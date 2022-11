Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Pistons : 115-111

Hornets @ Magic : 112-105

Thunder @ Celtics : 122-126

Suns @ Heat : 112-113

Clippers @ Rockets : 122-106

Hawks @ Bucks : 121-106

Spurs @ Warriors : 95-132

---

- En l'absence de Klay Thompson, Jordan Poole était de retour dans le cinq des Warriors cette nuit pour la réception de San Antonio. Le costume de titualire lui va comme un gant. Poole a posé 36 points à 13/20 avec quelques actions insensées, comme cette séquence à 4 points en début de 4e quart-temps.

🥳 It was a Poole Party in the @warriors win at home! #DubNation Jordan Poole: 36 PTS (13/20 FGM), 3 STL, 5 3PM pic.twitter.com/CWe9hRd5Dj — NBA (@NBA) November 15, 2022

Jordan Poole a tellement fait l'essentiel du boulot en attaque dans une partie à sens unique que Stephen Curry (16 pts, 5 pds, 5 rbds) et Andrew Wiggins (10 pts) n'ont pas eu à forcer. Golden State reste très solide à domicile et va devoir maintenant se montrer moins passif en dehors de ses bases (0-7 pour le moment)...

- Voilà une victoire très "Miami Heat" qui fera plaisir à Pat Riley et aux fans. Les Floridiens ont renversé une situation compromise (-13 dans le quatrième quart-temps) face à Phoenix, avec un duel intense entre Jimmy Butler et Devin Booker sur la dernière possession du match. L'arrière de Miami s'est mis sur le dos de celui des Suns et est parvenu à le contrer, puis à le gêner pour ne pas qu'il rentre un game winner qui aurait fait très mal.

Il ne faut pas oublier qu'avant ça, Bam Adebayo (30 pts) avait rentré deux lancers pour virer en tête à 35 secondes de la fin et validé ce petit hold-up à la maison.

- Jayson Tatum (27 pts) a pris la faute technique la plus abusive de ce début de saison en tapant dans ses mains de frustration, mais ça n'a pas empêché Boston de se sortir d'une situation difficile face à OKC. On se demandait comment Shai Gilgeous-Alexander allait s'exprimer face à la défense toujours intransigeante des Celtics et il a apporté une brillante réponse malgré la défaite : 37 points à 50%, 8 passes, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre.

Tatum really got a tech for clapping 😳 pic.twitter.com/VG7MGqhrOY — Bleacher Report (@BleacherReport) November 15, 2022

Les joueurs de Joe Mazzulla ont tout de même validé leur 7e succès de rang avec un Marcus Smart étonnamment tranchant en deuxième mi-temps (20 de ses 22 points) et après avoir accusé 15 points de retard dans le 4e quart-temps. Derrick White (16 pts) et Payton Pritchard (10 pts) ont été déterminants pour renverser la situation.

☘ The tag-team duo of Jaylen Brown and Jayson Tatum powered the @celtics to their 7th straight win! #BleedGreen@FCHWPO: 26 PTS, 6 REB, 6 AST, 2 STL@jaytatum0: 27 PTS, 10 REB, 3 STL, 3 BLK pic.twitter.com/l8pH4wNuz2 — NBA (@NBA) November 15, 2022

- Les Hawks seraient-ils la bête noire des Bucks ? C'était déjà Atlanta qui avait infligé à Milwaukee sa première défaite de la saison et la troisième est à nouveau sortie de leurs mains. Les champions 2021 sont moins bien en ce moment (3 défaites en 4 matches) après leur démarrage canon et même le retour de Giannis Antetokounmpo (27 pts en 31 min) n'a pas empêché la bande à Trae Young (21 pts) de réussir un nouveau casse au Wisconsin.

DeAndre Hunter (24 pts), Clint Capela (19 pts) et Dejounte Murray (19 pts) notamment, ont bâti ce succès qui est le 5e des Hawks sur les 7 derniers matches.

Sinon, on peut noter que Giannis commence à s'inspirer de Nikola Jokic, ce qui peut vite devenir effrayant...

Showtime Giannis dimes 🪙 He drops an over-the-shoulder dime for the bucket in transition on the NBA App: https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/Oh6OSfozaH — NBA (@NBA) November 15, 2022

- Lorsque les Raptors se sont pointés à Detroit sans Pascal Siakam, Fred VanVleet et Gary Trent Jr, on s'est dit que ça sentait un peu le pâté pour eux. C'était sous-estimer l'envie des seconds couteaux de briller et de montrer que leur équipe est "deep". Toronto a mis fin à sa série de trois défaites consécutives grâce au record en carrière de Dalano Banton (27 pts), Chris Boucher (20 pts) et OG Anunoby (19 pts).

Du côté de Detroit, Killian Hayes était titulaire et a joué 24 minutes pour 6 points, 3 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre à 3/6, pendant que Jaden Ivey posait 21 points et 8 passes.

- Les Hornets ont enfin retrouvé le chemin de la victoire. Le retour de LaMelo Ball (17 pts, 9 pds), qui a disputé son deuxième match en NBA cette saison sur le parquet d'Orlando, n'y est pas étranger. Le meneur a apporté du liant face au Magic et son équipe a vu 7 joueurs marquer au moins 10 points, à commencer par les cinq titulaires.

En l'absence de Paolo Banchero, Franz Wagner (23 pts) et Wendell Carter Jr (20 pts) ont tenté de faire le job, en vain.

- Les Clippers se sont assez tranquillement imposés à Houston. Paul George (22 pts) n'a même pas eu à décoller du banc dans le 4e quart-temps, le second unit s'occupant de gérer l'avance construite face aux Rockets.

Nicolas Batum a été un peu plus saignant cette nuit que depuis la majeure partie du début de saison en NBA : 10 points (4/7), 6 rebonds, 1 interception et 1 contre pour le capitaine des Bleus, qui a tranquillement pu suivre le succès tricolore face à la Bosnie quelques heures plus tôt.

Les Bleus qualifiés pour le Mondial 2023, Wembanyama meilleur marqueur