Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pacers : 118-101

Knicks @ Wizards : 121-105

Jazz @ Sixers : 120-109

Bucks @ Rockets : 108-112

- Les Pacers restaient sur 6 victoires de suite et sont tombés sur un os. Boston a mis un terme à la bonne dynamique d'Indiana, notamment grâce à un excellent Jayson Tatum. Même après avoir perdu Kristaps Porzingis à cause d'une blessure à l'oeil en début de partie, les Celtics se sont appuyés sur leur ailier All-Star, auteur de 38 points, 13 rebonds et 6 passes, avec 8 paniers à 3 points. Ils ont réussi à limiter Tyrese Haliburton (17 pts, 7 asts, 5 stls à 5/17) et sa bande autour des 100 points, ce qui n'est pas un mince exploit compte-tenu de leurs habitudes offensives. Jaylen Brown a ajouté 31 points, pour aider Boston à accroître son avance en tête de la Conférence Est.

Jayson Tatum was SCORCHING in Indy as the Celtics pulled out the win over the Pacers ☘️ 🔥 38 PTS

🔥 8 3PM

🔥 13 REB

🔥 6 AST pic.twitter.com/CWEWyfHg1j — NBA (@NBA) January 7, 2024

- Si Boston a un peu repris le large, c'est parce que Milwaukee ne va pas forcément très bien. Les Bucks ont perdu pour la 3e fois en 4 matches, cette fois à Houston. Malgré un comeback dans le 4e quart-temps et une performance énorme de Giannis Antetokounmpo (48 points, 17 rebonds à 16/25). Les Rockets ont pris le match par le bon bout et 7 joueurs d'Ime Udoka entre 11 et 21 points, Alperen Sengun signant une nouvelle copie au-dessus des 20 points.

On notera que dans sa déclaration d'après-match, Giannis Antetokounmpo n'était franchement satisfait et a mis tout le monde, coach compris, devant ses responsabilités : "On doit mieux jouer, mieux défendre, se faire confiance et être mieux coachés".

Damian Lillard (5/16, 18 pts) et Khris Middleton (10 pts à 3/9) n'ont pas surnagé.

- New York carbure depuis le trade avec Toronto et a signé une 4e victoire consécutive cette nuit sur le parquet des Wizards. Les Knicks n'ont pas laissé trop d'espoir à Washington. Julius Randle ne s'arrête plus et enchaine les cartons, avec cette fois une copie à 39 points, en tandem avec Jalen Brunson (33 pts) pour afficher un bilan de 14-1 face aux équipes avec un bilan négatif. En gros, comme l'a exprimé Randle après le match : "On ne joue pas avec sa nourriture". Jordan Poole, qui a le pire +/- de la ligue, n'a pris qu'un -1 en différentiel cette nuit.

Bilal Coulibaly a joué 28 minutes sans grand impact : 4 points, 3 rebonds, 3 passes à 2/5 et -22.

- Utah a créé la semi-surprise de la nuit en allant s'imposer à Philaldelphie. Les Sixers ont joué sans Joel Embiid, dont le genou était gonflé, ni Tobias Harris, et n'ont pas trouvé le moyen de s'en sortir dans ces conditions. Les voilà maintenant à 6 défaites en 8 matches sans leur MVP. Lauri Markkanen (33 pts, 13 rbds) et Collin Sexton (22 pts, 10 asts) ont été les moteurs d'une équipe du Jazz qui reste sur 4 victoires en 5 matches et revient plus que jamais dans la course au play-in tournament. Nicolas Batum, titulaire, a joué 26 minutes pour 2 points, 4 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres à 1/6.