Les résultats de la nuit en NBA

- Dans notre podcast de la semaine et dans l'article d'Antoine sur les facteurs X de ce 1er tour, on avait ciblé Brandon Ingram comme élément qui pouvait un peu titiller Phoenix. L'ancien Laker a fait un peu plus que ça dans le game 2 de la série entre NOLA et les Suns. Il a carrément guidé son équipe vers un exploit et une victoire sur le parquet de la meilleure équipe NBA de la saison pour égaliser à 1-1.

L'énorme match d'Ingram (37 points, 11 rebonds, 9 passes), la faculté des Pelicans à être meilleurs que les Suns dans le 4e quart-temps et la blessure de Devin Booker dans le 3e ont permis cet upset assez retentissant.

Lorsque Booker (31 pts) a quitté le terrain à cause d'une douleur à la cuisse droite, il n'y avait que trois points d'écart entre les deux équipes. Phoenix n'a jamais su retrouver son calme et son adresse, prenant des vagues en pleine face, initiées par Ingram ou CJ McCollum (23 pts). Les 17 points et 14 passes de Chris Paul n'ont pas suffi.

Phoenix est capable de remporter une série contre New Orleans sans Devin Booker, mais c'est beaucoup plus incertain pour la suite des opérations. On attend des nouvelles de l'arrière All-Star, mais c'est très exactement le genre de choses qui peuvent faire dérailler un favori pour le titre, aussi malheureux que ce soit.

On fait confiance à Monty Williams pour impliquer d'autres joueurs et trouver la bonne formule si Devin Booker venait à manquer des matches, mais c'est tout de même contrariant.

Un coupable semble tout désigné pour expliquer le mauvais sort qui s'est abattu sur Booker : ce bébé, qui lui a vraisemblablement transmis un mauvais fluide.

Devin Booker dapped up a baby after this shot. pic.twitter.com/HrZpAEY8R4 — Mike Vigil (@protectedpick) April 20, 2022

- Les Grizzlies avaient pour mission de jouer plus dur et de ne pas laisser les gros talents offensifs des Wolves s'exprimer. La mission a été réussie, même si ça a été au détriment du spectacle. Memphis l'a emporté largement, en réussissant à sortir en vie d'un premier quart-temps marqué du signe de la boucherie. Les arbitres ont sifflé pas moins de 20 fautes sur les 12 premières minutes - en faisant parfois du zèle - ce qui a considérablement cassé le rythme.

Ja Morant et ses camarades s'en sont accommodés, le meneur All-Star finissant presque en triple-double (23 points, 10 passes, 9 rebonds), avec le luxe de passer les 5 dernières minutes du match sur le banc. Steven Adams a envoyé une mandale à Vanderbilt au bout de 3 minutes de jeu et n'a plus revu le terrain, alors que Patrick Beverley a lui aussi pris une faute technique express pour calmer son agitation.

Ja helps the @memgrizz knot the series! 23 points

9 boards

10 assists Game 3: Thursday, 7:30pm/et, TNT pic.twitter.com/m0hZdAowuM — NBA (@NBA) April 20, 2022

Le banc de Memphis a été déterminant : 60-43, avec de bons apports de Xavier Tillman, Ziaire Williams ou Brandon Clarke. Anthony Edwards (20 pts à 7/16) et Karl-Anthony Towns (15 pts, 11 rbds) n'ont pas pesé plus que ça sur la rencontre.

- On n'est pas vraiment partis pour une série à suspense entre Miami et Atlanta. Sans grande surprise, le Heat a validé un deuxième succès à domicile avant que la série ne s'envole pour la Georgie. Pourtant, les Hawks ont fait bonne figure et Trae Young a même réussi à shooter à 50% (25 pts à 10/20) malgré le traitement défensif que lui réservent les Floridien, qui lui ont quand même fait perdre 10 ballons.

Atlanta aurait peut-être pu espérer imiter les Pelicans si Jimmy Butler n'avait pas été dans le camp du Heat. Butler a été phénoménal et s'est révélé totalement injouable pour l'équipe de Nate McMillan, particulièrement lorsqu'il a fallu que Miami se détache au score en fin de partie. "Jimmy Buckets" a battu son record en playoffs avec 45 points au compteur, avec 7 points de suite dans le money time pour plier l'affaire.

L'ancien joueur des Bulls et des Wolves a shooté à 15/25 en ajoutant 11 points sur la ligne, avec un feu intérieur qui a contaminé ses partenaires et le public de South Beach, heureux de pouvoir profiter du show de leur meilleur joueur en live, après ses exploits de 2020 dans la bulle.