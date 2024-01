Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Sixers : 93-112

Pacers @ Hawks : 126-108

Rockets @ Pistons : 112-110

Magic @ Heat : 96-99

Warriors @ Bulls : 140-131

Clippers @ Grizzlies : 128-119

Blazers @ Wolves : 93-116

Hornets @ Spurs : 99-135

Raptors @ Jazz : 113-145

Pelicans @ Nuggets : 113-125

Wembanyama explose les compteurs et les Hornets : « Je ne parle pas pour rien »

- C'est assez rare pour être signalé : les Spurs ont gagné un deuxième match de suite en s'imposant à domicile face à Charlotte; Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce match et sur la performance de Victor Wembanyama (26 pts, 11 rbds, 2 blks en... 20 min) dans l'article de Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio. A noter que LaMelo Ball (28 pts, 5 asts, 5 stls) a fait son retour à la compétition à cette occasion.

- Menés de 13 points à la pause à Chicago, les Warriors semblaient repartis pour une nouvelle défaite cuisante. Fort heureusement pour eux, les joueurs de Steve Kerr ont complètement renversé la situation avec une deuxième mi-temps électrique pour l'emporter malgré l'adresse (59%) des Bulls et de DeMar DeRozan (39 pts). Klay Thompson a été le grand bonhomme du jour pour Golden State et a inscrit 30 points à 7/15 à 3 pts), suivi par Stephen Curry, qui a fini par vaincre la maladresse en inscrivant 15 de ses 27 points dans le 4e quart-temps. Kerr avait changé de line-up et titularisé Dario Saric (12 pts, 7 rbds, 6 asts), Jonathan Kuminga (24 pts) retrouvant le banc. A noter qu'Andrew Wiggins (17 pts, 8 asts) a été intéressant pour la première fois depuis quelques semaines.

- Philadephie, toujours privé de Joel Embiid, a mis fin à sa série de 3 défaites consécutives lors de la réception de Sacramento. Une victoire sereine, acquise notamment grâce au record personnel (37 pts) de Tobias Harris depuis qu'il porte le maillot des Sixers. Harris a par ailleurs limité Domantas Sabonis (14 pts) et réussi une belle prestation. Nicolas Batum, titulaire, a apporté 14 points et 5 passes en 25 minutes, sans manquer le moindre panier avec notamment un 4/4 à 3 points.

- Les Clippers ont fêté la prolongation de contrat de Kawhi Leonard avec une victoire à Memphis. Paul George (37 pts) a signé sa meilleure performance au scoring de la saison avec 37 points à 7/10 à 3 points. Los Angeles a enregistré une troisième victoire consécutive et n'est qu'à deux victoires de la première place de l'Ouest, toujours détenue par Minnesota.

- Les Wolves, justement, n'ont pas eu trop à s'employer pour vaincre Portland. Rudy Gobert, de retour après un match d'absence, a été dominant pour Minnesota avec 24 points et 17 rebonds. Le pivot des Bleus a formé un duo avec Karl-Anthony Towns (23 pts) trop tranchant pour les Blazers. Anfernee Simons a vécu un calvaire offensif en ne marquant sur aucun de ses 10 tirs de la nuit.

- Denver, qui espère aussi renverser les Wolves prochainement en tête de la ligue, a encore pu compter sur un triple-double de Nikola Jokic (27 pts, 14 asts, 10 rbds) contre les Pelicans, son 10e en carrière face à cet adversaire. Les Nuggets ont aussi pu compter sur Michael Porter Jr et Jamal Murray, tous les deux auteurs de 20 points. Malgré les 30 points de Zion Williamson, New Orleans s'est incliné et a manqué l'opportunité de se placer dans le top 5 à l'Ouest.

