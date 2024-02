Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Nets : 118-110

Thunder @ Magic : 127-113

Heat @ Bucks : 123-97

Kings @ Suns : 125-130

Wolves @ Blazers : 121-109

Pistons @ Lakers : 111-125

Le classement

Les 10 plus grands Spurs de l'histoire : Podcast épisode #131

- Les Bucks sont retombés dans leurs travers cette nuit, après deux matches convaincants défensivement. Milwaukee s'est incliné lourdement à la maison contre une équipe de Miami pourtant décimée (Butler, Rozier et Richardson étaient OUT), en prenant 123 points dans le cornet. Erik Spoelstra a trouvé une formule pour que son équipe surmonte les obstacles, comme à chaque période compliquée ou presque. Nikola Jovic, qui avait joué en tout et pour tout 3 minutes depuis le 27 janvier dernier, est retourné dans le cinq de départ et a tout simplement battu son record de points en carrière (24) pour aider Bam Adebayo, en triple-double (16 pts, 12 rbds, 11 asts) et Duncan Robinson (23 pts) à porter l'équipe. A nouveau privés de Khris Middleton, les Bucks ont déjoué assez rapidement avec un 40-28 encaissé dès le premier QT et qui a donné le ton de la soirée. Doc Rivers a encore du boulot...

- Après un démarrage poussif (-11 en début de match), OKC a refait son retard et dominé les débats à Orlando. Le Magic, qui a honoré Shaquille O'Neal en retirant son numéro 32 pour l'occasion, n'a pas pu tenir bien longtemps Shai Gilgeous=Alexander (32 pts) et Jalen Williams (33 pts) en cage. "SGA" a appuyé sur l'accélérateur dans le 3e quart-temps avec 13 points inscrits en 5 minutes et avec une facilité déconcertante.

- Les Celtics ont géré leur affaire à Brooklyn, notamment grâce aux 41 points de Jayson Tatum, qui est rentré au vestiaire à la pause avec 31 points à son actif. Boston a joué sans Kristaps Porzingis, gêné par son dos, mais n'ont pas trop souffert de l'absence du Letton contre des Nets au ralenti (4 défaites en 5 matches).

- Phoenix a survécu au très gros match de Domantas Sabonis (35 pts, 18 rbds, 12 asts) et aux 40 points de De'Aaron Fox. Les deux stars des Kings n'ont pas pu empêché Kevin Durant (28 pts), Devin Booker (25 pts) et leurs camarades de sortir vainqueurs du money time, après avoir compté 11 points de retard dans le 4e quart-temps. Royce O'Neal, arrivé chez les Suns avant la deadline, a joué 30 minutes avec une belle activité (9 points, 5 passes, 4 rebonds, 4 interceptions).

WHAT AN ENDING TO SUNS/KINGS 🍿 PHX holds on for the W. pic.twitter.com/ikmE1mIMua — NBA (@NBA) February 14, 2024

- En back to back, les Timberwolves ont conforté leur première place à l'Ouest lors de leur déplacement à Portland. Incertain avant le match, Anthony Edwards (41 pts) a montré qu'il pouvait serrer les dents, aidé par Rudy Gobert (16 pts, 15 rbds, son 6e double-double de suite). Deandre Ayton (22 pts, 16 rds) et les Blazers se sont accrochés, revenant même à hauteur de Minnesota en 2e mi-temps après avoir gommé leurs 14 points de retard.

- Les Lakers ont assez sereinement géré la venue des Pistons à L.A., étrennant au passage leur nouvelle recrue Spencer Dinwiddie. LeBron James (25 pts, 8 asts) et Anthony Davis (20 pts, 14 rbds, 6 blks) ont vu leur nouveau meneur remplaçant apporter 6 points et 7 passes. Les Lakers ont eu jusqu'à 24 points d'avance.

Spencer Dinwiddie's TOUGH And-1 is his first @Lakers bucket! 👏 Pistons-Lakers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/C6zZjpam8A pic.twitter.com/pUo45L9hBi — NBA (@NBA) February 14, 2024

Le plus important du point de vue français, c'est évidemment la première apparition d'Evan Fournier avec le maillot des Pistons. L'arrière tricolore a joué 25 minutes en sortie de banc pour 13 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe à 4/9.