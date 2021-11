Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Cavs : 117-112

Hornets @ Wizards : 109-103

Thunder @ Hawks : 101-113

Rockets @ Celtics : 90-108

Pacers @ Bulls : 109-77

Magic @ Bucks : 92-123

Wolves @ Pelicans : 110-96

Suns @ Spurs : 115-111

Grizzlies @ Jazz : 119-118

Sixers @ Kings : 102-94

LeBron James, Isaiah Stewart : Les sanctions tombent, grande première pour le King

JJJ fait gagner les Grizzlies, Rudy Gobert excellent malgré la défaite

- Jaren Jackson Jr a été décisif pour Memphis, qui est allé décrocher une superbe victoire sur le parquet du Jazz. Auteur de 26 points, l'intérieur des Grizzlies a aussi et surtout remporté un entre-deux et rentré un shoot à 3 points dans les dernières secondes du match. De quoi parfaitement compléter les efforts de Ja Morant (32 pts) et Desmond Bane (28 pts, record en carrière NBA).

JAREN JACKSON JR. WINS THE TAP AND DRAINS THE THREE FOR THE @memgrizz WIN! pic.twitter.com/nkPEgWaiM0 — NBA (@NBA) November 23, 2021

Memphis a inscrit les 7 derniers points du match et conquis une troisième victoire en quatre matches en surprenant Utah, décidément beaucoup moins souverain à la maison cette saison.

Rudy Gobert (23 points, 13 rebonds et 5 contres à 9/10) a fait de son mieux pour tenter de compenser la sale soirée de Donovan Mitchell (5/20 malgré 18 pts).

13 de suite pour les Suns malgré Murray

- La belle vie continue pour Phoenix. Les Suns ont signé une 13e victoire consécutive, leur plus longue série en NBA depuis janvier 2007. Ce sont les Spurs qui en ont fait les frais malgré le triple-double de Dejounte Murray (18 points, 11 passes et 10 rebonds).

Phoenix a été en contrôle et n'a baissé le pied qu'en fin de match pour autoriser San Antonio à effectuer un rapproché. Devin Booker (23 pts) et Deandre Ayton (21 pts, 14 rbds) et Cameron Payne (20 pts) ont fait le gros du boulot en attaque.

Les Spurs sont pour le moment dans le trou après 5 défaites de rang et peu de perspectives d'amélioration à court terme.

KD s'occupe des Cavs

- De retour dans le cinq pour le déplacement à Cleveland, Kevin Durant (27 points, 9 passes) a orchestré la victoire des siens dans l'Ohio, avec l'aide de LaMarcus Aldridge (21 pts, 11 rbds), James Harden (14 pts, 14 pds) et du rookie Cam Thomas, monté de G-League pour apporter 11 points en 15 minutes et une belle énergie.

Darius Garland a fini en double-double (24 pts, 11 pds) chez les Cavs, mais en forçant un peu comme un cochon (27 tirs).

Minnesota puissance 4 !

- Preuve de l'histoire compliquée des Wolves en NBA, la quatrième victoire de suite conquise cette nuit chez les Pelicans est un accomplissement rare. Minnesota n'a réussi autant de succès consécutifs qu'à 5 reprises dans son histoire...

Karl-Anthony Towns (28 pts, 10 rbds) a mené la danse pour des Wolves désormais 10e à l'Ouest et virtuellement en play-in.

4ème victoire consécutive pour les Timberwolves.

Seulement la 5ème fois que cela arrive dans l'histoire de la franchise. La dernière fois c'était en janvier 2018 avec Jimmy Butler. https://t.co/bZHjQFpNGd pic.twitter.com/VIfyMqYbqw — Mos (@mosdehuh) November 23, 2021

Pas de choc psychologique pour les Kings

- La première d'Alvin Gentry comme head coach (intérimaire ?) des Kings n'a pas été un franc succès. Sacramento s'est incliné à domicile face à des Sixers pourtant toujours privés de Joel Embiid. Emmenés par De'Aaron Fox (23 pts) et Buddy Hield (21 pts), les Kings menaient encore de 9 points en début de 4e quart-temps, avant de s'écrouler.

Tyrese Maxey (24 pts) a fini meilleur marqueur de la rencontre. Point positif pour Sacramento, personne n'a souillé le parquet ce coup-ci.

La belle nuit de Scary Terry

- Les Hornets se sont appuyés sur la belle soirée de Terry Rozier (32 pts) qui n'avait pas marqué autant depuis le début de la saison pour dominer à nouveau Washington. Son 8e panier à 3 points de la soirée à 13 secondes de la fin a plié l'affaire et permis à Charlotte, 5e, de se rapprocher des Wizards, 4e.

LaMelo Ball (28 points, 13 rebonds, 7 passes, 3 interceptions) a encore été au four et au moulin.

Terry Rozier and LaMelo Ball combine for 60 points in the @hornets win! 🐝@T_Rozzay3: 32 PTS, 8 3PM, 2 STL@MELOD1P: 28 PTS, 13 REB, 7 AST, 3 STL pic.twitter.com/T3ldOUfAIH — NBA (@NBA) November 23, 2021

Tatum enchaîne, Atlanta aussi

- Jayson Tatum (30 pts) a réussi son quatrième match de suite à 30 points ou plus, pour aider les Celtics à infliger une 15e défaite de suite aux Rockets et fêter le retour dans l'équipe de Jaylen Brown (19 pts), absent depuis 8 matches.

- Les Hawks ont glané une cinquième victoire de suite pour clore leur série de matches à domicile. Le Thunder a servi de sparring-partner à Trae Young (30 points dont 21 après le repos), Clint Capela (10 pts, 15 rbds) et John Collins (5 contres, record en carrière égalé).

Chicago se loupe, Milwaukee en promenade

- Quand les Bulls, excellents cette saison, passent à côté, ils ne font pas semblant. Chicago a compté jusqu'à 35 points de retard et été sèchement battu à domicile par les Pacers. Les hommes de Rick Carlisle ont limité ceux de Billy Donovan à 77 points sans jamais les laisser respirer.

Domantas Sabonis (21 pts), Malcolm Brogdon (16 pts) et Myles Turner (12 pts, 10 rbds) ont été les artisans précoces de ce succès.

- Comment vous montrer que les Bucks se sont promenés littéralement lors de la venue d'Orlando à Milwaukee ? Les champions en titre ont fini le premier quart-temps à +20, la première mi-temps à +39 et le troisième quart-temps à +47 avant de lever le pied dans le garbage time en ayant fait jouer Giannis Antetokounmpo et les autres cadres environ 20 minutes. Une bonne soirée, en somme.