Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Hornets : 113-90

Bucks @ Pacers : 142-133

Magic @ Hawks : 93-116

Sixers @ Heat : 94-106

Spurs @ Knicks : 98-102

Raptors @ Bulls : 102-114

Kings @ Grizzlies : 110-116

Nuggets @ Wolves : 114-103

Blazers @ Suns : 117-118

Les Lakers remercient Phoenix

- Les Lakers ont dû regarder ce Phoenix-Portland sur leur canapé avec des maillots des Suns. La défaite sur le fil des Blazers est une bonne nouvelle pour LeBron James et sa bande, qui peuvent revenir à bilan égal la nuit prochaine en cas de succès. Il s'en est pourtant fallu de peu pour que Portland ne reparte de l'Arizona avec la qualif' quasiment assurée.

Ce sont deux lancers de Devin Booker à 2.4 secondes de la fin qui ont permis aux Suns de virer en tête, juste après deux lancers manqués par Robert Covington quelques secondes plus tôt...

Les 41 points de Damian Lillard à 16/23 n'ont pas permis aux Blazers de poursuivre leur série de 5 victoires de rang. CJ McCollum a eu un dernier ballon pour l'emporter, mais en vain.

Giannis a du jus !

- Giannis Antetokounmpo a dépensé un peu moins d'énergie cette saison et le moment semble venu pour lui de lâcher les chevaux juste avant les playoffs. Le double MVP en titre va perdre sa couronne, mais il entend bien l'échanger contre autre chose. Dans un match où l'attaque a clairement pris le pas sur le défense face à Indiana, le "Greek Freak" a fait le show avec 40 points, 15 rebonds, 6 passes, mais aussi une palanquée de gros dunks qui tâchent.

Celui-ci, asséné malgré la défense de JaKarr Sampson, est particulièrement saignant.

La lutte fait rage entre Atlanta, NY et Miami

- Udonis Haslem a fait ses débuts cette saison histoire de justifier un peu sportivement sa présence sur le banc du Heat. Deux minutes après son entrée, "Udo" était déjà dehors, éjecté pour une altercation avec Dwight Howard. On ne se refait pas.

tremendous stuff here. 40-year-old Miami Heat legend Udonis Haslem makes his season debut only to get ejected, after 2 minutes of play, for altercation with Dwight Howard. pic.twitter.com/vXLGS3IO5y — Rob Perez (@WorldWideWob) May 14, 2021

Cette prise de bec n'a pas empêché Miami de contrarier les Sixers en les prenant à la gorge d'entrée pour les priver de l'assurance de finir en tête de la Conférence Est. Jimmy Butler (21 pts) et Bam Adebayo (18 pts, 12 rbds, 8 pds) ont géré le dossier. Joel Embiid (6 points à 3/9) a été neutralisé comme rarement cette saison.

Grâce à ce succès et une meilleure différence particulière, Miami évite pour le moment Milwaukee au 1er tour.

- Les Knicks ont pourtant fait le job en dominant San Antonio grâce à l'excellent retour d'Alec Burks, auteur de 30 points après avoir manqué plusieurs matches pour suivre le protocole Covid. Julius Randle a contribué avec 25 points, 9 rebonds et 9 passes.

Sur leurs deux derniers matches, les Knicks seront aux prises avec Charlotte et Boston. Ils devront espérer un faux pas des Hawks et/ou du Heat pour soit avoir l'avantage du terrain en finissant 4e, soit éviter les Bucks.

- Atlanta aussi a fait le boulot sans grande surprise contre Orlando, complètement en roue libre depuis longtemps. Les Hawks n'ont pas tremblé une seconde et Bogdan Bogdanovic a poursuivi sur son excellente lancée avec 27 points. Pour son dernier match, le groupe de Nate McMillan sera aux prises avec Houston. Autant dire que la 4e place est en très bonne voie.

Les Hornets en chute libre, les Clippers restent sur le podium

- A l'Est toujours, Charlotte n'a rien pu faire contre les Clippers et ont subi une troisième défaite consécutive. Les Hornets sont à égalité avec les Pacers au niveau du bilan et n'ont qu'un match d'avance sur Washington, 10e... Les Clippers se devaient de gagner pour préserver leur avance sur Denver à la troisième place. Paul George (20 pts), Reggie Jackson (19 pts) et Kawhi Leonard (16 pts) s'en sont chargés.

Nicolas Batum est sorti du banc pour apporter 11 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre face à son ancienne équipe. Il semble loin le temps où le capitaine des Bleus était dans le placard doré des Hornets...

- Les Clippers ont bien fait de gagner puisque Denver a logiquement battu Minnesota, tout en ayant laissé Michael Porter Jr au repos. Nikola Jokic était de toute façon assez chaud pour deux et a mis tout le monde d'accord dans le 1er quart-temps avec 16 de ses 31 points inscrits. JaVale McGee a fini en double-double (12 pts, 13 rbds) et Vlatko Cancar a battu son record en carrière en sortie de banc avec 14 points.

Anthony Edwards a continué son forcing pour le titre de Rookie de l'année avec 29 points au compteur. Dans le même temps, à Charlotte, LaMelo Ball a fait du LaMelo Ball avec 18 points, 7 passes, 6 rebonds et 2 interceptions. Ce dernier semble avoir une longueur d'avance, mais le suspense reste intact.

Chicago a encore une chance, Memphis s'offre un futur gros clash contre Golden State

- Les Bulls ont un infime espoir de décrocher la 10e place à l'Est et ils l'ont entretenu. Chicago a battu Toronto cette nuit grâce notamment à Zach LaVine (24 pts) et Lauri Markkanen (20 pts). Stanley Johnson, l'une des grosses déceptions de sa classe de Draft (2015), a lui battu son record de points en carrière (35) en étant l'un des seuls Raptors à surnager.

Pour que Chicago atteigne la 10e place, il lui faudra remporter ses deux prochains matches en espérant que les Wizards perdent à chaque fois dans le même temps.

- On aura bien droit à un Memphis-Golden State de la mort dimanche. Les Grizzlies l'ont emporté à domicile face aux Kings avec 30 points de Dillon Brooks, l'un de leurs hommes en forme. Ce qui veut dire que les Grizzlies et les Warriors ont un bilan égal à l'heure actuelle et que même si Stephen Curry et sa bande gagnent leur prochain match avant l'affrontement, un succès de Memphis lors du choc lui assurera la 8e place au jeu du tiebreaker.