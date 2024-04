Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Cavs : 98-110

Hornets @ Hawks : 115-114

Raptors @ Nets : 102-106

Mavs @ Heat : 111-92

Magic @ Bucks : 99-117

Spurs @ Thunder : 89-127

Wolves @ Nuggets : 107-116

Suns @ Clippers : 124-108

Le top 4 à l'Ouest

- Denver a pris seul les commandes de la Conférence Ouest à deux matches de la fin. Les champions en titre ont gagné le match qu'il fallait, à la maison contre Minnesota, pour se positionner sur la voie royale. Menés en 1e mi-temps, les Nuggets s'en sont remis à Nikola Jokic, qui a sorti un récital face à l'une des meilleures défenses de la ligue et notamment le possible futur DPoY Rudy Gobert (13 pts, 15 rbds). Le Joker a posé 41 points à 16/20, 11 rebonds et 7 passes pour une performance marquante à quelques jours de la clôture de votes pour le MVP.

Les Wolves ont baissé de pied après le repos, notamment Anthony Edwards (25 pts), qui a totalement disparu dans le 4e quart-temps.

- A cause de cette défaite, Minnesota repasse même 3e, derrière OKC, qui s'est logiquement imposé à domicile contre San Antonio, où Victor Wembanyama avait été laissé au repos. Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 26 points en 26 minutes et le Thunder n'a pas eu à forcer.

Le reste de l'Ouest

- Il y aura bien des retrouvailles entre les Mavs et les Clippers au 1er tour, puisque les deux équipes ne peuvent plus finir que 5e et 6e, sans que l'on sache encore dans quel ordre :

Dallas s'est promené à Miami, avec 29 points, 9 rebonds et 9 passes de Luka Doncic et 25 points de Kyrie Irving pour une 16e victoire sur les 18 derniers matches. Kyrie a d'ailleurs validé un bonus de 1 millions de dollars prévu dans son contrat : il devait jouer au moins 50 matches dans une saison où Dallas atteindrait les 50 victoires

et 25 points de pour une 16e victoire sur les 18 derniers matches. Kyrie a d'ailleurs validé un bonus de 1 millions de dollars prévu dans son contrat : il devait jouer au moins 50 matches dans une saison où Dallas atteindrait les 50 victoires Les Clippers se sont totalement endormis lors de leur back to back contre les Suns. Alors que le match était serré, les Californiens ont lâché prise dans le 4e quart-temps et Phoenix a fini sur un 23-2 pour se venger de la rouste de la veille contre cette même équipe. Les Clippers jouaient sans Kawhi Leonard, James Harden, Paul George et Russell Westbrook, ce qui est évidemment un début d'explication, mais Bones Hyland a pris les choses en main (37 pts) pendant un temps. En face, le trio Durant-Beal-Booker a compilé 80 des 124 points de Phoenix.

A l'Est

- Milwaukee a fait contre mauvaise fortune bon coeur, après avoir appris que Giannis Antetokounmpo ne jouerait plus de la saison régulière. Les Bucks ont infligé une deuxième défaite de suite à Orlando pour consolider leur 2e place et faire reculer le Magic à la 5e. Bobby Portis a sorti un gros match avec 30 points, 9 rebonds et 5 interceptions, Damian Lillard contribuant à hauteur de 29 points et 9 passes, dans une partie plutôt bien maîtrisée par les joueurs de Doc Rivers.

- Si Orlando, qui tire la langue en cette fin de saison, est repassé 5e, c'est parce que les Cavs se sont logiquement imposés à la maison contre Memphis. Donovan Mitchell, qui cherche à retrouver des sensations avant le début des playoffs, a inscrit 29 points et 8 passes, pour ce qui était seulement son 10e match depuis le 15 février. Quatrièmes à l'Est pour le moment, Cleveland a connu une rude période avec 11 défaites sur les 17 derniers matches.

- Atlanta n'a pas profité du fait que les Bulls ne jouaient pas cette nuit, ni du retour de Trae Young, pour passer 9e. Les Hawks se sont inclinés d'un point à domicile contre Charlotte, la faute notamment à un game winner de Miles Bridges à 3.8 secondes de la fin. Young a joué 21 minutes pour 14 points et 11 passes, après avoir raté les 23 derniers matches de son équipe.

- Dans un match entre équipes fadasses de cette fin de saison, les Nets ont pris le dessus sur les Raptors, grâce notamment aux 23 points de Cam Thomas et aux 15 points dans le 4e quart-temps de Dennis Schröder, le MVP de la dernière Coupe du monde.