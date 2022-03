Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Hornets : 115-101

Bulls @ Pistons : 114-108

Suns @ Heat : 111-90

Hawks @ Bucks : 115-124

Lakers @ Rockets : 130-139, après prolongation

Thunder @ Wolves : 102-132

Magic @ Pelicans : 108-102

Knicks @ Mavs : 107-77

Raptors @ Spurs : 119-104

Blazers @ Jazz : 85-123

Nuggets @ Kings : 106-100

Wizards @ Clippers : 109-115

LeBron James méchamment crossé par Eric Gordon

Les Lakers ont perdu un 9e match consécutif à l'extérieur cette nuit à Houston, ce qui constitue leur 6e défaite en 7 matches. Malgré le triple-double de LeBron James (23 pts, 14 rbds, 12 pds, 4 blks) et les 30 points de Russell Westbrook, Los Angeles a plié en prolongation.

Les Californiens ont pris de plein fouet la meilleure soirée en NBA de Jalen Green, auteur de 32 points dont 10 durant la prolongation.

Jalen Green is balling for the @HoustonRockets! He has a career high 32 PTS

- Les Lakers ne sont pas si malheureux. Enfin, pas trop... Leur défaite en prolongation à Houston est quasiment sans conséquence, si ce n'est sur leur propre ego. Les Pelicans ont perdu à domicile contre Orlando en l'absence de Brandon Ingram et malgré les 62 points cumulés de CJ McCollum et Jonas Valanciunas. Dans le même temps, San Antonio n'a pas non plus profité de l'aubaine et a pris une danse, là aussi à domicile, par les Raptors, malgré les efforts de Dejounte Murray (25 pts, 12 pds, 9 rbds).

Los Angeles reste 9e, avec seulement une victoire d'avance sur NOLA et trois sur le tandem San Antonio-Portland. Les Blazers, qui ont totalement activé le mode tanking, se sont eux pris 38 points d'écart sur le parquet du Jazz, où Rudy Gobert n'a eu à passer que 22 minutes sur le terrain (9 pts, 10 rbds).

- Un cran plus haut, les Lakers ne reverront plus les Clippers. Ces derniers sont repartis de l'avant après deux défaites de suite en renversant les Wizards. Les joueurs de Tyronn Lue ont marqué les 11 derniers points du match et Nicolas Batum (8 pts) a été crucial avec un panier à 3 points à 30 secondes de la fin pour virer en tête.

- Jayson Tatum est sur une autre planète en ce moment et Boston en profite. L'ailier All-Star a claqué 44 points à 16/24 pour permettre aux Celtics de l'emporter à Charlotte pour consolider leur 5e place et rester dans la course pour un meilleur spot d'ici la fin de la saison.

- New York a validé une troisième victoire consécutive en atomisant Dallas au Texas, un peu à la surprise générale. Luka Doncic (31 pts) a bien tenté de remobiliser ses troupes, mais on a compris que la soirée serait compliquée pour les Mavs lorsqu'on les a vus manquer leurs 19 premiers tirs à 3 points...

Evan Fournier a inscrit 10 points et Julius Randle a confirmé son retour en forme avec 26 points, 8 rebonds et 5 passes. New York revient à trois victoires seulement d'Atlanta, 10e à l'Est.

- Atlanta, justement, a pris la foudre du dieu grec en pleine poire. Giannis Antetokounmpo s'est occupé du cas des Hawks avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes, pour guider son équipe vers un 6e succès de suite et une deuxième place pour le moment occupée au détriment des Sixers. Milwaukee est aussi revenu à 2 victoires seulement de la première place puisque le Heat a été l'une des 7 équipes battues à domicile cette nuit.

Giannis was locked in from tip-off dropping 17 points in the first quarter on his way to 43 points and the @Bucks 6th-straight win! #FearTheDeer@Giannis_An34: 43 PTS, 12 REB, 5 AST

- Miami a plié devant Phoenix, qui continue de gagner des matches sans Chris Paul, mais a profité du retour de Devin Booker (23 pts), rétabli après une semaine de Covid. Le choc entre leaders de Conférence n'aura comporté du suspense que pendant une mi-temps, avant que les Suns n'accélèrent et ne verrouillent la partie grâce à une grosse défense (35 pts encaissés en 2e mi-temps) notamment. Phoenix est officiellement qualifié pour les playoffs NBA, même si ça ne faisait déjà plus aucun doute depuis longtemps.

- Touché aux adducteurs, Killian Hayes n'a pas participé à la défaite des Pistons à domicile contre les Bulls. Chicago avait besoin d'une victoire après 5 défaites de rang et DeMar DeRozan (36 pts à 12/25) s'est chargé de la façonner avec l'aide de Zach LaVine (25 pts) et Nikola Vucevic (21 pts). Les Bulls se sont fait violence dans le dernier quart-temps, qu'ils ont entamé avec 7 points de retard.

- La belle série des Wolves s'est poursuivie cette nuit avec une 6e victoire consécutive, cette fois à la maison contre Oklahoma City. Malik Beasley (33 pts) a battu le record de la franchise à 3 points avec 11 paniers primés. Le match était plié à la pause et Minnesota a géré par la suite. Théo Maledon a joué 20 minutes en sortie de banc avec le Thunder pour 12 points et 7 rebonds. Olivier Sarr a eu le droit de se dégourdir les jambes pendant 9 minutes, pour 4 rebonds et 1 passe.

Malik Beasley sets the @Timberwolves franchise record for 3pm with his 11th 3-pointer of the night!

- Les Nuggets ont dilapidé 18 points d'avance à Sacramento avant de se reprendre et de s'appuyer sur le sang froid de Monte Morris (20 pts et un panier à 3 points crucial dans le money time) et le génie de Nikola Jokic (38 pts, 18 rbds, 7 pds) pour enregistrer une 4e victoire consécutive et une 12e en 14 matches.