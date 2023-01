CQFR : Nouveau record pour un Giannis de gala, OKC écrase Boston

Wizards @ Bucks : 113-123

Celtics @ Thunder : 117-150

Kings @ Jazz : 115-117

Giannis Antetokounmpo claque 55 points

- Au lendemain des 71 points de Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo s'est décidé à lui aussi faire sauter les compteurs. Il n'a pas réalisé une performance historique à l'échelle de la NBA mais il s'est offert son record personnel en inscrivant 55 points contre les Wizards. 55 points à 20 sur 33 aux tirs, 15 sur 16 aux lancers-francs, le tout avec 10 rebonds et 7 passes décisives.

55 PTS (career high)

10 REB

7 AST

20-33 FGM

15-16 FTM@Giannis_An34's career night and third-straight 40-point game powers the @Bucks! pic.twitter.com/C04P9yfXUh — NBA (@NBA) January 4, 2023

« Je veux arriver au stade où mon jeu devient ennuyant. Je veux être tellement régulier et dominant chaque soir que les gens ne veulent même plus en parler. Mais moi, je ne me lasse pas. Les grands joueurs ne s’ennuient jamais. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes chaque soir », explique le double-MVP. C'est déjà bien parti. En effet, avant cette sortie à 55 points, Antetokounmpo avait enchaîné deux matches avec au moins 40 points et 20 rebonds. Il réalise une saison absolument exceptionnel et il n'est pas sûr de finir sur le podium du MVP cette année.

En tout cas ses performances sont absolument nécessaires pour les Bucks. Khris Middleton et Jrue Holiday manquaient à l'appel contre les Wizards, d'où le carton de Giannis, obligé d'en faire encore plus en attaque. Milwaukee a souffert depuis quelques semaines avec seulement 4 victoires au cours des 10 derniers matches.

Le Thunder choque les Celtics sans Shai Gilgeous-Alexander

- Que Boston perdre contre Oklahoma City, c'est déjà une petite surprise. Mais alors qu'en plus l'emporte de 33 points et sans son meilleur joueur, en marquant 150 points sans son meilleur attaquant… c'est hallucinant. Les hommes de Mark Daigneault ont massacré les premiers de la Conférence Est. Un K-O technique avec 88 points cumulés sur les deuxièmes et troisièmes quart-temps. Une démonstration collective avec 5 joueurs à plus de 20 points.

Josh Giddey en a marqué 25. Lu Dort en a ajouté 23. Jalen Williams, Tre Mann et Isaiah Joe ont fini avec 21 unités. Ils ont tous haussé leur niveau de jeu pour compenser l'absence de Shai Gilgeous-Alexander, malade. Déjà devant de 20 longueurs à la mi-temps, le Thunder a passé un 10-0 peu de temps après le retour des vestiaires pour prendre le large (93-60).

Oklahoma City n'avait pas encore gagné un match de plus de 16 points cette saison. Boston, à l'inverse, n'avait pas connu une défaite par un écart supérieur à 16 unités. Le revers va secouer les Celtics, quasiment au complet sur cette rencontre et pourtant dominés malgré 27 et 29 points de Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Les Kings s'imposent de justesse contre le Jazz

- Une séquence rocambolesque pour finir la partie à Salt Lake City. De'Aaron Fox a d'abord marqué un panier ultra clutch dans la dernière seconde en prenant son adversaire de vitesse avant de finir au layup. Il restait 4 dixièmes à jouer. Le Jazz a balancé une longue passe depuis la remise en jeu. La balle alors traversé le terrain pour finir dans les mains de Lauri Markkanen qui s'est retourné en l'air pour tirer derrière l'arc en déséquilibre. Le plus fou c'est qu'il l'a mis. Un buzzer beater incroyable, l'un des plus dingues de la saison. Sauf que les arbitres l'ont annulé après avoir revisionné l'action.

THIS SEQUENCE AT THE END OF JAZZ/KINGS REGULATION 🤯🤯🤯 Fox puts the Kings on top with 0.4 left... Markkanen hits a wild shot that's waived off upon review. Kings hold on in a THRILLER. pic.twitter.com/FnSZtEqxVW — NBA (@NBA) January 4, 2023

La victoire revient donc à Sacramento. Fox est le héros de la soirée avec 22 de ses 37 points inscrits dans le quatrième quart-temps. Domantas Sabonis a ajouté 21 points, 14 rebonds et 8 passes en jouant avec un pouce cassé.