Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Pacers : 130-122

Pistons @ Knicks : 111-113

Nets @ Grizzlies : 111-86

Heat @ Kings : 121-110

- Les Knicks s'en sont sortis avec beaucoup de réussite cette nuit contre les Pistons. Une faute non sifflée de Donte DiVincenzo sur Ausar Thompson a permis à Josh Hart d'inscrire le panier de l'égalisation dans la foulée, à 2 secondes de la fin du match. Les arbitres ont reconnu après coup qu'ils étaient passés à côté du coup de sifflet, alors que Detroit menait d'un point...

refs will literally call a foul when a player breathes on someone too heavily and somehow swallowed their whistle here? nah i’d be livid pic.twitter.com/2M2t4SnsA0 — Molly Morrison (@mollyhannahm) February 27, 2024



Jalen Brunson a mené les débats pour New York avec 35 points et 12 passes, aidé par ses collègues de Villanova Josh Hart (23 pts) et Donte DiVincenzo (21 pts). En face, les anciens Knicks Quentin Grimes (14 pts) et Evan Fournier (7 pts) ont épaulé Cade Cunningham (32 pts) et Jalen Duren (11 pts, 16 rbds).

Monty Williams était logiquement en colère après le match. "C’est la plus grosse erreur de la saison. On a appelé la NBA, on a envoyé les images. On est fatigué d’entendre encore et toujours la même chose. On avait une chance de gagner le match et un gars fonce dans les jambes d’Ausar Thompson sans qu’il n’y ait aucun coup de sifflet. C’est une abomination. Vous ne pouvez pas manquer une telle faute dans un match NBA. Point. On en a marre".

- Les Raptors ont signé leur troisième victoire de suite en s'imposant à domicile contre Indiana et leur ancien joueur Pascal Siakam. Scottie Barnes a été le meilleur joueur du match avec un quatrième triple-double personnel cette saison (21 pts, 12 rbds, 12 asts), mais Gradey Dick (18 pts) a été le plus décisif, avec deux paniers à 3 points qui ont permis à son équipe de se détacher dans le 4e quart-temps.

Le record en carrière de Bennedict Mathurin (34 pts) et les 27 points de Pascal Siakam n'ont pas suffi pour les Pacers.

- Malgré les suspensions pour leur implication dans l'embrouille face aux Pelicans (Jimmy Butler, Nikola Jovic et Thomas Bryant) et les blessures de quelques éléments importants (Tyler Herro, Terry Rozier et Josh Richardson), Miami a signé une quatrième victoire de suite pour confirmer sa belle forme. Le Heat a dominé Sacramento en Californie, malgré le 21e triple-double de Domantas Sabonis (14 pts, 14 rbds, 10 asts) et les 55 points combinés de Keegan Murray et De'Aaron Fox. Les Kings restaient sur trois victoires de rang et n'ont pas su limiter Bam Adebayo (28 pts), Jaime Jaquez Jr (26 pts) et Kevin Love (19 pts), excellent en sortie de banc. Le troisième quart-temps (36-19) a été fatal aux joueurs de Mike Brown.

- Les Nets ont rapidement plié l'affaire à Memphis, pour offrir à Kevin Ollie sa première victoire en tant que head coach en NBA. Dennis Schröder (18 pts), Cam Thomas (14 pts, mais une blessure à la cheville) et Dorian Finney-Smith (13 pts, 9 rds) ont été les plus prolifiques côté Brooklyn. Jamais cette saison les Nets n'avaient encaissé aussi peu de points (86). Les Grizzlies ont shooté à 38%, avec une adresse abyssale pour les deux Jackson : 2/12 pour Jaren Jackson Jr et 1/13 pour le rookie GG Jackson.