Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Hawks : 130-143

Nets @ Heat : 129-100

Bucks @ Nuggets : 126-129

Sixers @ Suns : 105-125

Jazz @ Kings : 113-121

Pelicans @ Clippers : 131-110

Le classement

- Denver accueillait Milwaukee cette nuit pour un clash entre leaders de Conférence et entre aspirants MVP. Nikola Jokic (31 pts, 11 pds, 6 rbds) et Giannis Antetokounmpo (31 pts, 9 rbds, 4 pds, 4 stls) n'ont pas déçu. Simplement, les Nuggets ont été plus constants et ont produit une deuxième mi-temps de bien meilleure qualité dans le sillage du Joker, là où Giannis et les Bucks ont un peu coupé le contact après le repos (66-40).

C'est la troisième victoire de suite pour Denver, qui chasse petit à petit les doutes nés de dernières semaines plus compliquées. Dans le genre mec qui ne doute pas et sur lequel le temps n'a pas franchement de prise, voici Jeff Green, 36 ans, pour l'un des dunks de ce début d'année, messieurs dames.

UNCLE JEFF STOP IT pic.twitter.com/I25QC7hCQ1 — Denver Nuggets (@nuggets) March 26, 2023

- Pas trop de conséquences au classement pour Milwaukee, puisque les Sixers ont été défaits à Phoenix. Les Suns avaient vraiment besoin de gagner après avoir perdu 6 de leurs 7 dernières rencontres. Ils l'ont fait en jouant plus dur, notamment par l'intermédiaire de Bismack Biyombo (17 pts, 13 rbds, 5 blks), dont l'énergie a été contagieuse. Devin Booker (29 pts) a aussi oeuvré pour mettre un terme à la mauvaise dynamique de son équipe en attendant le retour de Kevin Durant.

Joel Embiid (28 pts à 8/19) a particulièrement souffert, notamment face à l'intensité de Biyombo. C'est Tyrese Maxey (37 pts) qui a fait le gros du boulot en attaque, mais en vain.

- Phoenix a repris une demi-longueur d'avance sur les Clippers à la 4e place, puisque Los Angeles s'est loupé à domicile contre les Pelicans, inarrêtables depuis 4 matches. Brandon Ingram (32 pts, 13 pds, record personnel) est dans une forme phénoménale et il a en plus reçu le soutien de l'excellent Trey Murphy (32 pts avec 10 paniers à 3 points) dans une rencontre où NOLA a fait la course en tête sans jamais se retourner. Les Pels ont planté 21 paniers à 3 points en shootant à... 61.8%.

New Orleans est 9e à l'Ouest, quasiment à égale distance du 6e Golden State et du 12e, Utah.

Brandon Ingram balled out in the Pelicans W 🗣️ 32 PTS

4 REB

13 AST (career-high) pic.twitter.com/Nb6NWx9ne1 — NBA (@NBA) March 26, 2023

- Les Nets n'ont absolument pas envie de laisser le Heat prendre la 6e et dernière place qualificative directe pour les playoffs. Ils l'ont montré cette nuit avec une victoire presque inattendue sur le parquet de Miami, qui a loupé l'occasion de décourager son adversaire du soir. Brooklyn a joué cette partie comme un match de playoffs, au contraire de Floridiens qui ont semblé empruntés au-delà d'un 1er QT réussi.

Les hommes de Jacque Vaughn sont sortis du vestiaire avec cinq points de retard mais aussi une férocité indéniable. Les Nets ont passé un 31-6 dont le Heat ne s'est jamais remis, avec Mikal Bridges (27 pts), Cam Johnson (23 pts) et Spencer Dinwiddie (15 pts), les trois recrues d'avant-deadline, à la baguette. Brooklyn restait sur 5 défaites de suite mais a su trouver les ressources pour réussir ce très joli coup qui les remet provisoirement dans le top 6.

- Les Pacers, qui ont désormais 3 victoires de retard sur la 10e place à 7 matches de la fin, ont assez clairement dit adieu au play-in en prenant 140 points à Atlanta après avoir gâché une bonne première mi-temps. Indiana n'a pas su profiter de l'expulsion de Trae Young, éjecté pour avoir envoyé le ballon trop fort vers l'arbitre...

Trae Young ejected after throwing the ball at the Ref 😳 pic.twitter.com/4f4Tj7vHlM — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2023

Les Hawks se sont appuyés sur John Collins (21 pts) et un bon partage des tâches offensives (la défense était un concept très vague dans cette partie) avec 8 joueurs à 10 points ou plus.

- Utah aussi commence vraiment à montrer des signes inquiétants dans la course au play-in. Le Jazz a subi une troisième défaite de suite à Sacramento et n'est pas sur une bonne dynamique malgré la proximité de la 10e place. Pourtant à +6 à la mi-temps, les joueurs de Will Hardy n'ont pas su contenir l'effort des Kings, portés par Kevin Huerter (27 pts), Keegan Murray (22 pts) et Domantas Sabonis (16 pts, 15 rbds, 7 pds).

Encore quatre paniers primés et Murray battra le record de Donovan Mitchell en la matière pour un rookie. Toujours dans la famille des catégories, il faut noter l'énorme copie de Walker Kessler (31 pts, 11 rbds à 14/16).