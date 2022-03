Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Celtics : 120-126

Suns @ Bucks : 122-132

Pacers @ Wizards : 123-133

Grizzlies @ Rockets : 112-123

Jazz @ Thunder : 116-103

Raptors @ Cavs : 96-104

Pelicans @ Nuggets : 130-138, après prolongation

Knicks @ Clippers : 116-93

Brandon Ingram marque un panier absolument WTF ?????????

- Nikola Jokic est un p***** de monstre et on l'a encore vu dimanche contre les Pelicans. Alors que Denver a commencé à perdre ses nerfs, a dilapidé 21 points d'avance et laissé NOLA aller en prolongation, le MVP en titre a pris ses responsabilités et claqué un énorme triple-double.

Jokic a inscrit 30 de ses 46 points entre le 4e quart-temps et la prolongation, en ajoutant 12 rebonds, 11 passes, 4 contres et 3 interceptions à 16/22 pour son 17e triple-double de la saison. Personne n'a fait mieux en NBA cette année. Et personne, à part Wilt Chamberlain, n'avait signé un triple-double avec au moins 45 points et 70% d'adresse.

Nikola Jokic in tonight's @nuggets W: 46 points

12 boards

11 assists

3 steals

4 blocks No one has recorded that stat line since steals and blocks started being tracked 🤯 pic.twitter.com/F46QO1J736 — NBA (@NBA) March 7, 2022

- Jokic n'a pourtant pas été le plus gros scoreur dominical en NBA. En début de soirée, Jayson Tatum en a collé 54 (!) aux Nets, qui ont pourtant pu compter à la fois sur Kevin Durant (37 pts) et Kyrie Irving (19 pts, 6 pds). KD est devenu, malgré la défaite, le 23e joueur dans l'histoire de la NBA à atteindre la barre des 25 000 points en carrière.

Les 34 points de Tatum en deuxième mi-temps ont guidé Boston vers un troisième succès de rang, alors qu'il s'agit de la 4e défaite consécutive pour les Nets, 9e à l'Est avec le même bilan qu'Atlanta, 10e...

- Kristaps Porzingis a fait ses débuts sous le maillot des Wizards en déplacement à Indianapolis. L'impact a été immédiat puisque le Letton n'a eu besoin que de 21 minutes de jeu pour inscrire 25 points (à 7/12 avec 5 rebonds et 2 contres) et aider Washington à s'imposer. Kyle Kuzma a lui été l'élément moteur des Wizards, comme très souvent cette saison, avec 23 points, 8 passes, 5 rebonds et 2 contres.

- Avec Giannis Antetokounmpo gêné par un problème de fautes, les Bucks ont eu besoin que les lieutenants montent en grade face à Phoenix, pour un remake des Finales NBA 2021. Khris Middleton et Jrue Holiday ont compris le message.

Middleton a fait son meilleur match offensif de la saison (44 pts) et Holiday a ajouté 24 points, les deux marquant respectivement 16 et 17 points dans un 4e quart-temps particulièrement clutch de leur part.

Les Suns ont tenu le choc une grande partie du match, dans le sillage de Deandre Ayton (30 pts).

Khris Middleton TAKES OVER in the @Bucks win, going for a season-high 44 including 16 in the 4th quarter 🔥 pic.twitter.com/3AzN64VIXh — NBA (@NBA) March 6, 2022

- La victoire des Cavs face à Toronto a un goût amer. Cleveland a peut-être perdu Jarrett Allen pour la suite des opérations, le All-Star ayant subi une fracture au doigt au cours de la rencontre. En dépit de ce coup dur, la franchise de l'Ohio a redressé la tête après avoir perdu 6 de ses 7 derniers matches, grâce notamment aux 20 points et 17 rebonds d'Evan Mobley.

- Bojan Bogdanovic a marqué 11 paniers à 3 points pour le Jazz face à Houston, un record cette saison dans la ligue. La perf du Croate (35 pts) a aidé Utah à se défaite d'Oklahoma City en guise de revanche après une défaite quelques jours plus tôt. Rudy Gobert a compilé 12 points et 17 rebonds.

Du côté du Thunder, Olivier Sarr s'est distingué en sortie de banc avec 11 points, 9 rebonds, 2 contres et une interception en 20 minutes. Son camarade Théo Maledon a lui eu droit à 19 minutes pour 7 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

- Houston restait sur 12 défaites de suite. La mauvaise série a pris fin à domicile face aux Grizzlies, qui ont fait une deuxième mi-temps apocalyptique après être rentrés au vestiaire à +10. Kevin Porter Jr (29 pts) et Christian Wood (28 pts, 13 rbds) ont sanctionné le relâchement coupable de leurs visiteurs du soir.

- Ce n'est pas souvent ces derniers temps que les Knicks dominent un match du début à la fin et l'emportent. New York a mis fin à sa série de 7 défaites de suite en s'imposant sur le parquet des Clippers après avoir compté jusqu'à 32 points d'avance. Pas de remontada déprimante cette fois. Juste un bon RJ Barrett (24 pts, 9 rbds) et un Cam Reddish à nouveau intéressant (15 de ses 17 pts dans le 4e quart-temps).

Evan Fournier, titulaire, a joué 29 minutes pour 7 points inscrits à 3/8.