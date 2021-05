Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Bucks : 114-117

Blazers @ Celtics : 129-119

Heat @ Hornets : 121-111

Kings @ Mavs : 111-99

Knicks @ Rockets : 122-97

Suns @ Thunder : 123-120

Sixers @ Spurs : 113-111, en prolongation

Raptors @ Lakers : 121-114

Giannis vs KD, c'était du lourd !

- Voilà ce que ça donne quand deux anciens MVP se la donnent. Giannis Antetokounmpo, qui perdra vraisemblablement sa couronne cette année, et Kevin Durant, élu en 2014, se sont livrés un énorme duel dimanche soir. Si le Greek Freak est ressorti vainqueur individuellement et collectivement, le niveau capable de proposer KD avec aussi peu de matches dans les jambes reste effrayant.

Giannis a fini la partie avec 49 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres à 21/36, avec un 4/8 à 3 points. KD s'est lui fendu de 42 points et 10 rebonds à 16/33. Quand les journalistes lui ont demandé s'il s'était lancé dans une bataille avec Durant, Antetokounmpo a répondu :

"On ne se lance pas dans une bataille avec KD. Personne n'en est capable, c'est l'un des meilleurs de tous les temps".

Giannis, KD went at it in today's Eastern Conference showdown. 🔥🍿@Giannis_An34: 49 PTS, 3 BLK, W@KDTrey5: 42 PTS, 10 REB, 7 3PM pic.twitter.com/2ffwr3er7J — NBA (@NBA) May 2, 2021



Grâce à cette victoire, à laquelle Khris Middleton (26 pts) a aussi bien contribué, Milwaukee a consolidé sa 3e place et pointe à 3 victoires du duo de tête.

Ben Simmons sauve Philadelphie au buzzer !

- C'est Philadelphie qui a pour le moment la couronne de l'Est. Et si les Sixers finissent bien en tête à la fin de la régulière, ils pourront remercier Ben Simmons. L'Australien a inscrit le panier de la victoire au buzzer en prolongation contre San Antonio, en prolongeant un tir de Joel Embiid.

BEN SEALS THE W AT THE BUZZER!!!!! pic.twitter.com/7KRCTrVBk3 — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 3, 2021

Simmons n'était pourtant pas dans un grand soir en attaque jusque-là puisqu'il affichait 1/5 avant ce game winner.

LeBron souffre encore, les Lakers chutent à nouveau

- Soirée pourrie de A à Z pour les Lakers, qui se sont inclinés à domicile devant les Raptors et ont vu LeBron James (19 pts) stopper son effort en fin de match à cause d'une douleur à la cheville. On imagine que le King ne sera pas en tenue demain face à Denver, alors que la situation est en train de devenir critique pour L.A.

Pascal Siakam (39 pts) et Kyle Lowry (37 pts, 11 pds) ont complètement roulé sur les champions en titre, qui sont maintenant à égalité au niveau du bilan avec Portland et Dallas. Le tie-breaker les met pour le moment 6e, devant les Blazers...

- Anthony Davis a bien du ma à redevenir lui-même. "AD" a shooté à 5/16 face aux Raptors. Les Lakers vont avoir besoin de lui, surtout si LeBron doit encore manquer quelques matches...

Des Lakers inquiets ? Anthony Davis prévient le reste de la NBA

Phoenix reprend la tête, Maledon a été bon

- Un coach de foot français aurait analysé la victoire des Suns contre OKC comme ça : "L'important, c'est les trois points". Phoenix a repris la tête du général en NBA en dominant le Thunder sans grand éclat. Devin Booker (32 pts) et Chris Paul (18 pts, 11 rbds), qui retrouvait l'équipe au sein de laquelle il a brillé l'an dernier, ont fait le job.

Théo Maledon était titulaire du côté du Thunder et s'est montré plus adroit que lors de l'humiliation subie la veille face aux Pacers. Le Français a inscrit 18 points à 5/10 (3/6 à 3 pts), avec 4 points, 4 rebonds et 1 interception.

Randle roule sur Houston, le Heat revient dans le top 6

- Les Knicks ont maintenu leur avance sur Atlanta et Miami en s'imposant très logiquement à Houston. En bon Texan, Julius Randle était inspiré par l'air de la maison. Le All-Star des Knicks n'a eu besoin que de trois quart-temps pour compiler 31 points, 7 rebonds et 6 passes, et rendre la vie facile aux siens.

Frank Ntilikina est entré en jeu pour 3 minutes...

- La bonne opération de la nuit est pour Miami, qui ressort de la zone de play-in après sa victoire face à Charlotte. Bam Adebayo (20 pts, 10 rbds) et Jimmy Butler (18-8-8) ont sonné la charge.

LaMelo donne encore du caviar, Portland ne s'arrête plus

- LaMelo Ball (14 pts, 6 rbds, 5 pds, 4 stls) a lui encore régalé avec une passe dont il a le secret, même s'il n'a pu empêcher les Hornets de s'incliner.

LAMELO TOUCHDOWN PASS TO BEAT THE BUZZER 😱 pic.twitter.com/sNxhXLvO4A — ESPN (@espn) May 3, 2021

- Portland inquiétait tout le monde il y a encore quelques jours. Les Blazers semblaient incapables de freiner leur chute au classement et d'éviter le play-in tournament, surtout avec un road trip à venir. Les joueurs de Terry Stots sont des durs à cuire et viennent de remporter une 4e victoire de suite à l'extérieur en dominant Boston au TD Garden.

Le tandem Damian Lillard (26 pts, 13 pds) - CJ McCollum (33 pts dont 10 dans le dernier QT) était en jambes, mais c'est peut-être Carmelo Anthony (13 pts) qui a inscrit le panier le plus important du match. Alors que les Celtics de Jayson Tatum (33 pts) étaient revenus à 2 points à l'approche de la dernière minute, "Melo" a claqué un shoot à 3 points précieux.

Et puisque Dallas a perdu contre Sacramento et L.A. face aux Raptors, revoilà les Blazers à hauteur des Mavs et des Lakers, avec un bilan égal de 36 victoires pour 28 défaites. Le sprint final va être chaud en NBA !

Doncic frustré et bientôt suspendu

- Les Mavs, justement, sont complètement passés à côté de leur match face aux Kings. Luka Doncic (30 pts), particulièrement nerveux, a été éjecté en fin de match pour une deuxième faute technique. Encore une et il sera suspendu pour un match, ce qui pourrait avoir des conséquences assez catastrophiques si cela tombe sur une rencontre cruciale.

Buddy Hield (27 pts) et Marvin Bagley (23 pts) ont été les moteurs de Kings toujours privés de De'Aaron Fox.

- Jouer à domicile, surtout devant un public très clairsemé, c'est surfait. Sept des huit équipes qui jouaient à l'extérieur cette nuit en NBA se sont imposées !