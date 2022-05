Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Bucks : 101-103

Grizzlies @ Warriors : 112-142

Boston Celtics - Milwaukee Bucks : 1-2

On attendait un match vraiment serré dans cette série et on l'a eu ! Les Bucks ont pris l'avantage pour le game 3 disputé à domicile, non sans avoir sué à grosses gouttes. Alors qu'ils menaient de trois points à moins de 5 secondes de la fin, les joueurs de Mike Budenholzer ont vu Marcus Smart aller sur la ligne pour deux lancers. Smart a rentré le premier et manqué volontairement le deuxième. C'est là que les secondes les plus haletantes de la série ont débuté.

L'idée était parfaite, puisque Smart est parvenu à prendre son propre rebond. Le meneur de Boston a manqué son coup, mais Robert Williams est parvenu à dévier le ballon en direction d'Al Horford. Le vétéran des Celtics a d'abord manqué son coup, mais a finalement réussi à mettre la balle dans le cercle. La joie n'a duré que quelques courts instants, puisque le ralenti a déterminé que le buzzer avait retenti avant que cette dernière tentative n'ait été déclenchée...

THE @BUCKS GET THE STOP AT THE FINAL BUZZER TO WIN GAME 3! pic.twitter.com/bmagSiNuxC — NBA (@NBA) May 7, 2022

Les Celtics ne sont pas passés loin d'une victoire majeure, mais les champions en titre le sont pour une bonne raison. Giannis Antetokounmpo, un peu en dedans sur les deux premiers matches, notamment en termes d'adresse, s'est réveillé avec fracas et sens du timing. Le Greek Freak a posé 42 points, 12 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 2 contres à 16/30, sans oublier de mettre le panier qui a permis à Milwaukee de virer en tête pour de bon à 44 secondes de la fin. Brook Lopez, en double-double (13&10) et Jrue Holiday (25 pts à 11/30) ont contribué, notamment par leur défense, à ce succès.

Giannis went to the rim RELENTLESSLY en route to his massive Game 3. 42 PTS | 12 REB | 8 AST The @Bucks take a 2-1 series lead pic.twitter.com/vr5yVWqMbJ — NBA (@NBA) May 7, 2022

Jayson Tatum est lui passé à côté de son match en attaque avec un vilain 4/19, qu'il a tenté de compenser par son apport défensif (4 contres). Ce sont Al Horford (22 pts, 16 rbds, 5 pds), décidément en grande forme cette saison, et Jaylen Brown (27 pts) qui ont tenu la baraque offensivement pour la troupe d'Ime Udoka.

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies : 1-2

L'animosité entre les Warriors et les Grizzlies risque de monter d'un cran... Golden State a frappé fort grâce à une deuxième mi-temps de haut niveau à laquelle Memphis n'a pu répondre. Stephen Curry a posé 30 points, Klay Thompson (21 pts), Jordan Poole (27 pts) l'ont bien accompagné et l'absence de Gary Payton, remplacé dans le cinq par le très intéressant Jonathan Kuminga (18 points en 18 minutes à 8/10), ne s'est pas trop ressentie. C'est malheureusement pour une nouvelle blessure que les deux équipes risquent de s'empoigner à distance, puis sur le parquet dans le game 4.

A 6 minutes de la fin, alors que les Warriors comptaient 17 points d'avance et que Kyle Anderson venait de se faire éjecter pour contestation trop véhémente, Ja Morant s'est blessé au genou. En cause : le geste de Jordan Poole, venu disputer un ballon à Morant (auteur de 34 points) sur une prise à deux avec Andrew Wiggins. Le super sub des Warriors a brièvement, et peut-être involontairement, accroché le genou de Morant, déséquilibré et touché.

Taylor Jenkins, qui s'est dit "curieux de voir ce que la NBA décidera à ce sujet" et Morant lui-même, qui a tweeté "broke the code", en référence aux mots de Steve Kerr quelques jours plus tôt, sont clairement en rogne contre Poole et les Warriors.

Il semble quand même que cette séquence n'ait fait qu'aggraver une douleur ressentie un peu plutôt dans le match, sur cette action, plus qu'elle ne l'a déclenchée.

This is the play where Ja Morant actually got injured Not the Poole play…

pic.twitter.com/z5QXoiuGyi — Guru (@DrGuru_) May 8, 2022

Otto Porter Jr a été le facteur X de Golden State, avec un énorme impact en sortie de banc (13 points "seulement", mais +30 pour Golden State en sa présence).

Handle.

Shiftiness.

Range. Steph 👉👈 Poole 30 for Curry, 27 for Poole in @warriors Game 3 W! pic.twitter.com/ZW3SwTyXq4 — NBA (@NBA) May 8, 2022

