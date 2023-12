Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Bucks : 128-119

Pelicans @ Lakers : 89-133

- La finale de la NBA Cup opposera donc les Indiana Pacers aux Los Angeles Lakers dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30 du matin. Les demi-finales se sont disputées à Las Vegas cette nuit, dans une ambiance un poil trop feutrée en ce qui concerne le public, sans les fanbases locales qui conféraient à ces rencontres une atmosphère de playoffs.

- Les Pacers ont tout de même mis l'intensité et l'enthousiasme nécessaires à un match de post-saison. Indiana s'est payé Milwaukee dans un match très agréable à suivre et à nouveau marqué du sceau de Tyrese Haliburton. Le meneur All-Star a été phénoménal, particulièrement dans le money time, où ses passes décisives et son shoot à 3 points à 48 secondes de la fin ont fait la différence. Sa célébration à la Damian Lillard, qui jouait dans le camp d'en face, n'est pas passées inaperçue... Haliburton a fini la rencontre avec 27 points, 15 passes, 7 rebonds et 0 perte de balle.

TYRESE HALIBURTON, ARE YOU KIDDING ME?! 27 PTS, 15 AST 🤯 🏀 Pacers/Bucks on ESPN

🏆 Winner advances to Championship in Las Vegas on Saturday pic.twitter.com/fr6PhgMj21 — NBA (@NBA) December 8, 2023

Le gros match de Giannis Antetokounmpo (37 pts, 10 rbds à 13/19) n'a pas suffi pour les Bucks, qui semblaient pourtant en contrôle dans le 3e quart-temps (43-28). Myles Turner (26 pts, 10 rbds, 3 blks) a également été déterminant au sein du collectif coaché par Rick Carlisle.

- L'autre match de ce Final Four a été nettement moins disputé. En dehors du premier quart-temps où les Pelicans semblaient réveillés, la rencontre a été à sens unique. LeBron James (30 pts) s'est fâché à partir du 2e QT en inscrivant les 11 premiers points des Lakers, avec trois paniers primés consécutifs, dont deux très lointains qui ont fait mal au moral des hommes de Willie Green. A Vegas, LeBron est comme chez lui et ça s'est senti. Le King a même pu stopper son match en cours de 3e quart-temps tant la messe était dite et il sera à 100% pour la finale dans la nuit de samedi à dimanche.

LEBRON WITH THREE STRAIGHT THREES 🤯🤯 LOGO BRON. pic.twitter.com/PqlPJ2fvdl — Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2023

NOLA a déçu, Zion Williamson (13 pts) et Trey Murphy (14 pts) étant les deux seuls cadres à marquer plus de 10 points. Que ce soit à cause de l'événement ou par manque de solutions, les Pelicans n'ont pas été à la hauteur et ont rendu la vie facile aux Lakers.