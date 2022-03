Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Hawks : 124-130

Grizzlies @ Celtics : 107-120

Heat @ Nets : 113-107

Pistons @ Raptors : 108-106

Warriors @ Mavs : 113-122

Kings @ Spurs : 115-112

Lakers @ Clippers : 111-132

Pourquoi Luka Doncic a été très malin en agressant LeBron James dans le money time

- La débandade continue pour les Lakers. Pour la 7e fois consécutive, ils se sont inclinés contre leurs voisins des Clippers, dont on ne peut même plus dire qu'ils sont des concurrents, puisqu'ils comptent désormais 6 victoires de plus au classement. Encore une fois, L.A. a marché sur courant alternatif, avec une première mi-temps honorable achevée sur un gros run, puis... le néant dans le 3e quart-temps (40-18).

Frank Vogel ne trouve pas les solutions, LeBron James est trop seul (26 pts, 8 rbds, 4 pds) et on ne trouve ni identité de jeu, ni vrai fighting spirit dans cette équipe. Même Anthony Davis ne pourra pas tout changer au point de la rendre assez menaçante lors du play-in et éventuellement en playoffs.

Du côté des Clippers, on a moins de stars, mais plus d'idées et d'envie. Reggie Jackson a été le patron de l'équipe et a choisi le bon jour pour sortir l'un de ses meilleurs matches en NBA cette saison : 36 points, 9 passes et 8 rebonds pour le meneur californien. Nicolas Batum a joué 19 minutes pour 6 points, 5 rebonds et 3 passes à 2/2 à 3 points.

- Les Warriors sont dans une mauvaise passe et ont subi une troisième défaite de suite sur le parquet de Dallas. Stephen Curry et ses camarades ont du mal à retrouver leur meilleure forme sans Draymond Green et ils sont tombés cette nuit sur un Luka Doncic qui avait envie de régaler et de contrôler les débats. Le Slovène a posté 41 points et 9 passes et enchaîne les matches de haut niveau ces dernières semaines. C'est la 6e victoire en 7 matches pour Dallas, bien installé dans le top 5 de l'Ouest. L'apport de Spencer Dinwiddie (17 pts, 7 pds en sortie de banc) a encore été notable.

- Kevin Durant a fait son retour cette nuit lors de la réception de Miami. La star des Nets n'a pas pu empêcher la défaite des siens, malgré les absences de Jimmy Butler et Kyle Lowry dans le camp adverse. KD n'a pas semblé trop rouillé (31 pts) mais a simplement manqué d'adresse dans le money time, manquant notamment un tir qui aurait pu faire virer Brooklyn en tête à l'approche de la dernière minute de jeu.

Avec 30 points, 11 rebonds et 6 passes, Bam Adebayo a été le patron du Heat sur cette rencontre, bien aidé par le pétard ambulant Tyler Herro en sortie de banc (27 points, 8 passes).

- Trae Young a activé le mode feu follet et les Hawks en ont profité pour battre Chicago à domicile. Atlanta essaye de s'accrocher à la 10e place, la dernière qualificative pour le play-in, et se devait de réussir un coup contre les Bulls. Les 39 points et 13 passes du meneur All-Star, qui a inscrit 16 pts dans le 4e quart-temps, ont permis à son équipe de l'emporter.

- Pour son anniversaire, Jayson Tatum s'est offert une victoire contre Memphis et un petit carton (37 points, dont 21 dans le 4e). Le duel de scoreurs avec Ja Morant (38 pts) a été intense, mais Tatum a été mieux entouré, particulièrement à l'intérieur, avec les double-doubles de Al Horford (21 pts, 15 rbds) et Robert Williams (10 pts, 12 rbds).

Les Celtics en sont à 15 victoires sur leurs 18 derniers matches et continuent de bénéficier d'une défense de fer.

- Les Spurs ont du mal à profiter des déboires des Lakers et c'est dommage pour eux. Dans la course à la 10e place, San Antonio a perdu l'occasion de se rapprocher des Angelenos et s'est incliné à domicile contre Sacramento. La paire Fox-Barnes (53 pts en cumulé) a empêché Gregg Popovich d'égaler Don Nelson en tête du nombre de victoires en saison régulière.

- Les Pistons gagnent un peu trop de matches en ce moment pour une équipe qui tanke, mais ce qu'ils proposent est assez intéressant et prometteur. Detroit est allé surprendre Toronto à l'extérieur, confirmant son statut de bête noire des Raptors avec un 6e succès de suite pour Dwane Casey face à son ancien employeur.

Cade Cunningham (22 pts, 12 rbds), Jerami Grant (26 pts) et Saddiq Bey (23 pts) ont fait des misères aux champions 2019, alors que Killian Hayes n'a pas réussi à se mettre beaucoup en valeur sur les 18 minutes qu'il a passées sur le parquet : 0 point, 3 passes, 1 rebond et -7 de +/-, après avoir montré de bonnes choses ces derniers temps.