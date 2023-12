Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Magic : 112-92

Raptors @ Wizards : 132-102

Bucks @ Nets : 144-122

Suns @ Rockets : 129-113

Knicks @ Thunder : 120-129

Cavs @ Mavs : 113-110

- Pour que Phoenix sorte de sa spirale négative, Kevin Durant a enfilé son costume de playmaker. "KD" a mené la charge pour permettre aux Suns de s'imposer à Houston, avec un record de passes décisives en carrière égalé (16) et le 18e triple-double (27 pts, 10 rbds, 16 asts) depuis ses débuts en NBA. Aidé par Eric Gordon (27 pts), qui revenait pour la première fois à Houston depuis son trade et Devin Booker (20 pts), Durant a répondu comme il se doit aux rumeurs lui prêtant de la frustration et des envies d'ailleurs.

What a night for Kevin Durant 🔥 ▪️ 27 PTS

▪️ 10 REB

▪️ 16 AST (ties career-high) pic.twitter.com/5PtX44MMOO — NBA TV (@NBATV) December 28, 2023

Chez les Rockets, Alperen Sengun (24 pts) et Jalen Green (23 pts, avec 6 paniers primés) ont fait illusion.

- OKC continue de monter en puissance. Après sa victoire face à Minnesota la veille, le Thunder n'a pas montré de signes de fatigue lors de la réception des Knicks. Après un démarrage canon, Shai Gilgeous-Alexander, encore excellent (36 pts, 8 asts, 7 rbds à 13/23), et les siens ont été en contrôle. La différence s'est faite dans le 4e quart-temps, où New York n'a pas réussi à contenir Jalen Williams (17 de ses 36 points), auteur de deux paniers primés importants pour permettre à son équipe de se détacher. Chet Holmgren (22 pts, 5 rbds, 4 blks) a de nouveau été précieux également, au sein d'une formation d'OKC qui n'a perdu que 4 ballons sur ce match. Les hommes de Mark Daigneault ont remporté 7 de leurs 10 derniers matches et ne sont plus qu'à deux victoires des Wolves, toujours leaders à l'Ouest.

The explosive OKC duo of SGA and Jalen Williams combined for 72 PTS in the Thunder's win over the Knicks 🌩️ SGA: 36 PTS, 8 AST, 7 REB

Jalen: 36 PTS, 5 3PM, 76% FG pic.twitter.com/nFcOEapW3c — NBA (@NBA) December 28, 2023

- Cleveland continue de faire contre mauvaise fortune gros coeur. Les Cavs ont renversé la situation à Dallas, après avoir compté jusqu'à 20 points de retard en première mi-temps. Les Mavs se sont effondrés en fin de match, avec une disette de 5 minutes sans marquer qui les a fait passer de +9 à -5 avec à peine plus d'une minute à jouer. Malgré les 39 points de Luka Doncic, les Texans se sont heurtés à une équipe de Cleveland combative, comme en témoigne le chantier réalisé par Jarrett Allen (24 pts, 23 rbds) ou les 29 points de Caris LeVert, auteur du panier à 3 points qui a permis à son équipe de virer en tête dans le money time. On rappelle que Donovan Mitchell est toujours malade et que la paire Darius Garland-Evan Mobley est absente pour de longues semaines. Malgré ça, Cleveland a gagné 6 de ses 10 derniers matches et pointe à la 6e place au classement de la Conférence Est.

- Les Sixers ont réussi un joli coup à Orlando sans Joel Embiid. Philadelphie s'est imposé grâce à une grosse performance défensive, limitant le Magic à 92 points, son plus faible total depuis le début de la saison. Paul Reed, titulaire à la place du MVP en titre, a été plus que satisfaisant et termine avec 15 points, 10 rebonds et 3 contres, Tyrese Maxey (23 pts), De'Anthony Melton (22 pts) et Tobias Harris (22 pts) s'occupant du gros du travail en attaque. C'est la 9e victoire en 11 matches pour les Sixers, qui continuent de réaliser une belle première partie de saison à l'Est sans faire beaucoup de bruit. Orlando est un peu dans le creux de la vague avec cette 5e défaite en 7 matches, mais reste pour le moment dans le top 5 de la Conférence. Le temps de jeu de Wendell Carter Jr continue d'être limité sous les 25 minutes et l'intérieur floridien a du mal à retrouver son meilleur niveau depuis son retour.

- C'est un match curieux qu'ont dû jouer les Bucks à Brooklyn. Les Nets avaient décidé de reposer trois titulaires (Dinwiddie, Claxton et Johnson) et de rapidement en mettre deux autres (Bridges, pour préserver sa série de matches consécutifs sans en manquer un, et Thomas) au frigo. Résultat : les seconds couteaux de Brooklyn se sont vaillamment battus, mais n'ont pas pu faire grand chose contre Milwaukee. Giannis Antetokounmpo (32 pts, 10 rbds, 8 asts) et Khris Middleton (27 pts, 10 asts) ouvert le bal, lequel a été prolongé par l'apport de remplaçants comme Cam Payne (18 pts), Bobby Portis (14 pts) et MarJon Beauchamp (11 pts).

- Il ne s'agissait que des Wizards en face, mais Darko Rajakovic peut se satisfaire des effets de son changement de cinq de départ. Avec Dennis Schröder envoyé sur le banc au profit de Gary Trent Jr, les Raptors sont allés s'imposer à Washington. Toronto s'est assez facilement imposé en passant à une passe décisive du record de la franchise (44), avec Pascal Siakam (11 assists), Dennis Schröder (10) et Scottie Barnes (8) particulièrement inspirés en la matière. Du côté des Wizards, personne n'a atteint la barre des 15 points et il faut encore chercher sur le banc, avec Bilal Coulibaly (10 pts, 4 rbds, 2 asts, à 50%) pour trouver quelque chose d'intéressant...