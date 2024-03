Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pistons : 110-100

Hornets @ Sixers : 114-121

Mavs @ Celtics : 110-138

Warriors @ Raptors : 120-105

Blazers @ Grizzlies : 122-92

Kings @ Wolves : 124-100, après prolongation

Pacers @ Pelicans : 102-129

Bucks @ Bulls : 113-97

Wizards @ Clippers : 115-140

- Les Bucks ont remporté leur cinquième match de suite lors d'un court déplacement à Chicago. Milwaukee a fait le trou grâce au match ultra-dominant de Giannis Antetokounmpo (46 pts, 16 rbds, 6 asts), que les Bulls n'ont jamais su limiter. Revenus à moins de 10 points en début de 4e quart-temps, ces derniers ont pris un 17-0 pour calmer leurs ardeurs. Damian Lillard, maladroit (4/18, mais 16 points) et Patrick Beverley (14 pts) ont contribué à ce succès pour les hommes de Doc Rivers.

Du côté de Chicago, DeMar DeRozan est devenu le 35e joueur de l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 23 000 points en carrière.

- Boston a montré à Dallas ce qui séparait un prétendant au titre d'une équipe pleine de talent, mais trop légère en défense. Les Celtics ont passé 138 points aux Mavs, en dépit du nouveau triple-double de Luka Doncic (37 pts, 12 rbds, 11 asts). Les joueurs de Joe Mazzulla ont creusé l'écart au fil du match pour glaner cette 10e victoire consécutive, avec des matches solides de Jayson Tatum (32 pts), Jaylen Brown (25 pts) et Kristaps Porzingis (24 pts), 7 joueurs des Celtics atteignant la barre des 10 points.

Kyrie Irving, qui a inscrit 25 points, a été copieusement hué pendant la majeure partie de la rencontre.

- Anthony Edwards a quitté ses coéquipiers à la mi-temps du match contre Sacramento, pour pouvoir assister à la naissance de son enfant. Le All-Star n'a du coup pas vu les Wolves s'incliner en prolongation à domicile, ni le coup de chaud de Malik Monk, auteur de 35 de ses 39 points après la pause. Monk a fait virer les Kings en tête pendant l'overtime avec deux paniers à 3 points consécutifs. Sacramento a joué sans De'Aaron Fox, blessé.

Rudy Gobert a fini en double-double (16 pts, 16 rbds, 3 blks) et Jaden McDaniels (26 pts) a été le meilleur marqueur pour Minnesota, qui ne profite pas de la défense du Thunder la veille à San Antonio. Les deux équipes sont toujours au coude à coude en tête de la Conférence Ouest.

- Les Pelicans ont pris une revanche cinglante sur les Pacers cette nuit, deux jours après leur défaite contre ce même adversaire. NOLA l'a emporté de 27 points, avec un premier quart-temps invraisemblable où les Pels ont marqué 48 (!) points en shootant à 90%. Brandon Ingram, qui a inscrit 19 de ses 34 points dans ce fameux 1er QT, était dans un bon soir, au contraire de Tyrese Haliburton, qui a vécu un match cauchemardesque. Le meneur All-Star a fini avec 0 point et 3 passes en 23 minutes, la faute au traitement que lui a notamment infligé Herb Jones en défense.

- Après un trajet compliqué entre New York et Toronto, avec peu de sommeil, les Warriors ont tout de même trouvé les ressources pour décrocher une 8e victoire de suite à l'extérieur sur le parquet des Raptors. Leur tâche a été facilitée par la sortie sur blessure de Scottie Barnes, qui s'est fracturé le doigt en première mi-temps. Avec Klay Thompson de retour dans le cinq en raison de l'absence de Brandin Podziemski, les Californiens ont surfé sur les 25 points de Stephen Curry et les 24 points de Jonathan Kuminga.

- Au contraire de leurs voisins des Lakers la veille, les Clippers ont dominé Washington sans trembler. Malgré la blessure de Russell Westbrook, qui s'est fracturé la main en première mi-temps, Los Angeles a déroulé avec un Big Three en jambes : James Harden (28 pts, 8 asts, 3 blks), Kawhi Leonard (27 pts, 9 rbds, 4 asts) et Paul George (22 pts) ont fait le job.

Moussa Diabaté a eu droit à 7 minutes de jeu et a apporté 2 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre. Bilal Coulibaly était de nouveau absent du côté des Wizards.

- En l'absence de Donovan Mitchell, la paire Garland-Mobley s'est montrée à la hauteur lors du déplacement à Detroit. Mis sous pression par Milwaukee dans la lutte pour la 2e place à l'Est, les Cavs n'ont pas tremblé. Darius Garland a inscrit 29 points avec 8 paniers primés, alors qu'Evan Mobley a réussi l'un de ses matches les plus complets avec 22 points, 17 rebonds, 7 passes, 2 contres et 2 interceptions.

Evan Fournier a joué un quart d'heure en sortie de banc et n'a pas marqué dans le jeu (3 points, marqués sur lancers francs).

- Menés de 5 points à la mi-temps à domicile par les Hornets, les Sixers se sont un peu fait violence en deuxième mi-temps dans le sillage de Tobias Harris (31 pts, 12 rbds) et Tyrese Maxey (33 pts). Kyle Lowry était lui titulaire pour la première fois avec Philadelphie et fini en double-double (15 pts, 10 asts).

- Sur le papier, ce Memphis-Portland avait presque des allures de match de G-League. Les Blazers ont réussi à mettre fin à leur série de 9 défaites de suite en s'imposant à Memphis sans jamais être derrière au tableau d'affichage. Dalano Banton (19 pts), Jabari Walker (19 pts, 10 rbds) et Duop Reath (18 pts) se sont répartis la tâche en attaque pour Portland.

Rayan Rupert a joué 7 minutes avec les Blazers et a trouvé le temps d'inscrire 5 points, avec 2 rebonds et 2 passes.