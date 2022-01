Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Knicks : 112-110

Pistons @ Warriors : 86-102

En sortie de Martin Luther King's Day, la NBA n'avait que deux matches au programme cette nuit.

- Karl-Anthony Towns a su contrôler ses émotions pour faire gagner les Wolves au Madison Square Garden, la salle où sa mère préférait venir le voir jouer. La star de Minnesota a été décisif en convertissant une action à 3 points à 29 secondes de la fin du match contre les Knicks.

Dans cette partie que les Wolves ont senti leur glisser entre les doigts dans le 3e quart-temps, les 20 points de KAT conjugués aux efforts d'Anthony Edwards (21 pts) et D'Angelo Russell (17 pts) leur ont permis de réussir la fin de match qu'il fallait, notamment en défense.

Chez les Knicks, Evan Fournier (27 pts), Julius Randle (21 pts, 9 pds, 9 rbds) et Kemba Walker (19 pts), absent depuis 9 matches, ont fait de leur mieux.

Les Wolves présentent un bilan à l'équilibre et restent sur 6 victoires lors de leurs 8 derniers matches.

- Il n'y avait pas vraiment de suspense avant ce Golden State - Detroit, mais on a au moins pu voir Klay Thompson poursuivre son retour vers sa meilleure forme. Avec 21 points en 22 minutes, mais aussi un buzzez beater juste avant la mi-temps, Klay a montré de belles choses.

Leading the way in the @warriors win, Klay Thompson went off for 17 PTS in the first half on his way to a season-high 21 PTS! 💧 pic.twitter.com/EBufdpSX2e

— NBA (@NBA) January 19, 2022