Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Pacers : 129-132

Mavs @ Nets : 119-107

Magic @ Heat : 95-121

Grizzlies @ Knicks : 113-123

Wolves @ Bulls : 123-129

Thunder @ Jazz : 117-124

Bucks @ Suns : 114-106

Jonathan Kuminga peut-il changer la donne pour les Warriors ?

- Le choc de la nuit opposait Phoenix à Milwaukee. Les Bucks n'ont pas pu éviter une 4e défaite en 5 matches sous les ordres de Doc Rivers, face à des Suns à la dynamique inverse (4 victoires en 5 matches). Phoenix a fait la différence dans le 3e quart-temps avec un coup de boost pour prendre 15 points d'avance et ne plus relâcher l'étreinte. Kevin Durant (28 pts) s'est offert un poster devant Giannis Antetokounmpo (34 pts) et les deux autres membres du Big Three, Devin Booker (32 pts) et Bradley Beal (25 pts) ont été au rendez-vous. Damian Lillard, touché à la cheville, n'a pas participé à cette rencontre. Milwaukee est à 0-4 cette saison lorsque son meneur All-Star est absent.

KD THROWS DOWN THROUGH TRAFFIC 😤 Bucks-Suns | Live on TNT pic.twitter.com/wUJCMjhAzd — NBA (@NBA) February 7, 2024

- Les Pacers ont montré les muscles dans le 3e quart-temps pour dominer Houston, grâce à l'énergie du tandem Pascal Siakam (29 pts) - TJ McConnell (17 pts), intraitable au retour des vestiaires. Le Camerounais commence à prendre ses aises et la défense d'Indiana, talon d'Achille jusqu'ici, a montré de bonnes choses en deuxième mi-temps avec seulement 54 points encaissés, quelques jours après avoir enfin limité un adversaire sous les 100 points. C'est la deuxième victoire de suite pour Tyrese Haliburton et les siens, qui ont Philadelphie, 5e, en ligne de mire. Malgré 4 joueurs entre 20 et 30 points, les Rockets n'ont pas tenu la distance.

- Kyrie Irving a transformé les huées en applaudissements cette nuit, pour son premier retour à Brooklyn. Le meneur des Mavs, auteur de 36 points et de quelques paniers suaves dont il a le secret et d'un alley-oop (voir plus bas), a réussi ce comeback en repartant avec une victoire et des ondes plutôt positives. Dallas l'a emporté grâce au tandem que "Ky" forme avec Luka Doncic, qui a roulé sur les Nets (35 pts, 18 rbds, 8 asts) après avoir tenu très peu de temps avec le masque de protection qu'il a tenté de porter. Les Mavs menaient de 17 points à la pause et ont été ensuite dans la gestion.

De retour après un match d'absence, Ben Simmons a compilé 9 points, 9 rebonds et 7 passes pour les Nets.

KYRIE ALLEY OOP 😱 pic.twitter.com/XXSPDmo8t8 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2024

- Miami s'est réveillé avec la manière en écrasant Orlando lors du derby floridien. Jimmy Butler s'était visiblement motivé pour ce match et ses 8 points de suite avec une réussite insolente en milieu de 4e quart-temps ont tué toute possibilité de retour du Magic. Butler a fini avec 23 points, aidé par 6 autres joueurs du Heat à au moins 10 points. "Jimmy B" a ajouté 8 rebonds, 8 passes et 3 interceptions, pour décrocher ce qui est seulement la 2e victoire de Miami sur ses 7 derniers matches à domicile.

- Sans aucune surprise, les Knicks ont dominé Memphis à domicile. Les Grizzlies se sont encore présentés avec une moitié d'équipe composée de joueurs que l'on croirait générés automatiquement dans NBA2K. Jalen Brunson a eu le temps de compiler 27 points et 8 passes avant de quitter ses partenaires pour soigner une blessure à la cheville. Donte DiVincenzo, décidément chaud depuis la blessure de Julius Randle, a apporté 32 points pour une 10e victoire en 11 matches.

- La remontada de la nuit est à mettre à l'actif des Bulls, qui ont non seulement effacé un retard de 23 points (!) contre Minnesota, mais aussi mis le feu en prolongation pour remporter le match. Coby White et DeMar DeRozan ont tous les deux inscrit 33 points et contribué à ce coup d'éclat, alors que leur équipe était déjà passée près d'un exploit lors du dernier match face à Sacramento après avoir été menés de 30 points.

Les Wolves, portés par Anthony Edwards (38 pts) peuvent s'en mordre les doigts puisqu'ils passent à la 3e place à l'Ouest, derrière les Clippers et le Thunder.

- OKC, justement, a aussi chuté après avoir semblé contrôler les débats contre le Jazz en première mi-temps. Utah s'est fâché après le repos, par l'intermédiaire de Lauri Markkanen (33 pts, 11 rbds), John Collins (22 pts) et Keyonte George (16 pts). Les hommes de Will Hardy en voulaient plus, eux qui ont remporté la bataille de la peinture avec un 60-36 sur les points marqués à l'intérieur. Shai Gilgeous-Alexander (28 pts, 7 asts), Jalen Williams (26 pts) et Chet Holmgren (22 pts) ont tous les trois fait le job offensivement, mais personne n'a su hausser le ton pour freiner le Jazz en deuxième mi-temps.