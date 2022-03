Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Heat : 113-104

Cavs @ Bulls : 91-101

Pacers @ Spurs : 119-108

Bucks @ Warriors : 109-122

Raptors @ Nuggets : 127-115

Kings @ Jazz : 125-134

Wizards @ Blazers : 118-127

- Klay Thompson avait besoin d'une performance marquante pour surmonter des dernières semaines poussives et difficiles sur le plan individuel et collectif. Cette belle soirée est survenue au bon moment, lors de la venue des champions en titre à San Francisco. Thompson a pris feu face aux Bucks en inscrivant 38 points (avec 6 rebonds et 5 passes) à 15/24 avec 8 paniers à 3 points.

Le plus jeune des Splash Brothers a grandement contribué à la prise de contrôle de Golden State dans les 2e et 3e quart-temps du match, avec le concours de Jordan Poole (30 pts), pendant que Stephen Curry se faisait discret. Revoir Klay shooter et scorer de cette manière, bras levé et ovationné, fait quand même un bien fou après ces deux années de galère.

Klay Thompson receives an ovation as he checks out of the game with a season high 38 points and 8 3PM! #DubNation pic.twitter.com/pxswabPDlc — NBA (@NBA) March 13, 2022

Giannis Antetokounmpo (31 pts, 8 rbds) a bien tenté de préserver la série d'invincibilité de Milwaukee (6 victoires de suite), mais en vain.

- Portland semblait avoir bien assimilé le concept de tanking, mais il arrive encore parfois qu'il y ait quelques failles dans le processus. Celle de cette nuit se nommait Josh Hart. La nouvelle recrue des Blazers a sorti le match de sa vie pour dominer Washington : 44 points (son record en NBA), 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions, le tout à 15/21.

Les Wizards, qui avaient laissé Kristaps Porzingis au repos, ont affronté une équipe dont même les fans de Portland ne connaissaient pas certains joueurs mais sont tout de même tombés dans le piège. Drew Eubanks (20 pts, 12 rbds) et Trendon Watford (27 pts) se sont eux aussi régalés avec des records personnels face à la défense-passoire de Wash.

🔥 43 PTS x Josh Hart 🔥 Josh Hart knocks down the and-1 3 ball on a career night! He has a career-high 43 points on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/IaT70viMhQ — NBA (@NBA) March 13, 2022

- Quatre mois après son altercation avec Nikola Jokic et sa blessure après le geste du MVP, Markieff Morris a fait son retour avec le Heat. Morris (6 pts, 4 rbds) est entré en jeu lors de la défaite du Heat à domicile contre les Wolves. En l'absence de Jimmy Butler, Miami est passé à côté de son sujet après avoir mené de 12 points à la pause.

Les Wolves se sont déchainés en deuxième mi-temps (58-37) grâce, une fois n'est pas coutume, à une répartition très variée en attaque : 8 joueurs ont marqué entre 11 et 16 points, avec Jaylen Nowell en meilleur marqueur. C'est la 7e victoire en 8 matches pour Minnesota, qui n'est plus qu'à une victoire de Denver dans la course à la 6e place.

- Les Nuggets, justement, ont été battus à domicile par Toronto. Les Raptors ont réussi un meilleur finish (34-16 dans le dernier QT) dans le sillage de Pascal Siakam (33 pts) et Scottie Barnes (25 pts) pour revenir à une victoire aussi de Cleveland. La domination des Canadiens au rebond a atténué le bon match de Nikola Jokic (27 pts, 10 rbds, 7 pds, 2 blks).

- Les Cavs ont eux poursuivi leur petite dégringolade en s'inclinant logiquement à Chicago. Les Bulls ont fêté le retour d'Alex Caruso, absent depuis 22 matches après sa blessure au poignet, par une victoire et une masterclass défensive. Ce n'est évidemment pas un hasard tant le divin chauve a immédiatement pesé de ce côté du terrain.

DeMar DeRozan (25 pts), Nikola Vucevic (20 pts, 14 rbds) et Ayo Dosunmu (17 pts) ont fait le gros du boulot en attaque.

- Les Spurs ont peut-être un peu trop fêté le record de victoires en NBA de Gregg Popovich la veille. Avec Dejounte Murray, Keldon Johnson et Jakob Poeltl au repos, San Antonio s'est incliné à domicile devant Indiana, qui restait pourtant sur trois défaites consécutives.

Tyrese Haliburton (19 pts, 10 pds) a mené la danse pour les Pacers, avec l'aide de Duane Washington Jr (19 pts) et Buddy Hield (17 pts).

- Jouer sans Rudy Gobert ni Mike Conley n'a pas trop dérouté Utah lors de la réception de Sacramento. Le Jazz a fait feu de tout bois en collant 134 points aux Kings, avec un Jordan Clarkson incandescent en sortie de banc pour rappeler à tout le monde qu'il est le 6th man of the year en titre.

Les 45 points de l'ancien Laker (son record en NBA) en sortie de banc et l'efficacité de Donovan Mitchell (25 pts à 50%) ont permis aux joueurs de Quin Snyder de ne pas trop stresser lors Sacramento a tenté un comeback.