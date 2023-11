Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Celtics : 98-114

Wizards @ Raptors : 107-111

Bulls @ Bucks : 109-118

Cavs @ Kings : 120-132

DeMar DeRozan lâche l'une des passes de l'année !

- Jayson Tatum a pris les choses en main dans le 4e quart-temps pour accroître l'avance des Celtics contre les Knicks et offrir une 3e victoire de rang à Boston. L'ailier All-Star a inscrit 17 de ses 35 points dans le 4e quart-temps, après avoir eu beaucoup de mal à régler la mire à 3 points (0/8 pout démarrer), Tatum a rentré quatre tirs primés (dont un avec la faute) au moment opportun pour mettre New York hors d'état de nuire. Jaylen Brown et Kristaps Porzingis ont à nouveau atteint eux aussi la barre des 20 points, symbole de la force de frappe du groupe de Joe Mazzulla.

RJ Barrett n'a pas joué pour les Knicks en raison de maux de tête. Evan Fournier n'était lui même pas sur la feuille de match en raison de problèmes personnels.

- Les Raptors se sont fait peur contre les Wizards et ont dû réussir l'un des comebacks de ce début de saison pour éviter une défaite gênante. Toronto a effacé un retard de 23 points pour finalement l'emporter à la maison, avec une deuxième mi-temps de feu. Pascal Siakam, un peu irrégulier depuis le début de la saison, s'est fâché et a posé 39 points, 11 rebonds et 7 passes pour orchestrer le retour des siens.

Pascal Siakam came up HUGE down the stretch as the Raptors stormed back to beat the Wizards! 🔥 39 PTS

🔥 11 REB

🔥 7 AST pic.twitter.com/oAa8xuyJPY — NBA (@NBA) November 14, 2023

Kyle Kuzma (34 pts) avait bien lancé le match pour Washington, mais les Wizards n'ont pas tenu la distance après la mi-temps. Bilal Coulibaly a joué 33 minutes avec son activité habituelle : 10 points, 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

- Les Bucks ont rebondi après les deux matches perdus en l'absence de Damian Lillard. Le meneur All-Star était de retour pour affronter Chicago et Milwaukee l'a emporté. Lillard a pourtant été extrêmement maladroit (3/17) et c'est Giannis Antetokounmpo qui a sonné la charge pour finir en double-double (35 pts, 11 rbds), avec l'aide de Bobby Portis (19 pts, 10 rbds).

The Greek Freak was all BUCKETS in Milwaukee's win over the Bulls! 🔥 35 PTS

🔥 11 REB

🔥 59% FG pic.twitter.com/Yhm6EjDToF — NBA (@NBA) November 14, 2023

Les Bulls, limités à 38% d'adresse, ont vu DeMar DeRozan compenser sa maladresse (3/14) par une passe décisive absolument somptueuse.

DeMar DeRozan with the ASSIST OF THE YEAR?! pic.twitter.com/xvgGDMQEhE — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2023

- Le retour de blessure de De'Aaron Fox a boosté Sacramento, qui a proposé un festival offensif (132 points à 59%) à domicile contre Cleveland, pourtant l'une des meilleures défenses NBA la saison passée. Fox a rapidement retrouvé ses repères en inscrivant les premiers points du match, pour finir avec 28 points et 6 passes. Domantas Sabonis (23 pts, 10 asts, 9 rbds) est passé tout près du triple-double et Keegan Murray a réussi sa meilleure perf au scoring de ce début de saison.

Donovan Mitchell, qui a bouclé le premier quart-temps avec un zéro pointé, a fini avec 22 points. Il s'agit de la troisième victoire consécutive pour les Kings, qui remontent au 6e rang à l'Ouest.