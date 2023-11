Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Pistons : 120-106

Raptors @ Spurs : 123-116, après prolongation

Warriors @ Cavs : 104-115

Hornets @ Mavs : 118-124

Grizzlies @ Blazers : 112-100

Comment les Raptors ont renversé Victor Wembanyama et les Spurs

- Comme vous en avez désormais l'habitude, vous pouvez retrouver l'analyse du match des Spurs et de Victor Wembanyama par Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio. Pour en parler quand même rapidement ici, ce match a été incroyablement frustrant pour les fans des Spurs, avec une avance de 22 points dilapidée, une fin de partie cauchemardesque où Scottie Barnes (30 pts, 11 rbds, 6 asts) et OG Anunoby (24 pts, dont le panier pour envoyer tout le monde en overtime) été héroïques et Victor Wembanyama trop peu trouvé en situation favorable en attaque. Le Français a été phénoménal en défense, mais n'a pu prendre que des tirs compliqués et au large une fois le comeback des Raptors activé. Il finit quand même avec 20 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 contres.

- Après trois défaites de suite, et en étant à nouveau privés de Devin Booker, harcelé par les blessures, les Suns ont rebondi sur le parquet de Detroit. Kevin Durant (41 pts à 14/27) n'a laissé aucune chance aux Pistons en prenant le jeu à son compte. "KD" a du coup éclipsé la performance de haut niveau d'Ausar Thompson, le rookie des Pistons, qui était au four et au moulin (14 pts, 9 rbds, 4 asts, 4 stls, 4 blks) et fait un début de carrière très prometteur en NBA loin des spotlights.

Killian Hayes était titulaire à Detroit et a fini avec 13 points, 5 passes et aucune perte de balle en 34 minutes.

KD dropped 41 PTS to lead the Suns to a W in Detroit 🔥 41 PTS, 4 REB, 5 AST, 3 BLK pic.twitter.com/MA6i8pXQRl — NBA (@NBA) November 5, 2023

- Lorsqu'ils peuvent présenter toutes leurs armes, les Cavs ont quand même plus de chances de gagner des matches. Ils ont rassuré un peu leurs fans dimanche, en s'imposant à domicile contre les Warriors, une première pour eux après 16 défaites de suite contre Golden State. Donovan Mitchell (31 pts, 7 asts), Darius Garland (24 pts, 7 asts) et Evan Mobley (13 pts, 16 rbds) ont fait le gros du boulot pour empêcher Stephen Curry (28 pts) et les siens de signer une nouvelle victoire à Cleveland.

- Les Mavs ont eu chaud contre Charlotte et un LaMelo Ball incandescent. Les Hornets ont gâché leur avance de 15 points construite en première mi-temps et n'ont pu empêcher le comeback des locaux malgré l'énorme 4e quart-temps (23 de ses 30 pts) de Ball, qui finit en triple-double (30 pts, 13 asts, 10 rbds), battu, mais les armes à la main.

Luka Doncic (23 pts) n'avait pas marqué le moindre panier dans le 1er QT et s'est réveillé par la suite, aidé par Grant Williams (18 pts donc trois paniers primés dans le 4e), Dereck Lively (15 pts, 14 rbds) et Kyrie Irving (18 pts, 10 asts). Sans avoir très bien joué, Dallas a bien rebondi après sa première défaite de la saison, ce qui est plutôt bon signe.

Théo Maledon a joué 21 minutes en sortie de banc pour 9 points et 4 passes. Steve Clifford continue de donner des minutes au meneur français dans ce début de saison et c'est une bonne chose.

- Hallelujah, Memphis a gagné un match ! Après 6 défaites de suite pour démarrer leur saison, les Grizzlies sont allés s'imposer à Portland. Les joueurs de Taylor Jenkins se dirigeaient pourtant vers un nouveau revers et étaient menés de 4 points à l'entame du dernier QT, dépassés par l'enthousiasme des Blazers. Desmond Bane (30 pts) et Jaren Jackson Jr (27 pts) en ont décidé autrement, profitant notamment de l'essoufflement de Portland après la sortie sur blessure de Robert Williams. Les Blazers étaient privés de Scoot Henderson, à nouveau absent pour soigner sa cheville.