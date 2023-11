Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Pistons : 110-101

Bucks @ Raptors : 111-130

Wizards @ Hawks : 121-130

Pacers @ Celtics : 104-155

Nets @ Heat : 109-105

Cavs @ Knicks : 95-89

Pelicans @ Thunder : 110-106

Hornets @ Rockets : 119-128

Nuggets @ Wolves : 89-110

Bulls @ Mavs : 105-114

Grizzlies @ Jazz : 109-133

Kings @ Warriors : 101-102

Clippers @ Lakers : 125-130, après prolongation

- Difficile de ne pas commencer par l'action la plus clutch de la nuit : ce game winner de Klay Thompson (14 pts) contre les Kings. Sacramento pensait tenir son exploit au Chase Center, mais ce diable de Klay a frappé sur ce fadeaway à moins d'1 seconde du terme. Le plus jeune des Splash Brothers n'est pas mort !

Le game-winner de Klay Thompson, à moins d’une seconde du buzzer (102-101). pic.twitter.com/znr9KsZo2l — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) November 2, 2023

Dans ce match, Stephen Curry a été limité à 21 points et les Kings avaient fait ce qu'il fallait pour être en position de l'emporter, même sans De'Aaron Fox.

- Les Lakers n'avaient plus battu les Clippers dans un derby de Los Angeles depuis 11 matches. Il a fallu que James Harden se pointe en tribunes pour observer sa nouvelle équipe pour que celle-ci ne gagne pas une 12e fois. La rencontre a tenu toutes ses promesses sur le plan de l'intensité, avec une victoire en prolongation pour LeBron James et sa bande. A nouveau, le King a fait exploser la supposée limite de temps de jeu qui lui avait été fixée. LeBron a été impressionnant et déterminant avec 35 points et 11 rebonds, soutenu par Austin Reaves (7 de ses 15 pts pendant l'overtime), D'Angelo Russell (25 pts) et Anthony Davis (27 pts, 10 rbds).

Les Lakers étaient pourtant tombés sur un duo Kawhi Leonard - Paul George particulièrement chaud. Kawhi a inscrit 38 points et PG 35, dont 8 points dans la dernière minute du 4e quart-temps avant... d'être expulsé pour une 6e faute au début de la prolongation. Sa sortie a coincidé avec le gros boost des Lakers, comme par hasard...

On notera que Christian Wood a été clutch avec le panier de la gagne, ou en tout cas celui qui a permis à son équipe de ne pas être rejointe.

WHAT A PERFORMANCE BY LEBRON 🗣️ 👑 35 PTS

👑 12 REB

👑 7 AST

👑 68% FG Lakers win an OT thriller in the Battle for LA pic.twitter.com/Z6PEjBzd3s — NBA (@NBA) November 2, 2023

Les invaincus

- Il ne reste plus que deux équipes qui n'ont pas encore connu la défaite en NBA cette saison, une dans chaque Conférence : Boston et Dallas.

Les Celtics ont encore été assez terrifiants et ont mis une déculottée comme on n'en avait plus vu depuis longtemps aux pauvres Pacers, qui s'étaient rendus dans le Massachusetts sans Tyrese Haliburton, blessé. Boston a passé 155 (!) points à Indiana, avec un récital de Jayson Tatum (30 pts) et huit joueurs en tout avec entre 11 et 20 points au compteur. La dernière fois que les Celtics ont passé 155 points à un adversaire en saison régulière, la franchise n'avait remporté qu'un titre et Red Auerbach était le coach...

Les Mavs sont eux aussi invaincus (4-0), mais c'est un peu plus inattendu et c'est la première fois depuis presque 20 ans; Dallas l'a emporté à domicile contre les Bulls, sans que Luka Doncic n'ait à marcher sur l'eau (18 pts, 10 asts), ni que Kyrie Irving n'ait à accélérer son retour. En revanche, Grant Williams a égalé son record personnel en NBA (25 pts), avec 7 paniers à 3 points au passage.

Les Français

- Killian Hayes est malheureusement passé un peu à côté de son match face à Portland. Les Pistons ont été séchés à domicile par les Blazers, avec une copie à 0 point et 1 passe pour le meneur français. Le cousin du Canada, Shaedon Sharpe, pétait lui le feu en revanche, et a signé 29 points pour guider son équipe vers, déjà un deuxième succès cette saison. Rayan Rupert n'est pas sorti du banc.

