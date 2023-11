Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Magic : 107-126

Pacers @ Hawks : 157-152

Cavs @ Sixers : 122-119, après prolongation

Blazers @ Suns : 107-120

Jazz @ Lakers : 99-131

*Toutes les rencontres de la nuit comptent pour le In-Season Tournament, aka la NBA Cup

- Depuis le début de la saison, la défense n'est qu'un concept vague et évasif pour les Pacers et les Hawks, qui cherchent avant tout à outscorer leurs adversaires. On se doutait du coup que l'on assisterait à une partie décousue et avec beaucoup de points. Mais de là à imaginer un 157-152, un score digne d'un All-Star Game, sans prolongation... A ce petit de jeu de l'attaque à outrance, c'est Indiana qui l'a emporté et s'est officiellement qualifié pour les quarts de finale de la NBA Cup. L'équipe coachée par Rick Carlisle a compté jusqu'à 20 points de retard avant de faire un comeback de furieux.

Au sortir de son plus mauvais match de la saison, Tyrese Haliburton a guidé ses partenaires vers la victoire avec 37 points et 16 passes, Buddy Hield inscrivant un panier à 3 points pour faire définitivement passer les Pacers en tête dans la dernière minute du match. Dejounte Murray, qui a commis une faute offensive et raté un panier peu après, voudra sans doute oublier le money time...

- Les Suns ont sans surprise dominé Portland pour le retour de Deandre Ayton (18 pts, 10 rbds), copieusement hué, à Phoenix. Le fait marquant de la partie, c'est probablement le fait qu'avec ses 31 points, Kevin Durant a dépassé Elvin Hayes au 11e rang des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Le top 10 n'est plus très loin que KD, qui a porté Phoenix sur ses épaules lors de cette série de quatre succès consécutifs. Le retour de Devin Booker depuis quelques matches y est évidemment aussi pour quelque chose. Avec cette 8e défaite consécutive, Portland est dernier à l'Ouest avec 8 défaites de suite.

- Malgré les 62 points du tandem Embiid-Maxey, les Sixers se sont inclinés à domicile contre des Cavs en pleine bourre, même privés d'éléments aussi importants que Donovan Mitchell, Caris LeVert et Isaac Okoro. Avec 6 joueurs à au moins 10 points, Darius Garland revenu à son niveau All-Star (32 pts, 8 asts) et la paire Jarrett Allen (26&13) - Evan Mobley (18&12) en double-double, Cleveland a décroché un quatrième succès de rang, cette fois après prolongation. Craig Porter Jr, le rookie sortie de nulle part pour les Cavs, a encore été épatant avec le meilleur ¨+/- du match (+21) et un panier précieux en prolongation.

Titulaire, Nicolas Batum a joué 27 minutes et apporté 5 points, 4 rebonds et 2 passes.

- Moins de 30 minutes de jeu pour LeBron James (19 pts, 9 asts, 7 rbds, et la barre des 39 000 points en carrière franchie) et Anthony Davis (26 pts, 16 rbds, un blow-out à domicile contre le Jazz, une qualification pour les quarts de finale de la NBA Cup... La nuit aurait pu être parfaite pour les Lakers s'ils n'avaient pas perdu un nouveau joueur sur blessure. Cam Reddish, qui faisait discrètement un bon début de saison, n'a joué que 8 minutes avant de quitter ses partenaires pour soigner une blessure à l'aine. Il rejoint ainsi Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt et Jalen Hood-Schifino à l'infirmerie.

- Le Magic a signé une quatrième victoire consécutive en allant l'emporter à Toronto et pointe au 5e rang à l'Est. Orlando commence même à réussir des cartons offensifs (126 points cette nuit), avec un Paolo Banchero (25 pts) qui monte en puissance. Cole Anthony a signé un double-double (15 pts, 10 asts) en sortie de banc.