, 2024

- Derrière le Magic, Indiana maintient la pression. Les Pacers ont battu les Nets très largement, dans une soirée marquée par le double-double de Tyrese Haliburton (27 pts, 13 asts), la blessure au doigt de Myles Turner, absent en deuxième mi-temps et l'expulsion de Jalen Smith (17 pts, 10 rbds) pour une altercation avec Dennis Schröder. Indiana reste à une victoire du tandem New York-Orlando, tout en conservant une longueur d'avance sur Miami derrière.

- Atlanta a relancé le suspense pour l'avantage du terrain au play-in. Les Hawks sont revenus à une victoire de Chicago en dominant justement les Bulls à l'extérieur. Si Bogdan Bogdanovic a failli en venir aux mains avec son coach Quin Snyder lors d'un temps mort, le Serbe a fini meilleur marqueur de son équipe (20 pts), aidé par le meilleur match en carrière de Vik Krejci (18 points à 6/6). C'est la 5e victoire en 6 matches pour Atlanta.

Bogdan Bogdanovic and Quin Snyder have words. pic.twitter.com/Ky8tA3Clsp — ✶ Ⓜ️ ▶️ ✶ (@_MarcusD3_) April 2, 2024

- Dans ce match entre cancres, avec pas mal de joueurs obscurs pour le grand public et la majorité des observateurs en dehors de leurs propres parents, les Grizzlies ont renversé les Pistons. Jaren Jackson Jr, repositionné pivot ces derniers temps par la force des choses, s'est fâché en deuxième mi-temps, en y inscrivant 27 de ses 40 points du soir, alors que Memphis était mené de 13 points à la pause.

Evan Fournier a joué 29 minutes pour 5 points, 4 passes et 3 rebonds.