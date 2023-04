Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Heat : 114-119

Grizzlies @ Lakers : 111-117, après prolongation

Milwaukee Bucks 1-3 Miami Heat

- Ce que Jimmy Butler et le Heat ont réalité cette nuit n'a aucun sens et la déflagration est réelle. Milwaukee, favori des bookmaker - et pas que - pour le titre depuis plusieurs semaines, est aux portes de l'une des éliminations les plus étonnantes de l'histoire récente. Les Bucks ont chuté à Miami dans le game 4 et sont désormais menés 3-1, avec l'obligation de renverser la table comme peu d'équipes ont été capables de le faire par le passé.

On se pince encore pour appréhender ce qu'a fait Jimmy Butler cette nuit, alors que son équipe était menée de 14 points dans le 4e quart-temps et que le retour de Giannis Antetokounmpo semblait avoir permis à Milwaukee d'assurer l'égalisation. Butler a tout simplement réalisé la 4e meilleure performance au scoring de l'histoire de la NBA en playoffs (derrière Michael Jordan, Elgin Baylor et Donovan Mitchell, et à égalité avec Wilt Chamberlain et Charles Barkley), mais aussi son record personnel avec 56 points à 19/28. Vous avez bien lu. 56 points.

L'arrière All-Star a mis tout le monde sur son dos pour aller poser 21 points dans le 4e quart-temps sur la truffe de Bucks totalement sous le choc. A 6 minutes de la fin, Milwaukee avait encore 11 points d'avance. C'est là que le caractère increvable du Heat, le talent de Butler et la déliquescence de Milwaukee sont entrés en jeu. Giannis et les siens se sont mis à tout rater ou presque, gênés par la combativité adverse, pendant que les Floridiens ne rataient plus rien (8/9 et un 30-13 pour finir) et allaient sur la ligne à l'envie pour prendre l'avantage et le conserver jusqu'à la fin du match.

Résultat : un Kaseya Center en délire et une statue en préparation pour un certain numéro 22.

JIMMY BUTLER IS IN #PLAYOFFMODE 56 PTS | 19-28 FG 🔥 HEAT FRANCHISE PLAYOFF RECORD.

T-4TH MOST POINTS IN NBA PLAYOFF HISTORY. pic.twitter.com/dv4iNILXWu — NBA (@NBA) April 25, 2023

- Giannis Antetokounmpo n'était pas à 100%, mais ce qu'il a donné aurait dû suffire pour les Bucks. Le double MVP a fini en triple-double avec 26 points, 13 passes et 10 rebonds, mais n'a pas pu empêcher la débandade du 4e quart-temps. C'est dans ces situations-là que Khris Middleton et Jrue Holiday font normalement le job, mais seul Brook Lopez (36 pts) s'est montré à la hauteur du défi imposé par Butler. Middleton et Lopez ont shooté à 10/31 en cumulé pour 28 points.

- On pourrait presque dire que Jimmy Butler a dû surmonter Giannis, Brook Lopez et... la maladresse de Bam Adebayo. C'est sévère, mais l'intérieur du Heat est trop talentueux pour ne pas peser plus que ça en attaque dans des rencontres de ce niveau. Offensivement, Bam a de nouveau été en difficulté (6/16) et ce sont plus Caleb Martin (12 pts), Duncan Robinson (9 pts) et Kyle Lowry (dans le registre de chef d'orchestre et de provocateur de fautes) en sortie de banc qui ont un peu allégé la tâche herculéenne de Butler.

- Les joueurs du Heat portaient un T-Shirt en soutien à Victor Oladipo à l'échauffement. Ils ont trouvé dans le malheur de leur camarade un supplément d'âme après avoir déjà perdu Tyler Herro au début de la série. C'est aussi ça, la fameuse "Heat Culture".

Memphis Grizzlies 1-3 Los Angeles Lakers

- En voilà d'autres qui touchent au but et sont à deux doigts de l'upset ! Les Lakers mènent désormais 3-1 après avoir converti le break acquis à Memphis, au terme d'un match qui s'est achevé en prolongation et qu'il faut ajouter à la déjà copieuse légende de LeBron James. Le King n'a pas eu besoin de sortir un carton offensif dont il a le secret pour permettre à son équipe de l'emporter. Il a simplement été là où il fallait, quand il fallait.

Desmond Bane (36 pts), l'homme du match côté Grizzlies, pensait avoir donné la victoire à Memphis à 6 secondes de la fin sur un panier en contre-attaque, après un block phénoménal de Jaren Jackson Jr sur Rui Hachimura. C'était sans compter la ténacité de LeBron et sa panoplie de tractopelle inarrêtable lorsqu'il a décidé de driver, même à 38 ans. La superstar des Lakers a arraché la prolongation à 0.8 seconde du terme, validant un petit comeback des Californiens, menés de 7 points à 5 minutes de la fin.

LEBRON JAMES TIES THE GAME FOR THE LAKERS (-200 ML) pic.twitter.com/Il1kLeOUhr — NBABet (@nbabet) April 25, 2023

C'est encore LeBron James qui a plié l'affaire en prolongation avec des choix pertinents et un panier plus la faute qui a mis la tête des Grizzlies sous l'eau.

LEBRON JAMES IS IN #PLAYOFFMODE CLUTCH AND-1 AS GAME 4 COMES TO A CLOSE ON TNT. pic.twitter.com/mRmbgssUzQ — NBA (@NBA) April 25, 2023

Bilan de la copie affolante du King : 22 points, 20 rebonds (son record en carrière !), 7 passes et 2 contres. Dans un soir où Anthony Davis a shooté à 4/13, sans toutefois ménager ses efforts en défense (c'est lui qui contre la tentative au buzzer de Morant dans le 4e QT), et où D'Angelo Russell (qui a initié le retour aux affaires de Lakers à coups de 3 points) a pris sa 6e faute avant le money time, L.A. a su survivre et remporter ce combat de boxe à l'abnégation.

- Memphis aura du mal à en vouloir à Ja Morant, qui a encore joué avec une main en vrac. Mais dans son ascension vers le statut de superstar, le meneur des Grizzlies doit faire un peu mieux lorsque les minutes s'égrainent où que la décision se joue en prolongation. A l'exception d'une belle passe pour Bane sur le panier qui a failli donner la victoire à son équipe, Morant a trop forcé et manqué en pénétration dans les moments-clés. Il finit le match avec 19 points et 7 passes à 8/24.

- Dans 48 heures, les Lakers vont avoir une première balle de qualification. La dynamique et le mental semblent être de leur côté, surtout avec un LeBron aussi focus.

Le programme de la nuit prochaine

