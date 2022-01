Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Sixers : 110-123

Nets @ Wizards : 119-118

Wolves @ Hawks : 122-134

Hornets @ Celtics : 111-102

Blazers @ Heat : 92-104

Cavs @ Bulls : 104-117

Grizzlies @ Bucks : 114-126

Raptors @ Mavs : 98-102

Thunder @ Spurs : 96-118

Rockets @ Jazz : 116-111

Clippers @ Nuggets : 128-130, après prolongation

Pistons @ Kings : 133-131

Pacers @ Lakers : 111-104

Certes, ce n'était qu'Orlando, l'équipe avec le pire bilan en NBA, mais Joel Embiid vient de frapper très fort pour confirmer l'emprise qu'il a sur la ligue ces derniers temps. Lors de la victoire des Sixers à domicile contre le Magic, le Camerounais a égalé son record de points (50), en seulement 27 minutes de jeu...

Doc Rivers ne l'a fait jouer qu'une minute dans le 4e quart-temps, sans quoi il aurait probablement explosé un peu plus les compteurs... Embiid a ajouté à ça 12 rebonds et 3 contres à 17/23, avec un 15/17 sur la ligne des lancers.

Joel Embiid is a problem! He joins "The Answer" (Allen Iverson) and Wilt Chamberlain as the only @sixers with multiple 50 point games!

Seuls Wilt Chamberlain et Allen Iverson avaient déjà réussi plusieurs matches à 50 points sous le maillot de Philadelphie.

Mo Bamba, le pivot adverse, a vu son record en carrière (32 pts avec un 7/8 à 3 points !) éclipsé par la performance de Joel Embiid, mais les progrès de l'intérieur floridien cette saison ne passent pas inaperçus.

- Nikola Jokic est un monstre, épisode 267. Le Serbe a été ultra-précieux en prolongation contre les Clippers, en marquant 8 points et en distribuant la passe décisive à Aaron Gordon sur son shoot de la gagne à 3 points. Et quelle passe décisive, mamma mia...

Nikola Jokic picks up the triple-double on the cross-court pass to give Denver the OT win! pic.twitter.com/AHJIMHKWbc

AARON GORDON GIVES THE @nuggets THE WIN 🔥

Statistiquement, le MVP sortant a encore fait des merveilles avec 49 points, 14 rebonds, 10 passes et 3 interceptions en 41 minutes, histoire de confirmer qu'il n'abdiquera pas de son trône sans avoir émerveillé le monde et défendu chèrement sa place.

- Luka Doncic a tout simplement sorti son meilleur match de la saison lors de la réception des Raptors. Avec 41 pts (sa meilleure marque en NBA cette saison), 14 rebonds et un shoot à 3 points clutch à 1 minute de la fin, le Slovène a presque à lui seul permis à Dallas de l'emporter. Quand il est dans ces dispositions-là, il n'y a pas grand chose à faire pour l'adversaire...

Luka balled out with a season-high 41 PTS & 14 REB against the Raptors ✨ pic.twitter.com/u7TpouKPmK

- Frank Vogel a-t-il vécu son dernier match sur le banc des Lakers ? On disait le coach de L.A. sur un siège éjectable en cas de nouvelle défaite inquiétante. Le revers à domicile contre les Pacers, en prenant un tsunami dans le 4e quart-temps, est ce que l'on peut appeler une défaite inquiétante..

. Caris LeVert (30 pts) et Domantas Sabonis, en triple-double, ont fait des misères aux Californiens, incapables de conserver leur avantage avant l'ultime période et terriblement friables en défense ensuite.

- Les Nets ont eu chaud aux fesses à Washington. Brooklyn s'est imposé après avoir dilapidé 16 points d'avance. Kyle Kuzma a eu la balle de match sur un shoot extérieur en toute fin de partie, mais les hommes de Steve Nash s'en sont sortis, notamment grâce à Kyrie Irving (30 pts) et LaMarcus Aldridge (27 pts en sortie de banc).

L'action la plus bizarre de la soirée a eu lieu dans le 4e quart-temps, lorsque la passe de Spencer Dinwiddie pour Kyle Kuzma a été déviée par... un assistant des Nets un peu trop avancé sur le terrain. Les arbitres l'ont simplement comptée comme une perte de balle pour des Wizards excédés...

The Nets coach deflected this pass from Spencer Dinwiddie to Kyle Kuzma. It resulted in a turnover.

Refs completely missed it and Wizards lost by 1...😬pic.twitter.com/jUz8ONvRMw

