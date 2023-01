CQFR : Les Hornets frappent fort contre les Bucks, les Lakers enchaînent

Portland Trail Blazers @ Indiana Pacers : 99-108

New York Knicks @ Toronto Raptors : 112-108

Chicago Bulls @ Philadelphia Sixers : 126-112

Brooklyn Nets @ New Orleans Pelicans : 108-102

Charlotte Hornets @ Milwaukee Bucks : 138-109

Washington Wizards @ Oklahoma City Thunder : 110-127

Detroit Pistons @ San Antonio Spurs : 109-121

Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves : 115-128

Cleveland Cavaliers @ Denver Nuggets : 108-121

Miami Heat @ Phoenix Suns : 104-96

Les Hornets égalent un record NBA et humilient les Bucks

- Quelle belle soirée pour les Hornets. D'ordinaire du mauvais côté de l'Histoire, les joueurs de Steve Clifford ont inscrit leurs noms dans le livre des records en claquant 51 points lors du premier quart-temps contre les Bucks vendredi soir. 51 points, c'est tout simplement un record NBA égalé. C'est dans le sillage de ce début de rencontre tonitruant qu'ils ont fini par corriger les champions NBA 2021 sur leur parquet, à Milwaukee. Terry Rozier a marqué 39 points. LaMelo Ball 24, avec 12 passes décisives.

Giannis Antetokounmpo a fini avec 9 petits points en 22 minutes. Son plus petit total cette saison. Bien qu'il ne s'agisse que de la saison régulière, les Bucks montrent tout de même des failles pas toujours rassurantes depuis plusieurs semaines.

- Ce n'est pas la fête pour les Trail Blazers. La franchise de l'Oregon s'est inclinée pour la septième fois au cours des dix derniers matches. Damian Lillard (19 points à 7 sur 24 aux tirs) ont perdu contre les Pacers en étant notamment dominés par la défense adverse dans le dernier quart-temps. Indiana a limité Portland à 17 points dans les 12 dernières minutes tout en laissant Tyrese Haliburton prendre le contrôle de la partie en attaque. Le meneur a fini avec 15 points et 12 passes décisives. Myles Turner a ajouté 17 points.

LeBron James mène les Lakers à un quatrième succès consécutif

- De retour après avoir manqué le dernier match parce qu'il était malade, LeBron James semblait effectivement à nouveau en forme. Ses 25 points et 10 passes ont mené Los Angeles à une quatrième victoire de suite. Les Lakers ont battu les Hawks, avec un Russell Westbrook proche du triple-double (18 points, 11 rebonds, 9 passes).

- Quatrième victoire de suite aussi pour les Knicks. L'équipe de Manhattan tient décidément le cap à l'Est. Comme chaque soir ou presque, elle s'en est remis à Julius Randle et Jalen Brunson pour aller chercher un nouveau succès, cette fois-ci contre les Raptors. Le premier a compilé 32 points et 11 rebonds tandis que le second a fini avec 26 points et 8 passes. Avec aussi 10 pions dans le dernier quart-temps pour Brunson. C'est la première fois depuis 2015 que les Knicks s'imposent en terres canadiennes. Toronto continue d'ailleurs de s'enfoncer au classement de la Conférence Est et occupe désormais la douzième place.

- Nouveau triple-double pour Nikola Jokic. 28 points, 15 rebonds, 10 passes et une nouvelle victoire des Nuggets. Denver a battu Cleveland, qui évoluait sans Donovan Mitchell, mis au repos. Jamal Murray (18 points) a lui pu jouer son premier back-to-back depuis son retour de blessure. La franchise du Colorado est première à l'Ouest et Jokic fait de plus en plus office de favori à sa propre succession.

Nikola Jokic triple-double. Nuggets win. 🃏 28 PTS

🃏 15 REB

🃏 10 AST pic.twitter.com/CccHNPF0Bk — NBA (@NBA) January 7, 2023

- Difficile de rivaliser avec les Bulls quand Zach LaVine est aussi efficace. L'arrière All-Star de Chicago a planté 11 de ses 13 tentatives à trois-points la nuit dernière. Il a inscrit 41 points au total et Chicago a battu Philadelphie en l'absence de Joel Embiid. Les Bulls, qui vont de mieux en mieux depuis quelques semaines, ont surfé sur cette performance pour décrocher une nouvelle victoire. Notons aussi le triple-double de Nikola Vucevic, auteur de 19 points, 18 rebonds et 10 passes décisives.

Zach LaVine went off in the Bulls W tonight: 🎯 41 PTS

🎯 6 AST

🎯 11 Threes

🎯 85% 3PT pic.twitter.com/iJ3LLBLqJw — NBA (@NBA) January 7, 2023

Gros double-double pour Rudy Gobert

- Celle-là, elle va faire du bien au moral. Pas toujours performant offensivement, et surtout pas encore bien adapté à sa nouvelle équipe, Rudy Gobert a sorti une performance très solide lors de la victoire des Timberwolves contre les Clippers. Le pivot français a terminé avec 25 points et 21 rebonds. Un match dominant contre une équipe californienne qui jouait sans Kawhi Leonard et Paul George. Gobert a fini avec 11 paniers en 15 tentatives en 36 minutes. Et un différentiel de +31.

- Kyrie Irving et Kevin Durant ont manqué 32 tirs à eux deux. Mais malgré ça, les deux superstars des Nets ont tout de même guidé leur équipe vers la victoire sur le parquet des Pelicans. Irving a notamment inscrit 7 points dans la dernière minute pour assurer le succès des siens. La défense de Brooklyn a fait la différence, notamment en deuxième mi-temps quand leurs adversaires, mis sous pression, ont connu de fortes difficultés pour rentrer des tirs.

- Pas trop de difficulté pour le Thunder contre les Wizards. Oklahoma City l'a emporté à domicile avec 30 points de Shai Gilgeous-Alexander.

- Malgré un bon Killian Hayes, flashé à 18 points, 7 passes et 5 interceptions, les Pistons ont perdu sur le terrain des Spurs. Tyus Jones a été l'homme fort pour San Antonio avec ses 25 points. Les éperons l'ont emporté après avoir perdu Keldon Johnson sur blessure.

- Bam Adebayo (21 points) et Jimmy Butler (20 points) ont montré l'exemple pour le Heat. Mais c'est un autre joueur, Victor Oladipo, qui a été le facteur X de Miami contre Phoenix. L'ancien All-Star a inscrit 26 points en sortie de banc et les Floridiens se sont imposés à l'extérieur.