Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Hornets : 124-112

Spurs @ Pacers : 137-134

Bulls @ Wizards : 100-102

Magic @ Hawks : 98-108

Raptors @ Nets : 105-109

Celtics @ Heat : 111-104

Pistons @ Knicks : 106-130

Grizzlies @ Rockets : 129-122

Jazz @ Wolves : 132-126, après prolongation

Nuggets @ Warriors : 128-123

Suns @ Blazers : 111-113, après prolongation

- Quand on vous disait que Ja Morant avait le MVP dans un coin dans la tête en ce début de saison... Le meneur des Grizzlies a porté son équipe sur ses épaules face à Houston, alors que les Rockets ont compté jusqu'à 16 points d'avance, que Desmond Bane et Tyus Jones ont shooté à 7/29 en cumulé et que Jaren Jackson Jr est toujours blessé.

Morant a inscrit 49 points, avec 8 passes, 4 paniers à 3 points et deux contres au compteur, en seulement 31 minutes. Le All-Star était inarrêtable et il s'est même permis un contre où on en a encore eu peur pour sa santé...

- Damian Lillard n'a pas raté son comeback à la maison. La star des Blazers a claqué 41 points (à 12/25) dans la victoire en prolongation de Portland face à Phoenix. Ce n'est pourtant pas lui qui enterré les Suns lors de l'overtime, mais il y avait un côté très "Dame Time" dans le comportement d'Anfernee Simons au moment de marquer sur un hook par-dessus Mikal Bridges, l'un des meilleurs défenseurs de toute la NBA, à 7 secondes du terme.

- Denver a fait oublier son premier match calamiteux en allant s'imposer sur le parquet des Warriors. Menés de 18 points à la pause, les Warriors ont fait le forcing en deuxième mi-temps et sont même revenus très brièvement à un point dans les dernières secondes, sur cette séquence folle finalement conclue par... une passe de quarterback de Nikola Jokic pour calmer les ardeurs du Chase Center.

MEU DEUS DO CÉU!!!!!!!!!!!!!! O QUE ACONTECEU AQUI????????pic.twitter.com/ZvTK00UyFo — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) October 22, 2022

Le Joker a signé son premier triple-double de la saison (26 points, 12 rebonds, 10 passes) pour répondre aux 34 points de Stephen Curry.

- Les Pelicans ont joué 96 minutes de basket pour le moment cette saison et n'ont pas été mené pendant une seule d'entre elles. Si Zion Williamson (16 pts) a été un peu plus discret lors du déplacement à Charlotte, ses coéquipiers se sont chargés de mener la danse. Jonas Valanciunas (30 pts, 17 rbds) et Brandon Ingram (28 pts, 9 rbds, 7 pds) ont été excellents pour permettre à NOLA de confirmer sa belle entame de saison.

- Les premières retrouvailles entre Rudy Gobert et le Jazz se sont soldées par une défaite en prolongation pour le pivot des Bleus. Les joueurs de Will Hardy, vraisemblablement pas au courant qu'ils sont censés tanker, ont été étonnants et ont fait mieux que tenir le choc. D'Angelo Russell avait arraché la prolongation à 4 secondes de la fin sur un joli move, mais Utah a repris le dessus derrière, notamment grâce à Lauri Markkanen.

Le Finlandais a non seulement fini en double-double (24 pts, 13 rbds) et inscrit le panier de la gagne à 12 secondes de la fin, mais il s'est aussi offert un gros dunk sur Rudy Gobert.

- Les Nets ont montré un meilleur visage qu'en ouverture, cette nuit face à Toronto. Brooklyn a gâché l'énorme triple-double de Pascal Siakam (37 pts, 13 rbds, 11 pds) pour l'emporter de trois petits points avec des hauts et des bas. C'est Kevin Durant (27 pts) qui a définitivement fait virer Steve Nash son équipe en tête à 56 secondes du terme, alors que Kyrie Irving a apporté 30 points et 7 passes, avec le meilleur différentiel du match (+22).

Ben Simmons a un peu moins souffert et un peu plus produit (6 pts, 10 rbds, 8 pds, 2 ctres), mais n'est pas encore à son meilleur niveau en défense.

- Le remake de l'affiche de la finale de l'Est 2022 a encore tourné en faveur de Boston, qui n'a pas franchement l'air perturbé par les événements de l'intersaison en interne. Les Celtics ont pris le large dans le 3e quart-temps lorsque Bam Adebayo a été contraint à un passage sur le banc. Les Floridiens ont recollé dans le money time, avant que deux paniers consécutifs de Jayson Tatum pour clôturer l'affaire. Tatum et son collègue Jaylen Brown ont compilé 57 points à deux, soit plus de la moitié des points de leur équipe.

- La bonne défense de Josh Richardson sur la dernière possession du match contre Indiana a permis aux Spurs de remporter leur premier succès de la saison dans cette partie entre cancres supposés. En plus d'avoir empêché Bennedict Mathurin d'accrocher la prolongation à 3 points, Richardson a ajouté 27 points, pour répondre au double-double de Tyrese Haliburton (27 pts, 12 pds).

- Bradley Beal a fêté à la maison son contrat en or massif en marquant le panier de la gagne contre Chicago à 7 secondes de la fin avec la planche. Les Wizards avaient dilapidé un avantage de 17 points auparavant, mais peuvent se targuer d'être l'une des équipes à 2-0 en NBA.

- Atlanta est aussi à 2-0, après avoir disposé du Magic. On ne sait pas ce que donneront les Hawks défensivement sur le long terme, mais avec le trio Trae Young (25 pts, 13 pds)-Dejounte Murray (20 pts, 9 pds)-John Collins (23 pts, 13 rbds), le scoring et le playmaking sont assurés. Le démarrage a été poussif pour les hommes de Nate McMillan, mais ils ont progressivement pris le dessus sur Paolo Banchero (20 pts, 12 rbds, 3 ctres) et les siens.

- Les Knicks n'ont pas tremblé une seule seconde pour leur première à la maison face aux Pistons. Jalen Brunson a fêté ses débuts avec une copie tout en contrôle : 17 points, 6 passes et aucune perte de balle, avec l'aide de RJ Barrett (18 pts), Obi Toppin (16 pts) et Julius Randle (15 pts). Evan Fournier a lui passé 20 minutes sur le parquet du Madison, pour 8 points, 2 passes, 1 rebond, 1 interception et 1 contre à 3/8.

Killian Hayes est sorti du banc côté Detroit, avec toujours des passes décisives, mais un peu moins de réussite dans les autres secteurs de jeu : 1 point (0/5), 1 rebond et 4 fautes.

Podcast #59 : Nos pronos pour la saison NBA 2022-23 (feat. Rémi Reverchon)