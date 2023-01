Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Sixers : 119-126

Knicks @ Nets : 115-122

Rockets @ Pistons : 117-114

Bulls @ Magic : 128-109

Clippers @ Hawks : 120-113

Kings @ Wolves : 110-117

Wizards @ Pelicans : 113-103

Suns @ Spurs : 128-118, après prolongation

Lakers @ Celtics : 121-125, après prolongation

Mavs @ Jazz : 100-108

Raptors @ Blazers : 123-105

Avec Joel Embiid et James Harden, tout roule aux Sixers

- Les Lakers ont le sentiment de s'être fait voler contre Boston et on risque de les entendre à ce sujet pendant quelques jours... Il faut dire que le thriller entre les deux rivaux historiques a donné lieu à une fin de 4e quart-temps assez folle, avant que les Celtics ne prennent le dessus en prolongation. Alors que les deux équipes étaient à égalité, Jayson Tatum a commis une faute sur LeBron James que seuls les arbitres semblent ne pas avoir vue. Double peine derrière : la protestation de Patrick Beverley, caméra à l'appui, lui a valu une faute technique qui a mis Boston sur les bons rails pour débuter l'overtime...

IT REALLY DOESN’T GET MORE OBVIOUS THAN THIS pic.twitter.com/LE6c3U6P7n — Lakers Lead (@LakersLead) January 29, 2023

En plus de cet incident favorable, les C's ont bénéficié de la montée en pression de Jaylen Brown, royal dans le money time et en prolongation. Brown a inscrit 37 points, dont une action à trois points à 4 secondes de la fin du 4e quart-temps, avec 11 points en overtime pour stopper la série de 3 défaites des siens.

Dans cette partie avec 19 changements de leader au tableau d'affichage, LeBron James a encore été incroyable : 41 points, 9 rebonds et 8 passes. Une faible consolation pour le King, puisque ses Lakers sont à nouveau 13e à l'Ouest.

- Les Lakers ont en plus vu le Jazz s'imposer face à Dallas et prendre deux longueurs d'avance à la 10e place. Utah a profité de l'absence de Luka Doncic, blessé à la cheville, pour réussir un joli coup piloté par Lauri Markkanen (29 pts). En revanche, Portland, 12e, n'a pas saisi l'occasion et s'est incliné à domicile devant Toronto. Les Raptors se sont promenés dans l'Oregon et n'ont jamais été menés au score, poirtés par Precious Achiuwa (27 pts, 13 rbds) et Pascal Siakam (24 pts). Les 56 points combinés de Damian Lillard et Jerami Grant n'ont pas suffi.

- Joel Embiid était en mission pour prouver qu'il avait largement de quoi empêcher Nikola Jokic d'être élu MVP une troisième fois de suite à ses dépens. Le pivot des Sixers a été monstrueux lors de la victoire des siens contre Denver, remportant assez nettement son duel avec le Joker. Embiid a compilé 47 points, 18 rebonds, 5 passes et 3 interceptions pour porter Philadelphie en deuxième mi-temps alors que les Nuggets étaient rentrés au vestiaire avec 15 points d'avance.

Eteints après le repos, les hommes de Michael Malone n'ont pas su freiner Embiid, James Harden (17 pts, 13 pds) et Tobias Harris, qui a inscrit ses 14 points en deuxième mi-temps. Les Sixers sont en pleine bourre et sur une série de 7 victoires consécutives. Ils restent en embuscade derrière les Celtics, avec une vraie dynamique pour leur permettre de résister à leurs poursuivants.

47 points

18 rebounds

5 assists

3 steals

2 blocks Joel Embiid put on a MONSTER performance in the Sixers W. #NBARivalsWeek pic.twitter.com/TiXwFAFsZE — NBA (@NBA) January 28, 2023

- Après deux défaites de suite, Brooklyn a relevé la tête en remportant le derby de New York. Pour la 9e fois consécutive les Nets ont dominé les Knicks, cette fois grâce à la montée en régime de Kyrie Irving au cours du match. Le meneur All-Star a inscrit 21 de ses 32 points dans les 9 dernières minutes du match en étant un véritable cauchemar pour ses adversaires. Tout y est passé, avec notamment un panier à 3 points très longue distance à 50 secondes de la fin pour décourager totalement les Knicks. Kyrie a aussi donné 9 passes et pris 6 rebonds.

- Les Rockets ont remporté le match des cancres face aux Pistons, alors qu'ils étaient privés de Jalen Green, Alperen Sengun, Kevin Porter Jr et Stephen Silas, leur coach. Kenyon Martin Jr a été le joueur le plus clutch du match avec une action à 4 points à 30 secondes du terme pour permettre aux Rockets de l'emporter.

Killian Hayes est sorti du banc et a apporté 8 points, 7 passes et 1 interception en 21 minutes.

- Les Bulls se sont fait quelques frayeurs à Orlando. Alors qu'ils menaient de 25 points, DeMar DeRozan, Zach LaVine (32 pts chacun) et leurs coéquipiers ont vu le Magic tenter un furieux comeback et revenir à 6 points à l'approche du money time. Chicago a contenu la vague pour décrocher une victoire impérative après deux défaites de rang.

- On en parle peu, mais les Clippers carburent en ce moment. Ils ont enregistré leur cinquième victoire consécutive cette nuit à Atlanta, grâce notamment aux 32 points de Kawhi Leonard et au sang froid de Paul George (23 pts) sur la ligne en fin de partie. La défense de L.A. a limité les Hawks à 25% à 3 points, ce qui n'a pas empêché Trae Young (31 pts) et ses camarades de revenir à 4 points à 2 minutes de la fin. Nicolas Batum a été précieux dans le money time avec un panier à 3 points dans le corner à 49 secondes du terme.

- Les Spurs n'ont jamais mené face à Phoenix mais ont bien failli réussir un hold-up. San Antonio a arraché la prolongation grâce à un gros run (18-7) alors que les Suns avaient le match en main. Chris Paul (31 pts), Mikal Bridges (25 pts) et leurs camarades ont finalement pu s'extirper de ce traquenard, notamment grâce aux 8 points de Bridges durant l'overtime.

Les Wolves et les Kings sont sur des dynamiques inversées en cette fin de semaine. Minnesota a conquis sa troisième victoire de rang et infligé une deuxième défaite consécutive à Sacramento, toujours 3e à l'Ouest malgré la pression des Clippers. Anthony Edwards (34 pts), D'Angelo Russell (25 pts), Rudy Gobert (13 pts, 14 rbds) mais aussi l'excellent Naz Reid (14 pts en sortie de banc) ont fait le gros du boulot, notamment lors du 3e quart-temps au cours duquel les Wolves ont fait la différence.

- Les Pelicans continuent leur dégringolade. NOLA a perdu pour la 7e fois de suite, cette fois à domicile contre les Wizards. Washington a de nouveau affiché sa bonne forme à l'extérieur (4e victoire de suite) avec un bel impact de Daniel Gafford (21 pts, 12 rbds, 5 blks) et Deni Avdija (15 pts, 9 rbds, 2 stls).