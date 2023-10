Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Bulls @ Bucks : 102-105

Suns @ Pistons : 130-126, après prolongation

Sixers @ Celtics : 106-114

Pacers @ Grizzlies : 122-127, après prolongation

Kings @ Raptors : 99-112

Jazz @ Clippers : 101-96

Killian Hayes est sorti du banc pour Detroit et s'est distingué, comme encouragé par les éloges de Monty Williams un peu plus tôt dans la semaine. Le meneur français a joué 21 minutes pour 13 points, 7 passes et 5 interceptions à 5/8 et avec un +/- positif de +14. Dans la configuration bouchée qui s'annonce au niveau des arrières cette saison à Detroit, voir Killian dans ces dispositions-là est très encourageant.

Killian forces the steal on the DHO and takes it to the other end for the layup pic.twitter.com/RM0mz7TUeH — Rip Haminkton (@RedAlternates) October 8, 2023

- Pas de James Harden, pas de Joel Embiid, et une défaite contre Boston pour des Sixers au sujet desquels on n'aura pas appris grand chose sur ce premier match de pré-saison, si ce n'est que Tyrese Maxey est plutôt en jambes (24 points, 4 passes en 29 minutes) et que Jaden Springer (14 pts, 5 rbds à 5/7) a envie de se faire une place de choix dans la rotation cette année.

Du côté des Celtics, le premier cinq ne comportait pas la dernière recrue en date, Jrue Holiday, qui est sorti du banc. Joe Mazzulla effectue probablement des tests pour le moment et a d'abord lancé Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kristaps Porzingis et Al Horford. Pour ses premiers pas avec le maillot vert, Porzingis a fait bonne impression et termine avec 17 points en 25 minutes. Juste après avoir signé son nouveau contrat, Payton Pritchard a sorti le champagne et posé 26 points et 4 passes en 23 minutes.

Ball movement on point 😎 Kristaps Porzingis buries the 3 on ESPN! #NBAPreseason pic.twitter.com/snRRyjDZWZ — NBA (@NBA) October 8, 2023

- Les Suns ont dû passer par la prolongation pour battre les Pistons. Bon, Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal n'ont joué qu'une dizaine de minutes et c'est le second unit de Phoenix qui s'est écroulé dans le 4e quart-temps en dilapidant 20 points d'avance. En à peine plus d'une minute, Stanley Umude par deux fois et Ausar Thompson ont ainsi frappé à 3 points pour décrocher l'overtime. Keon Johnson et Yuta Watanabe, deux des recrues de l'intersaison, ont fait le job en prolongation pour permettre à Phoenix de l'emporter.

- Jake LaRavia (15 pts) a été l'homme fort des Grizzlies en prolongation contre les Pacers. Le sophomore a inscrit 8 points pendant l'overtime pour décourager des Pacers qui avaient pourtant mieux entamé cette période. Tyrese Haliburton n'a pas joué, ce qui peut aussi en partie expliquer la défaite d'Indiana.

Jake LaRavia closes out the Grizzlies' W with this and-1 slam. #NBAPreseason pic.twitter.com/tnQ36Nv9Rh — NBA (@NBA) October 9, 2023

- En l'absence de Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Khris Middleton, les Bucks ont tout de même trouvé le moyen de gagner face à leurs voisins de Chicago. Milwaukee a profité d'un money time bien géré par Drew Timme et Marjon Beauchamp, pleins de sang froid, qui ont assuré le succès de leur équipe avec des paniers et lancers tardifs.

- Il n'y a pas eu match et les Raptors se sont baladés contre les Kings, qui ont pris ce premier match de pré-saison pour une occasion de se dégourdir les jambes et de procéder à une large revue d'effectif. En dehors du dernier quart-temps, Toronto a maîtrisé la rencontre avec Gary Trent Jr (21 pts), Scottie Barnes et OG Anunoby en forme. Sasha Vezenkov, 12 points en 11 minutes, s'est directement mis en évidence du côté de Sacramento.

- Une fois les titulaires sortis, notamment Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers ont plongé et le Jazz s'est imposé à Los Angeles, grâce notamment à un excellent Kris Dunn, le gars d'Antoine Pimmel (allez lire le portrait qu'il avait fait de lui à l'époque), qui s'est fendu de 15 points, 5 passes et 2 interceptions en à peine un quart d'heure de jeu et sans rater le moindre tir (7/7).

Oh my, Keyonte with the gorgeous transition pass and Kris Dunn with an INSANE finish pic.twitter.com/NLmCwdQ3Cl — Jazz Lead (@JazzLead) October 9, 2023

Moussa Diabaté a joué 17 minutes en sortie de banc pour les Clippers et a été plutôt à son avantage avec l'activité qu'on lui connaît : 8 points, 8 rebonds, 1 contre et 1 interception.