- Bilal Coulibaly est sorti du banc avec de vraies minutes à disputer (5 pts, 3 rbds, 3 asts, 3 stls) et une énergie contagieuse lors de la nouvelle défaite des Wizards contre Atlanta. Au milieu du cirque que représente un match de Washington dans ce début de saison, le rookie français a apporté des choses très concrètes et un différentiel de +15 dans une défaite de 9 points, ce qui n'est pas anodin.

Sinon, Jordan Poole et Kyle Kuzma ont fait ça alors que leur équipe était menée de 20 points...

Throwing it off the backboard down 20 is insane 😂😂😂 pic.twitter.com/ojR3ZMJzdH — The Hood Therapist (@OhhMar24) November 2, 2023

- Evan Fournier peut être satisfait. Lors de la défaite des Knicks contre les Cavs à domicile en back to back, il n'a toujours pas joué la moindre seconde, mais cette fois il n'était pas le seul à rester cloué sur le banc...

Grâce à cette victoire acquise notamment grâce aux 30 points de Donovan Mitchell, les Cavs mettent fin à une série de trois défaites de rang.

- Théo Maledon a joué 21 minutes en sortie de banc pour Charlotte lors de la défaite face aux Rockets. Le meneur français a apporté 5 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception. Houston a signé sa première victoire de la saison. Jalen Green (23 pts) et Fred VanVleet (22 pts) ont été les moteurs de la fusée cette nuit.

- Rudy Gobert et les Wolves ont infligé aux Nuggets leur première défaite de la saison. Le pivot des Bleus a vécu un match difficile, pour ne pas dire plus, en attaque (0/7), mais a contribué largement à l'effort défensif (12 rbds et 2 blks) pour freiner Denver et sa superstar Nikola Jokic (25 pts, 10 rbds, 3 asts). Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns ont compilé 45 points pour permettre à leur équipe de remporter ce match et repasser à l'équilibre (2-2).

Les autres

- Les Bucks ont déjà du mal à défendre correctement, comme on pouvait un peu le soupçonner avec les moves de l'intersaison. Milwaukee a pris une danse à Toronto, où les Raptors ont inscrit 130 points contre l'un des deux favoris de l'Est. Après trois défaites de suite, les Raptors s'en sont remis à Dennis Schröder. Le MVP de la Coupe du monde a posé 24 points et 11 passes, proposant des problèmes insolubles aux Bucks, pour lesquels l'association Giannis Antetokounmpo (16 pts) - Damian Lillard (15pts) ne suffit pas.

On notera que Scottie Barnes (21 pts, 12 rbds, 5 asts, 2 blks) a fait des siennes et semble sur la bonne voie pour reprendre sa progression après une saison sophomore un peu stagnante.

- Menés de 15 points en deuxième mi-temps, les Nets ont renversé un Heat décidément bien moribond dans ce début de saison. La surprise du jour est venu d'Armoni Brooks, appelé en urgence et en provenance de l'équipe de G-League de Long Island. Ses 17 points en 16 minutes en sortie de banc et les 21 points de Mikal Bridges pour sonner la charge ont permis à Brooklyn de revenir et d'infliger une 4e défaite en 5 matches à Miami.

- Si le Thunder veut se rapprocher de la cour des grands, dilapider une avance de 22 points à domicile contre un possible concurrent direct est à éviter à tout prix. OKC a gâché une belle opportunité sur le parquet de New Orleans et s'est fait marcher dessus par Zion Williamson (20 pts, 9 rbds, 8 asts) et CJ McCollum (29 pts, 11 rbds) en deuxième mi-temps. Shai Gilgeous-Alexander a eu la bale de match à 3 secondes de la fin mais a manqué son tir à 3 points. Le All-Star s'est légèrement blessé au genou pendant le match et risque d'être mis au repos prochainement. Chet Holmgren, fidèle à ses standards, a apporté 19 points, 11 rebonds et 2 contres.

- Le cinq à la suite pour Memphis ! Mais pas dans le bon sens, malheureusement. Les Grizzlies ont été très nettement battus par le Jazz à Salt Lake City, dépassés en combativité et en justesse par une équipe d'Utah qui a pu compter sur un très bon Collin Sexton (23 pts) pour épauler Lauri Markkanen (19 pts)

