Les résultats de la nuit en Summer League NBA

Heat @ Celtics : 99-88

Mavs @ Thunder : 80-91

Knicks @ Sixers : 101-110

Pistons @ Magic : 89-78

Grizzlies @ Bulls : 87-80

Pacers @ Wizards : 91-83

Bucks @ Suns : 84-75

Clippers @ Jazz : 89-105

---

- Chet Holmgren a encore eu besoin de quelques minutes pour se mettre en jambes contre Dallas, mais une fois lancé, l'intérieur du Thunder a de nouveau livré une prestation prometteuse. Holmgren a joué 30 minutes (le plus gros temps de jeu à OKC) et posé 16 points, 10 rebonds, 3 passes et 2 contres, avec un +/- de +14. Son footwork est fluide et sa gestion de son "nouveau corps" (il a pris 6 kg pendant sa rééducation) se poursuit avec brio.

Chet Holmgren with a strong #NBA2KSummerLeague performance as the @okcthunder get the win 🎥 16 PTS, 10 REB, 3 AST, and 2 BLK for the No. 2 overall pick in 2022! pic.twitter.com/c2pDMp02pa — NBA (@NBA) July 8, 2023

Ousmane Dieng était titulaire en compagnie de Chet Holmgren et le Français a contribué à la victoire du Thunder avec 13 points, 5 rebonds et 3 passes à 5/9. Côté Dallas, les deux joueurs sélectionnés au 1er tour de la Draft 2023, Dereck Lively et Olivier-Maxence Prosper ont joué 16 et 17 minutes avec un apport discret.

- Bilal Coulibaly a fait sa première apparition avec les Washington Wizards lors de la défaite face à Indiana. Le Français a joué 33 minutes et apporté 9 points, 4 rebonds et 1 contre à 4/13. Le désormais ex-joueur des Mets a montré de bonnes choses même si ses stats ne sont pas particulièrement ronflants et il a même marqué les esprits avec ce contre splendide.

- La perf de la nuit est pour Orlando Robinson, le pivot du Miami Heat. Apparu à 31 reprises la saison dernière en NBA, Robinson a roulé sur les Celtics en inscrivant 36 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 contres.

- Detroit a disposé d'Orlando avec des prestations solides des trois joueurs déjà présents dans la rotation de l'équipe l'an dernier : James Wiseman (16 pts, 12 rbds, 2 blks), Jalen Duren (17 pts, 8 rbds) et Jaden Ivey (14 pts). Ausar Thompson s'est montré actif pour sa première apparition (7 pts, 9 rbds, 3 asts, 3 blks), alors que le Français Malcolm Cazalon a apporté 6 points en sortie de banc.

- Moussa Diabaté était titulaire lors de la défaite des Clippers contre le Jazz. L'intérieur français a fait étalage de son énergie habituelle avec 11 points, 12 rebonds et 2 blocks. En face, Keyonte George, le 16e pick de la Draft 2023, était en feu et a fini la partie avec 33 points et 10 passes à 50%. L'arrière de Baylor a clairement envie de montrer qu'il aurait dû être sélectionné un peu plus haut...

- Le rookie belge des Phoenix Suns, Toumani Camara, a fait bonne impression (20 pts, 8 rbds) malgré la défaite de son équipe contre Milwaukee.

Wembanyama et le cirque Spears, Dieng brille