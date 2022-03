Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Pacers : 98-129

Grizzlies @ Rockets : 122-98

Pelicans @ Hawks : 117-112

Thunder @ Magic : 85-90

Suns @ Kings : 127-124, après prolongation

Jazz @ Knicks : 108-93

Celtics @ Nuggets : 124-104

Raptors @ Sixers : 93-88

Spurs @ Warriors : 110-108

- Sans jouer, les Lakers ont réussi à être les perdants de la nuit en NBA, ou du moins dans la Conférence Ouest. Les voilà 10e et derniers qualifiés virtuels pour le play-in tournament, après la victoire de New Orleans sur le parquet d'Atlanta.

Les Pelicans ont été stables et efficaces en Georgie, avec trois intérieurs en double-double, Jonas Valanciunas (26&12), Jaxson Hayes (12&12) et Willie Hernangomez (17&10) pour épauler CJ McCollum (25 pts).

Un malheur ne venant jamais seul, les Spurs ont relancé leurs chances de rattraper les Lakers en s'imposant presque au buzzer sur le parquet des Warriors. C'est Keldon Johnson (14 pts) qui s'est arraché sur un rebond après un lancer franc manqué par Jakob Poeltl pour méduser le public du Chase Center et permettre à San Antonio de compter seulement deux victoires de retard sur L.A.

KELDON JOHNSON CRASHES THE GLASS FOR THE @spurs WIN! pic.twitter.com/KqEPj6N8I9 — NBA (@NBA) March 21, 2022

- Les Grizzlies ont profité de cette défaite des Warriors, subie sans Stephen Curry, pour reprendre la deuxième place de la Conférence Ouest. Memphis est allé l'emporter à Houston en l'absence de Ja Morant, qui reposait son genou. Desmond Bane (24 pts) et un scoring bien réparti derrière lui (5 autres joueurs à au moins 13 points) ont suffi à s'imposer chez la lanterne rouge de la NBA.

- Donovan Mitchell voulait briller au Madison Square Garden devant sa famille et ses amis, lui le natif de New York que l'on envoie fréquemment à Big Apple dans un futur plus ou moins proche. Si cela doit arriver, les fans des Knicks auront vu leur futur joueur avoir un impact déterminant sur la victoire du Jazz dans leur antre.

Mitchell a fini avec 36 points au compteur, dont 7 paniers à 3 points. Rudy Gobert (14 pts, 9 rebonds, 4 contres) a apporté son écot et Utah est parvenu à contenir les efforts de la troupe de Tom Thibodeau.

- Les Celtics avaient une stratégie pour gêner Nikola Jokic et ils l'ont employée à merveille. Outre les 60 points du tandem Jayson Tatum-Jaylen Brown (30 chacun), Boston s'est appuyé sur une défense très physique et peu permissive sur le MVP en titre. Le Joker n'a pas shooté fréquemment à 8/23 (23 pts) cette saison.

L'adresse extérieur bostonienne a aussi payé, avec 19 de leurs 40 tirs primés qui ont transpercé le filet. C'est la troisième victoire de suite pour les hommes d'Ime Udoka, toujours au coude à coude avec Milwaukee et Philadelphie dans la lutte pour la 2e place à l'Est.

- James Harden n'a pas encore réglé ses soucis dans le money time des matches un peu intenses. L'arrière des Sixers a manqué des tirs importants mais aussi deux lancers francs dans la dernière minute de jeu face à Toronto, alors que Philadelphie ne comptait qu'un point de retard. Histoire de soutenir son nouveau partenaire, Joel Embiid a lui perdu un ballon très évitable dans le money time.

Les Raptors se sont accrochés et ont renversé la situation dans le dernier quart-temps, à l'initiative de Pascal Siakam (26 pts, 10 rbds, 5 pds) et Precious Achiuwa (21 pts, 9 rbds).

- Un nouvel exemple du fait que les Suns sont des durs à cuire et les favoris pour le titre en NBA à l'instant T ? Phoenix a vaincu Sacramento en prolongation malgré :

les absences déjà actées de Chris Paul (blessé au pouce), Cameron Payne (malade) et Cam Johnson (cuisse)

la blessure à la cheville en cours de match de Jae Crowder

l'expulsion pour 6 fautes de Deandre Ayton à une minute de la fin du 4e quart-temps

à une minute de la fin du 4e quart-temps l'expulsion pour 6 fautes de Devin Booker en fin de prolongation

Après un démarrage poussif, les joueurs de Monty Williams se sont fait violence et ont pris le dessus, notamment grâce à Booker (31 pts), Mikal Bridges (27 pts) et Landry Shamet (21 pts).

- Wendell Carter Jr a battu son record de points en NBA pour aider Orlando à battre Oklahoma City dans un match entre cancres. Carter Jr a inscrit 10 de ses 30 points du soir dans le 4e quart-temps pour permettre aux Floridiens de s'imposer devant leur public et infliger une 9e défaite de rang au Thunder.

Olivier Sarr (4 points, 4 rebonds en 18 minutes) et Théo Maledon (10 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 contres et 1 interception) se sont signalés en sortie de banc.

- Portland, qui joue avec une équipe de moins en moins présentable, a logiquement chuté à domicile face aux Pacers en début de soirée. Sept joueurs d'Indiana ont fini entre 10 et 24 points, avec Oshae Brissett (24 pts) en top scoreur.