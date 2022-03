Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Pacers : 135-102

Nets @ Magic : 150-108

Pistons @ Heat : 98-105

Suns @ Pelicans : 131-115

- Si Kyrie Irving s'était fait vacciner, on ose à peine imaginer où en seraient les Nets aujourd'hui. Peut-être James Harden serait-il encore là. Kevin Durant aurait des chances de remporter un deuxième titre de MVP. Et Brooklyn serait à la lutte pour la première place de l'Est. Comment ne pas se poser la question au sortir du match réalisé par Kyrie mardi face à Orlando ?

24 heures après la perf à 60 points de Karl-Anthony Towns, Kyrie Irving a égalé le meilleur total de points de la saison avec une adresse et une insolence vertigineuses : 60 points, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 1 contre à 20/31, dont 8/12 à 3 points, le tout en 35 minutes !

60 points.

Franchise record.

Career high. Kyrie's scoring package is as complete as they come. pic.twitter.com/FfWIokV6xN — NBA (@NBA) March 16, 2022

Ses 41 points en 1e mi-temps constituent la plus grosse marque sur les deux premiers quart-temps d'un match NBA depuis Kobe Bryant contre Washington en mars 2003 (42 pts). Lorsqu'il est sorti du match pour de bon, il restait encore plus de 8 minutes à jouer... Qui sait jusqu'où il aurait pu aller ? Les Nets l'ayant emporté de 50 points, Steve Nash n'a pas voulu prendre de risques.

C'est évidemment son record personnel et le record d'un joueur sous le maillot des Nets. Après les 53 points de Kevin Durant (assis dans le siège spectateur cette nuit avec 19 pts) face à New York deux jours plus tôt, c'est au tour de Kyrie de faire ce qu'il faut pour booster le moral de l'équipe et tenter de se rapprocher de la 6e place directement qualificative pour les playoffs. Pour le moment, Cleveland compte encore 3 victoires d'avance.

- Les Grizzlies ont laissé Ja Morant au repos et ça n'a pas eu la moindre incidence négative. Memphis est une équipe solide de bout en bout et a tranquillement disposé d'Indiana à l'extérieur. Desmond Bane (21 pts), le local de l'étape, Jaren Jackson Jr (19 pts), De'Anthony Melton (18 pts) et Steven Adams (13 pts, 13 rbds) ont fait le job.

Killian Tillie est entré en jeu 6 minutes et a donné une passe décisive. Il s'agit de la 4e victoire consécutive pour les Grizzlies, qui tiennent le coup au deuxième rang malgré la pression des Warriors.

- Mené de 5 points par les Pistons en début de 4e quart-temps après avoir pris un 19-0 (!) en fin de 3e, le Heat a renversé la situation grâce à Max Strus, la révélation de la saison en Floride. Le shooteur a inscrit ses 16 points dans le dernier QT, lui qui n'était pas dans la rotation initiale mais a dû entrer en jeu après la blessure à la cheville de Jimmy Butler. Tyler Herro (29 points) a lui consolidé son statut de favori pour le titre de 6e homme de l'année en NBA.

Killian Hayes a joué 30 minutes en sortie de banc, apportant 9 points, 8 passes, 4 rebonds et 1 interception.

Max came out on FIRE in the 4th and helped us get the W. 16 points all in that quarter. pic.twitter.com/KNUdTk57cc — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 16, 2022

- Devin Booker (27 pts, 8 pds s'est comporté en patron pour aider les Suns à disposer des Pelicans. Alors que le match était encore serré en fin de 3e quart-temps, l'arrière All-Star a enchainé les paniers difficiles et creusé l'écart sans trembler. Booker est resté sur le banc pendant tout le 4e quart-temps, Monty Williams ayant confiance, à juste titre, dans le reste du groupe pour finir le boulot.

Mikal Bridges (20 pts) et JaVale McGee (19 pts) ont notamment bien repris le flambeau.