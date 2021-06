Les résultats de la nuit en NBA

Utah Jazz @ Los Angeles Clippers : 106-132

- Le Jazz avait dû sortir deux matches presque parfaits pour faire le job à domicile contre les Clippers. Utah n'a pas pu répéter le même niveau de performance et les Clippers en ont profité pour l'emporter largement au Staples Center et réduire l'écart à 2-1.

- Ce qui a sauté aux yeux, bien entendu, c'est le réveil spectaculaire des deux stars des Clippers. Kawhi Leonard (34 points, 12 rebonds, 5 passes) et Paul George (31 pts, 5 pds) n'ont pas trouvé de résistance en face comme lors des deux premiers matches au cours desquels la défense collective et individuelle du Jazz avait été magnifique.

"PG13" en particulier, n'avait shooté jusque-là qu'à 34% et a été très tranchant dans ce game 2.

- Tyronn Lue a réintégré Nicolas Batum dans le cinq au détriment d'Ivica Zubac. Un choix payant, puisque le capitaine des Bleus a réussi un excellent match : 17 points, 7 rebonds, 2 passes et 1 interception, avec le meilleur +/- de son équipe : +24. L'impact de "Batman" sur cette équipe est toujours aussi indéniable.

- Donovan Mitchell (30 pts) a claqué un cinquième match consécutif en playoffs à au moins 30 points. Kawhi Leonard en avait fait de même la saison dernière, ce qui ne lui avait pas porté particulièrement chance. "Spida" s'est légèrement tordu la cheville au cours de la rencontre, mais son état ne suscite pour le moment pas d'inquiétude du côté du Jazz.

- Jordan Clarkson a voulu chasser un moustique du visage d'Ivica Zubac. Probablement...

